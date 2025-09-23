Los ratings oficiales del Atlético de Madrid en el EA Sports FC 26
La sensación de la nueva edición del EA Sports FC 26 sigue a tope y seguimos observando las características de cada plantilla.
A continuación, te presentamos las estadísticas oficiales del Atlético de Madrid:
Jan Oblak (#43)
Nacionalidad: Eslovenia
Posición: PO (Portero)
GRL: 88
RIT: 85 | TIR: 90 | PAS: 78 | REG: 87 | DEF: 46 | FIS: 86
Julián Álvarez (#66)
Nacionalidad: Argentina
Posición: DC (Delantero Centro)
GRL: 87
RIT: 85 | TIR: 87 | PAS: 81 | REG: 87 | DEF: 57 | FIS: 79
Antoine Griezmann (#117)
Nacionalidad: Francia
Posición: DC (Delantero Centro)
GRL: 85
RIT: 77 | TIR: 86 | PAS: 85 | REG: 88 | DEF: 59 | FIS: 73
Marcos Llorente (#162)
Nacionalidad: España
Posición: DFD (Defensa Derecho)
GRL: 84
RIT: 89 | TIR: 79 | PAS: 78 | REG: 81 | DEF: 78 | FIS: 82
Álex Baena (#196)
Nacionalidad: España
Posición: MI (Mediocampista Izquierdo)
GRL: 84
RIT: 79 | TIR: 76 | PAS: 84 | REG: 82 | DEF: 65 | FIS: 68
Alexander Sørloth (#226)
Nacionalidad: Noruega
Posición: DC (Delantero Centro)
GRL: 84
RIT: 77 | TIR: 82 | PAS: 71 | REG: 76 | DEF: 36 | FIS: 85
Dávid Hancko (#258)
Nacionalidad: Eslovaquia
Posición: DFC (Defensa Central)
GRL: 83
RIT: 77 | TIR: 66 | PAS: 73 | REG: 74 | DEF: 82 | FIS: 82
José María Giménez (#308)
Nacionalidad: Uruguay
Posición: DFC (Defensa Central)
GRL: 83
RIT: 73 | TIR: 46 | PAS: 62 | REG: 62 | DEF: 85 | FIS: 82
Robin Le Normand (#313)
Nacionalidad: España
Posición: DFC (Defensa Central)
GRL: 83
RIT: 65 | TIR: 28 | PAS: 59 | REG: 63 | DEF: 84 | FIS: 80
Pablo Barrios (#360)
Nacionalidad: España
Posición: MC (Mediocampista Central)
GRL: 82
RIT: 80 | TIR: 70 | PAS: 74 | REG: 80 | DEF: 74 | FIS: 71
Conor Gallagher (#451)
Nacionalidad: Inglaterra
Posición: MC (Mediocampista Central)
GRL: 81
RIT: 75 | TIR: 76 | PAS: 80 | REG: 78 | DEF: 79 | FIS: 84
Johnny Cardoso (#485)
Nacionalidad: Estados Unidos
Posición: MCD (Mediocampista Central Defensivo)
GRL: 81
RIT: 72 | TIR: 67 | PAS: 72 | REG: 78 | DEF: 80 | FIS: 77
Thiago Almada (#871)
Nacionalidad: Argentina
Posición: MCO (Mediocampista Central Ofensivo)
GRL: 79
RIT: 79 | TIR: 74 | PAS: 79 | REG: 83 | DEF: 51 | FIS: 58
Nico González (#1164)
Nacionalidad: Argentina
Posición: MD (Mediocampista Derecho)
GRL: 78
RIT: 82 | TIR: 75 | PAS: 72 | REG: 78 | DEF: 45 | FIS: 61
Giacomo Raspadori (#1238)
Nacionalidad: Italia
Posición: DC (Delantero Centro)
GRL: 78
RIT: 78 | TIR: 78 | PAS: 71 | REG: 84 | DEF: 28 | FIS: 58
Matteo Ruggeri (#1979)
Nacionalidad: Italia
Posición: MI (Mediocampista Izquierdo)
GRL: 75
RIT: 78 | TIR: 60 | PAS: 73 | REG: 71 | DEF: 72 | FIS: 73
Pubill (#3034)
Nacionalidad: España
Posición: DFD (Defensa Derecho)
GRL: 75
RIT: 79 | TIR: 55 | PAS: 66 | REG: 71 | DEF: 69 | FIS: 78
Carlos Martín (#5839)
Nacionalidad: España
Posición: DC (Delantero Centro)
GRL: 70
RIT: 74 | TIR: 71 | PAS: 60 | REG: 70 | DEF: 28 | FIS: 62
Koke (#949)
Nacionalidad: España
Posición: MC (Mediocampista Central)
GRL: 81
RIT: 61 | TIR: 72 | PAS: 83 | REG: 78 | DEF: 76 | FIS: 77
Giuliano Simeone (#503)
Nacionalidad: Argentina
Posición: MD (Mediocampista Derecho)
GRL: 81
RIT: 91 | TIR: 73 | PAS: 66 | REG: 81 | DEF: 45 | FIS: 81
Javi Galán (#640)
Nacionalidad: España
Posición: DFI (Defensa Izquierdo)
GRL: 80
RIT: 78 | TIR: 56 | PAS: 75 | REG: 79 | DEF: 77 | FIS: 73
Clément Lenglet (#739)
Nacionalidad: Francia
Posición: DFC (Defensa Central)
GRL: 80
RIT: 54 | TIR: 45 | PAS: 69 | REG: 64 | DEF: 82 | FIS: 76
Nahuel Molina (#783)
Nacionalidad: Argentina
Posición: DFD (Defensa Derecho)
GRL: 79
RIT: 82 | TIR: 67 | PAS: 73 | REG: 76 | DEF: 75 | FIS: 71
Juan Musso (#817)
Nacionalidad: Argentina
Posición: PO (Portero)
GRL: 79
RIT: 79 | TIR: 77 | PAS: 72 | REG: 82 | DEF: 44 | FIS: 81
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.