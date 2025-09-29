Los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras vencer 2-0 a Querétaro
Juan Brunetta y Marcelo Flores marcaron los tantos de la victoria
El Club Tigres UANL visitó al Club Querétaro en la correspondiente Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde La Corregidora.
Con goles de Juan Brunetta y Marcelo Flores, los Tigres de la UANL vencieron 2-0 a los Gallos Blancos del Querétaro, que jugaron con uno menos desde el primer tiempo, luego de la expulsión de Mateo Coronel.
De esa manera, te dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Guido Pizarro.
Tigres UANL vs Cruz Azul - Liga MX
- ¿Cuándo?: 4 de octubre
- Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Estadio: Universitario
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Tigres UANL vs Necaxa - Liga MX
- ¿Cuándo?: 17 de octubre
- Lugar: San Nicolás de los Garza
- Estadio: Universitario
- Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (Ciudad de México), 05:00 horas (España)
Pachuca vs Tigres UANL - Liga MX
- ¿Cuándo?: 22 de octubre
- Lugar: Pachuca, Hidalgo
- Estadio: Hidalgo
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Tigres UANL vs Tijuana - Liga MX
- ¿Cuándo?: 25 de octubre
- Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Estadio: Universitario
- Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (Ciudad de México), 01:00 horas (España)
Monterrey vs Tigres UANL - Liga MX
- ¿Cuándo?: 1 de noviembre
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 21:05 horas (Estados Unidos), 19:05 horas (Ciudad de México), 03:05 horas (España)
BENJAMÍN GUERRA
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.