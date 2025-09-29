Sports Illustrated Fútbol

Los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras vencer 2-0 a Querétaro

Juan Brunetta y Marcelo Flores marcaron los tantos de la victoria
Queretaro v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX
El Club Tigres UANL visitó al Club Querétaro en la correspondiente Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde La Corregidora.

Con goles de Juan Brunetta y Marcelo Flores, los Tigres de la UANL vencieron 2-0 a los Gallos Blancos del Querétaro, que jugaron con uno menos desde el primer tiempo, luego de la expulsión de Mateo Coronel.

De esa manera, te dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Guido Pizarro.

Tigres UANL vs Cruz Azul - Liga MX

Jose Ignacio Rivero, Diego Lainez
  • ¿Cuándo?: 4 de octubre
  • Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
  • Estadio: Universitario
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Tigres UANL vs Necaxa - Liga MX

FBL-MEX-TIGRES-NECAXA
  • ¿Cuándo?: 17 de octubre
  • Lugar: San Nicolás de los Garza
  • Estadio: Universitario
  • Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (Ciudad de México), 05:00 horas (España)

Pachuca vs Tigres UANL - Liga MX

Bernardo Parra, Pedro Pedraza
  • ¿Cuándo?: 22 de octubre
  • Lugar: Pachuca, Hidalgo
  • Estadio: Hidalgo
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Tigres UANL vs Tijuana - Liga MX

Sebastian Cordova, Joe Corona
  • ¿Cuándo?: 25 de octubre
  • Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
  • Estadio: Universitario
  • Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (Ciudad de México), 01:00 horas (España)

Monterrey vs Tigres UANL - Liga MX

German Berterame, Jesus Angulo, Fernando Gorriaran
  • ¿Cuándo?: 1 de noviembre
  • Lugar: Monterrey, Nuevo León
  • Estadio: BBVA
  • Hora: 21:05 horas (Estados Unidos), 19:05 horas (Ciudad de México), 03:05 horas (España)
