Los ratings oficiales del Atlético de Madrid en el EA Sports FC 26

La sensación de la nueva edición del EA Sports FC 26 sigue a tope y seguimos observando las características de cada plantilla.

A continuación, te presentamos las estadísticas oficiales del Atlético de Madrid:

From #FC26 with love ❤️‍🔥 Our ratings are here! What do you think? 👀



🎮🔗 https://t.co/edVkF8wL56 pic.twitter.com/BmUFi4MAWw — Atlético de Madrid (@atletienglish) September 11, 2025

Jan Oblak (#43)

Nacionalidad: Eslovenia

Posición: PO (Portero)

GRL: 88

RIT: 85 | TIR: 90 | PAS: 78 | REG: 87 | DEF: 46 | FIS: 86

Julián Álvarez (#66)

Nacionalidad: Argentina

Posición: DC (Delantero Centro)

GRL: 87

RIT: 85 | TIR: 87 | PAS: 81 | REG: 87 | DEF: 57 | FIS: 79

Antoine Griezmann (#117)

Nacionalidad: Francia

Posición: DC (Delantero Centro)

GRL: 85

RIT: 77 | TIR: 86 | PAS: 85 | REG: 88 | DEF: 59 | FIS: 73

Marcos Llorente (#162)

Nacionalidad: España

Posición: DFD (Defensa Derecho)

GRL: 84

RIT: 89 | TIR: 79 | PAS: 78 | REG: 81 | DEF: 78 | FIS: 82

Álex Baena (#196)

Nacionalidad: España

Posición: MI (Mediocampista Izquierdo)

GRL: 84

RIT: 79 | TIR: 76 | PAS: 84 | REG: 82 | DEF: 65 | FIS: 68

Alexander Sørloth (#226)

Nacionalidad: Noruega

Posición: DC (Delantero Centro)

GRL: 84

RIT: 77 | TIR: 82 | PAS: 71 | REG: 76 | DEF: 36 | FIS: 85

Dávid Hancko (#258)

Nacionalidad: Eslovaquia

Posición: DFC (Defensa Central)

GRL: 83

RIT: 77 | TIR: 66 | PAS: 73 | REG: 74 | DEF: 82 | FIS: 82

José María Giménez (#308)

Nacionalidad: Uruguay

Posición: DFC (Defensa Central)

GRL: 83

RIT: 73 | TIR: 46 | PAS: 62 | REG: 62 | DEF: 85 | FIS: 82

Robin Le Normand (#313)

Nacionalidad: España

Posición: DFC (Defensa Central)

GRL: 83

RIT: 65 | TIR: 28 | PAS: 59 | REG: 63 | DEF: 84 | FIS: 80

Pablo Barrios (#360)

Nacionalidad: España

Posición: MC (Mediocampista Central)

GRL: 82

RIT: 80 | TIR: 70 | PAS: 74 | REG: 80 | DEF: 74 | FIS: 71

Conor Gallagher (#451)

Nacionalidad: Inglaterra

Posición: MC (Mediocampista Central)

GRL: 81

RIT: 75 | TIR: 76 | PAS: 80 | REG: 78 | DEF: 79 | FIS: 84

Johnny Cardoso (#485)

Nacionalidad: Estados Unidos

Posición: MCD (Mediocampista Central Defensivo)

GRL: 81

RIT: 72 | TIR: 67 | PAS: 72 | REG: 78 | DEF: 80 | FIS: 77

Thiago Almada (#871)

Nacionalidad: Argentina

Posición: MCO (Mediocampista Central Ofensivo)

GRL: 79

RIT: 79 | TIR: 74 | PAS: 79 | REG: 83 | DEF: 51 | FIS: 58

Nico González (#1164)

Nacionalidad: Argentina

Posición: MD (Mediocampista Derecho)

GRL: 78

RIT: 82 | TIR: 75 | PAS: 72 | REG: 78 | DEF: 45 | FIS: 61

Giacomo Raspadori (#1238)

Nacionalidad: Italia

Posición: DC (Delantero Centro)

GRL: 78

RIT: 78 | TIR: 78 | PAS: 71 | REG: 84 | DEF: 28 | FIS: 58

Matteo Ruggeri (#1979)

Nacionalidad: Italia

Posición: MI (Mediocampista Izquierdo)

GRL: 75

RIT: 78 | TIR: 60 | PAS: 73 | REG: 71 | DEF: 72 | FIS: 73

Pubill (#3034)

Nacionalidad: España

Posición: DFD (Defensa Derecho)

GRL: 75

RIT: 79 | TIR: 55 | PAS: 66 | REG: 71 | DEF: 69 | FIS: 78

Carlos Martín (#5839)

Nacionalidad: España

Posición: DC (Delantero Centro)

GRL: 70

RIT: 74 | TIR: 71 | PAS: 60 | REG: 70 | DEF: 28 | FIS: 62

Koke (#949)

Nacionalidad: España

Posición: MC (Mediocampista Central)

GRL: 81

RIT: 61 | TIR: 72 | PAS: 83 | REG: 78 | DEF: 76 | FIS: 77

Giuliano Simeone (#503)

Nacionalidad: Argentina

Posición: MD (Mediocampista Derecho)

GRL: 81

RIT: 91 | TIR: 73 | PAS: 66 | REG: 81 | DEF: 45 | FIS: 81

Javi Galán (#640)

Nacionalidad: España

Posición: DFI (Defensa Izquierdo)

GRL: 80

RIT: 78 | TIR: 56 | PAS: 75 | REG: 79 | DEF: 77 | FIS: 73

Clément Lenglet (#739)

Nacionalidad: Francia

Posición: DFC (Defensa Central)

GRL: 80

RIT: 54 | TIR: 45 | PAS: 69 | REG: 64 | DEF: 82 | FIS: 76

Nahuel Molina (#783)

Nacionalidad: Argentina

Posición: DFD (Defensa Derecho)

GRL: 79

RIT: 82 | TIR: 67 | PAS: 73 | REG: 76 | DEF: 75 | FIS: 71

Juan Musso (#817)

Nacionalidad: Argentina

Posición: PO (Portero)

GRL: 79

RIT: 79 | TIR: 77 | PAS: 72 | REG: 82 | DEF: 44 | FIS: 81