Los ratings oficiales de la plantilla del Manchester City en el EA Sports FC 26

El 26 de septiembre del 2025, el EA Sports FC 26 será lanzado de forma oficial en todo el mundo. Sin embargo, ya se conocen los rating de las plantillas más destacadas del fútbol mundial, entre las cuales destaca el Manchester City de la Premier League, en Inglaterra.

Los mejores valorados son el mediocampista Rodri y el delantero Eerling Haaland, con una valoración de 90. De ahí le sigue el guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, con un rating de 89.

FBL-WC-CLUB-2025-MATCH54-CITY-HILAL | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

En la tercera posición, el defensa central portugués Rúben Dias y el mediocampista de Países Bajos: Tijjani Reijnders está empatados con 86, seguidos por el extremo derecho Phil Foden, cuya valoración es de 85.

En la quinta posición, hay un triple empate. Joško Gvardiol, Bernardo Silva y Omar Marmoush cuentan con un rating de 84, y de ahí los siguen el mediocampista Mateo Kovačić y el defensa Nathan Aké con 83.

Bernardo Silva’s ball retention ability is just unreal pic.twitter.com/5GDI3JBzKq — Frnk (@MC_frnk) August 20, 2025

Con una valoración de 82, se ubican en la séptima posición el defensa central John Stones y el extremo derecho Savinho. La octava posición le pertenece al lateral izquierdo Rayan Aït-Nouri y el extremo derecho Rayan Cherki, con 81.

El extremo izquierdo Jérémy Doku ocupa el noveno lugar, con una valoración de 80, y en la décima posición hay un triple empate: Matheus Nunes, Stefan Ortega y Nico Gonzalez, todos ellos con un rating de 79.

Empatados con 77, en el onceavo lugar se ubican Abdukodir Khusanov y Rico Lewis, seguidos por James Trafford, que se encuentra en el puesto número doce, con una valoración de 76.

Kalvin Phillips con 74, Nico O'Reilly con 73, Oscar Bobb con 72 y el guardameta Marcus Bettinelli con 70, son quienes ocupan los últimos lugares en una plantilla plagada de figuras. Sin embargo, no podemos descartar que en las próximas ediciones aumenten su nivel y se conviertan en elementos interesantes dentro del videojuego, y también en la vida real.