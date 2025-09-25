La noche del miércoles 24 de septiembre, en la cancha del 'Volcán' Universitario, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León recibieron la visita del Atlas de Guadalajara, para el partido correspondiente a la jornada número diez por el torneo de Apertura 2025.

Con goles de Ozziel Herrera apenas al minuto cinco del compromiso, y uno más de Diego Lainez en la segunda mitad, los dirigidos por Guido Pizarro vencieron 2-0 al Atlas de Guadalajara y llegaron a diecinueve puntos, colocándose en el cuarto lugar de la tabla general.

Los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras vencer 2-0 al Atlas

Querétaro vs Tigres | Jornada 11 | Apertura 2025

Cruz Azul v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Querétaro vs Tigres

Domingo, 28 de septiembre

Estadio La Corregidora

Jornada 11, Liga MX

17:00 horas (México), 19:00 horas (ET)

Pese a ser uno de los contendientes al título habitualmente y que su rival ha estado peleando en zona baja de la clasificación, los últimos partidos en La Corregidora no han sido nada sencillos para los regios, a tal grado que no ganan desde el 2022.

Tigres vs Cruz Azul | Jornada 12 | Apertura 2025

FBL-MEX-CRUZ AZUL-QUERETARO | VICTOR CRUZ/GettyImages

Tigres vs Cruz Azul

Sábado, 4 de octubre

Estadio Universitario

Jornada 12, Liga MX

19:00 horas (México), 21:00 horas (ET)

Este sin lugar a dudas será un duelo de poder a poder entre dos de los mejores equipos del Apertura 2025 y las estadística lo avalan, ya que en sus últimos cinco enfrentamientos se han repartido dos triunfos para los cementeros, uno para los felinos y dos empates.

Tigres vs Necaxa | Jornada 13 | Apertura 2025

Chivas v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Tigres vs Necaxa

Viernes, 17 de octubre

Estadio Universitario

Jornada 13, Liga MX

21:00 horas (México), 23:00 horas (ET)

Aunque parezca que tienen realidades muy distintas en el balompié mexicano, a los universitarios suele dificultárseles enfrentar a los hidrorayos, de hecho se vieron las caras en la pasada liguilla del Clausura 2025 y solo la posición en la tabla les dio el triunfo a los Tigres.

Pachuca vs Tigres | Jornada 14 | Apertura 2025

Puebla v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Pachuca vs Tigres

Miércoles, 22 de octubre

Estadio Hidalgo

Jornada 14, Liga MX

19:00 horas (México), 21:00 horas (ET)

Otra jornada doble que nos traerá este torneo será en la que se vean las caras Tuzos y Tigres, esto con la consigna de que los locales deben sumar sí o sí ya que tienen tres partidos sin ganarle a los ahora visitantes en su casa.

Tigres vs Tijuana | Jornada 15 | Apertura 2025

Santos Laguna v Tijuana - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

Tigres vs Tijuana

Sábado, 25 de octubre

Estadio Universitario

Jornada 15, Liga MX

17:00 horas (México), 19:00 horas (ET)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Clausura 2025, y el resultado final fue de 4-0, en favor de Tigres UANL.