Los próximos 5 partidos de Monterrey tras vencer 1-0 al Santos Laguna
Lucas Ocampos marcó el tanto de la victoria
El Club de Fútbol Monterrey se enfrentó al Club Santos Laguna en el 'Gigante de Acero', para el partido correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Con un solitario gol del argentino Lucas Ocampos, la escuadre regiomontana se quedó con los tres puntos.
De esa manera, te dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Dòmenec Torrent.
Tijuana vs Monterrey - Liga MX
- ¿Cuándo?: 5 de octubre
- Lugar: Tijuana, Baja California
- Estadio: Caliente
- Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
Monterrey vs Pumas UNAM - Liga MX
- ¿Cuándo?: 18 de octubre
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Monterrey vs FC Juárez - Liga MX
- ¿Cuándo?: 21 de octubre
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
Cruz Azul vs Monterrey - Liga MX
- ¿Cuándo?: 25 de octubre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Olímpico Universitario
- Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
Monterrey vs Tigres UANL - Liga MX
- ¿Cuándo?: 1 de noviembre
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 21:05 horas (Estados Unidos), 19:05 horas (Ciudad de México), 03:05 horas (España)
BENJAMÍN GUERRA
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.