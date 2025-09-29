Los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras vencer 2-0 a Querétaro

El Club Tigres UANL visitó al Club Querétaro en la correspondiente Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde La Corregidora.

Con goles de Juan Brunetta y Marcelo Flores, los Tigres de la UANL vencieron 2-0 a los Gallos Blancos del Querétaro, que jugaron con uno menos desde el primer tiempo, luego de la expulsión de Mateo Coronel.

De esa manera, te dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Guido Pizarro.

Tigres UANL vs Cruz Azul - Liga MX

Tigres UANL vs Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 4 de octubre

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Tigres UANL vs Necaxa - Liga MX

Tigres UANL vs Necaxa | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

¿Cuándo?: 17 de octubre

Lugar: San Nicolás de los Garza

Estadio: Universitario

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (Ciudad de México), 05:00 horas (España)

Pachuca vs Tigres UANL - Liga MX

Pachuca vs Tigres UANL | Hector Vivas/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de octubre

Lugar: Pachuca, Hidalgo

Estadio: Hidalgo

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Tigres UANL vs Tijuana - Liga MX

Tigres UANL vs Tijuana | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de octubre

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (Ciudad de México), 01:00 horas (España)

Monterrey vs Tigres UANL - Liga MX

Monterrey vs Tigres UANL | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 1 de noviembre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA