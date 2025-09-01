Los próximos 5 partidos del Inter Miami tras perder 3-0 frente al Seattle Sounders en la final por la Leagues CUP
La tarde del domingo 31 de agosto del 2025, en la cancha del Lumen Field, en Washington, Seattle, el Inter Miami se enfrentó al equipo del Seattle Sounders, para el partido correspondiente a la gran final por la Leagues CUP 2025.
Con goles de De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock, el Seattle Sounders goleó 3-0 al Inter Miami y se consagró flamante campeón de la Leagues CUP 2025.
Ahora, los dirigidos por Javier Masherano tendrán que concentrarse de lleno en la MLS, y a través de este artículo te contamos cuáles son los próximos cinco partidos de las Garzas.
Charlotte FC vs Inter Miami - Major League Soccer
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue el 9 de marzo del 2025, y el partido culminó 1-0 en favor del Inter Miami.
- ¿Cuándo?: 13 de septiembre
- Lugar: Charlotte, Carolina del Norte
- Estadio: Bank of America Stadium
- Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)
Inter Miami vs Seattle Sounders - Major League Soccer
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en la gran final por la Leagues CUP 2025. El encuentro acabó 3-0, en favor de los de Washington.
- ¿Cuándo?: 16 de septiembre
- Lugar: Fort Lauderdale
- Estadio: Chase Stadium
- Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)
Inter Miami vs DC United - Major League Soccer
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue el 23 de agosto del 2025, y el partido acabó con un apretado empate a un gol.
- ¿Cuándo?: 20 de septiembre
- Lugar: Fort Lauderdale
- Estadio: Chase Stadium
- Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)
New York City FC vs Inter Miami - Major League Soccer
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue el 22 de febrero del 2025, y el partido acabó en un emocionante empate a dos goles.
- ¿Cuándo?: 24 de septiembre
- Lugar: Bronx, Nueva York
- Estadio: Yankee Stadium
- Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)
Toronto vs Inter Miami - Major League Soccer
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue el 6 de abril del 2025, y el partido acabó en un apretado empate a un gol.
- ¿Cuándo?: 27 de septiembre
- Lugar: Toronto, Canadá
- Estadio: BMO Field
- Hora: 16:30 horas (Estados Unidos), 14:30 horas (Ciudad de México), 22:30 horas (España)
