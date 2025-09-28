Los próximos 5 partidos de Monterrey tras vencer 1-0 al Santos Laguna

El Club de Fútbol Monterrey se enfrentó al Club Santos Laguna en el 'Gigante de Acero', para el partido correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Con un solitario gol del argentino Lucas Ocampos, la escuadre regiomontana se quedó con los tres puntos.

¡Gol de Lucas Ocampos (Monterrey) ante Santos Laguna! Narración de @AgomezlunaM para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/lo1bOW8VI2 — lilboimx (@lilboimx) September 28, 2025

De esa manera, te dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Dòmenec Torrent.

Tijuana vs Monterrey - Liga MX

Tijuana vs Monterrey | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

¿Cuándo?: 5 de octubre

Lugar: Tijuana, Baja California

Estadio: Caliente

Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Monterrey vs Pumas UNAM - Liga MX

Monterrey vs Pumas UNAM | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de octubre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Monterrey vs FC Juárez - Liga MX

Monterrey vs FC Juárez | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de octubre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Cruz Azul vs Monterrey - Liga MX

Cruz Azul vs Monterrey | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Monterrey vs Tigres UANL - Liga MX

Monterrey vs Tigres UANL | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 1 de noviembre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA