Los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras el triunfo 0-1 ante Pachuca
El Club de Fútbol Cruz Azul sigue sin conocer la derrota en lo que va del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, los de Nicolás Larcamón tienen paso perfecto tras ocho jornadas y son líderes de la clasificación general parcialmente con 20 puntos.
En la correspondiente Jornada 8 visitaron la 'Bella Airosa' para medirse al Club Pachuca y se llevaron el triunfo 0-1 con una anotación vía penalti de Gabriel Fernández. En el encuentro hubo tres expulsados, el primero de la noche fue Jesús Orozco de la Máquina Celeste al 19' y posteriormente los Tuzos sufrió las expulsiones de Luis Quiñones y Alonso Aceves al 58' y 62', respectivamente.
Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto celeste en el campeonato mexicano de Primera División.
Cruz Azul vs FC Juárez - Liga MX
- ¿Cuándo?: 19 de septiembre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Olímpico Universitario
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Cruz Azul vs Querétaro - Liga MX
- ¿Cuándo?: 24 de septiembre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Olímpico Universitario
- Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (Ciudad de México), 02:00 horas (España)
Tijuana vs Cruz Azul - Liga MX
- ¿Cuándo?: 28 de septiembre
- Lugar: Tijuana, Baja California
- Estadio: Caliente
- Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
Tigres UANL vs Cruz Azul - Liga MX
- ¿Cuándo?: 4 de octubre
- Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Estadio: Universitario
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Cruz Azul vs América - Liga MX
- ¿Cuándo?: 18 de octubre
- Lugar: Ciudad de los Deportes
- Estadio: Olímpico Universitario
- Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.