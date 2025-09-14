Los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras el triunfo 0-1 ante Pachuca

El Club de Fútbol Cruz Azul sigue sin conocer la derrota en lo que va del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, los de Nicolás Larcamón tienen paso perfecto tras ocho jornadas y son líderes de la clasificación general parcialmente con 20 puntos.

En la correspondiente Jornada 8 visitaron la 'Bella Airosa' para medirse al Club Pachuca y se llevaron el triunfo 0-1 con una anotación vía penalti de Gabriel Fernández. En el encuentro hubo tres expulsados, el primero de la noche fue Jesús Orozco de la Máquina Celeste al 19' y posteriormente los Tuzos sufrió las expulsiones de Luis Quiñones y Alonso Aceves al 58' y 62', respectivamente.

Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto celeste en el campeonato mexicano de Primera División.

FINAL: Sexto triunfo seguido de La Máquina Cementera 🚂



¡VAMOOOOOOOS! 💙 pic.twitter.com/1kw4kncxF5 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 14, 2025

Cruz Azul vs FC Juárez - Liga MX

Cruz Azul vs FC Juárez | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 19 de septiembre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Cruz Azul vs Querétaro - Liga MX

Cruz Azul vs Querétaro | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 24 de septiembre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (Ciudad de México), 02:00 horas (España)

Tijuana vs Cruz Azul - Liga MX

Tijuana vs Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 28 de septiembre

Lugar: Tijuana, Baja California

Estadio: Caliente

Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Tigres UANL vs Cruz Azul - Liga MX

Tigres UANL vs Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 4 de octubre

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Cruz Azul vs América - Liga MX

Cruz Azul vs América | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de octubre

Lugar: Ciudad de los Deportes

Estadio: Olímpico Universitario