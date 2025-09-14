Sports Illustrated Fútbol

Los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras el triunfo 0-1 ante Pachuca

La Máquina Celeste se mantiene invicto en lo que va del Torneo Apertura 2025
Benjamín Guerra|
El calendario de los siguientes cinco partidos de Cruz Azul
El calendario de los siguientes cinco partidos de Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

El Club de Fútbol Cruz Azul sigue sin conocer la derrota en lo que va del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, los de Nicolás Larcamón tienen paso perfecto tras ocho jornadas y son líderes de la clasificación general parcialmente con 20 puntos.

En la correspondiente Jornada 8 visitaron la 'Bella Airosa' para medirse al Club Pachuca y se llevaron el triunfo 0-1 con una anotación vía penalti de Gabriel Fernández. En el encuentro hubo tres expulsados, el primero de la noche fue Jesús Orozco de la Máquina Celeste al 19' y posteriormente los Tuzos sufrió las expulsiones de Luis Quiñones y Alonso Aceves al 58' y 62', respectivamente.

Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto celeste en el campeonato mexicano de Primera División.

Cruz Azul vs FC Juárez - Liga MX

Carlos Rodriguez, Guilherme Castilho
Cruz Azul vs FC Juárez | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 19 de septiembre
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Cruz Azul vs Querétaro - Liga MX

Amaury Morales, Kevin Escamilla
Cruz Azul vs Querétaro | Manuel Velasquez/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 24 de septiembre
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (Ciudad de México), 02:00 horas (España)

Tijuana vs Cruz Azul - Liga MX

Rafael Fernandez, Carlos Rotondi
Tijuana vs Cruz Azul | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 28 de septiembre
  • Lugar: Tijuana, Baja California
  • Estadio: Caliente
  • Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Tigres UANL vs Cruz Azul - Liga MX

Jose Ignacio Rivero, Diego Lainez
Tigres UANL vs Cruz Azul | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 4 de octubre
  • Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
  • Estadio: Universitario
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Cruz Azul vs América - Liga MX

Henry Martin, Gonzalo Piovi
Cruz Azul vs América | Manuel Velasquez/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 18 de octubre
  • Lugar: Ciudad de los Deportes
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
