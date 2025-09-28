Sports Illustrated Fútbol

Los próximos 5 partidos de Monterrey tras vencer 1-0 al Santos Laguna

Lucas Ocampos marcó el tanto de la victoria
Benjamín Guerra
Monterrey v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX
Monterrey v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El Club de Fútbol Monterrey se enfrentó al Club Santos Laguna en el 'Gigante de Acero', para el partido correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Con un solitario gol del argentino Lucas Ocampos, la escuadre regiomontana se quedó con los tres puntos.

De esa manera, te dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Dòmenec Torrent.

Tijuana vs Monterrey - Liga MX

TOPSHOT-FBL-MEX-MONTERREY-TIJUANA
Tijuana vs Monterrey | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 5 de octubre
  • Lugar: Tijuana, Baja California
  • Estadio: Caliente
  • Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Monterrey vs Pumas UNAM - Liga MX

Ricardo Chávez, Robert Ergas
Monterrey vs Pumas UNAM | Azael Rodriguez/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 18 de octubre
  • Lugar: Monterrey, Nuevo León
  • Estadio: BBVA
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Monterrey vs FC Juárez - Liga MX

Lucas Ocampos, Jesús Venegas
Monterrey vs FC Juárez | Azael Rodriguez/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 21 de octubre
  • Lugar: Monterrey, Nuevo León
  • Estadio: BBVA
  • Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Cruz Azul vs Monterrey - Liga MX

Sergio Ramos, Angel Sepulveda
Cruz Azul vs Monterrey | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 25 de octubre
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Monterrey vs Tigres UANL - Liga MX

Germán Berterame, Guido Pizarro, Joaquim Pereira
Monterrey vs Tigres UANL | Azael Rodriguez/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 1 de noviembre
  • Lugar: Monterrey, Nuevo León
  • Estadio: BBVA
  • Hora: 21:05 horas (Estados Unidos), 19:05 horas (Ciudad de México), 03:05 horas (España)





