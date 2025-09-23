Los ratings oficiales del Manchester City en el EA Sports FC 26
La sensación de la nueva edición del EA Sports FC 26 sigue a tope y seguimos observando las características de cada plantilla.
A continuación, te presentamos las estadísticas oficiales del Manchester City:
Rodri (#6)
Nacionalidad: España
Posición: MCD (Mediocampista Central Defensivo)
GRL: 90
RIT: 65 | TIR: 80 | PAS: 86 | REG: 84 | DEF: 86 | FIS: 85
Erling Haaland (#10)
Nacionalidad: Noruega
Posición: DC (Delantero Centro)
GRL: 90
RIT: 86 | TIR: 91 | PAS: 70 | REG: 80 | DEF: 45 | FIS: 88
Gianluigi Donnarumma (#18)
Nacionalidad: Italia
Posición: PO (Portero)
GRL: 89
RIT: 90 | TIR: 83 | PAS: 70 | REG: 90 | DEF: 52 | FIS: 87
Rúben Dias (#86)
Nacionalidad: Portugal
Posición: DFC (Defensa Central)
GRL: 86
RIT: 59 | TIR: 39 | PAS: 69 | REG: 69 | DEF: 86 | FIS: 84
Tijjani Reijnders (#100)
Nacionalidad: Países Bajos
Posición: MC (Mediocampista Central)
GRL: 86
RIT: 79 | TIR: 79 | PAS: 82 | REG: 85 | DEF: 77 | FIS: 77
Phil Foden (#137)
Nacionalidad: Inglaterra
Posición: ED (Extremo Derecho)
GRL: 85
RIT: 81 | TIR: 81 | PAS: 86 | REG: 89 | DEF: 57 | FIS: 57
Joško Gvardiol (#177)
Nacionalidad: Croacia
Posición: DFI (Defensa Izquierdo)
GRL: 84
RIT: 78 | TIR: 71 | PAS: 75 | REG: 78 | DEF: 84 | FIS: 82
Bernardo Silva (#208)
Nacionalidad: Portugal
Posición: MC (Mediocampista Central)
GRL: 84
RIT: 61 | TIR: 78 | PAS: 89 | REG: 89 | DEF: 71 | FIS: 65
Omar Marmoush (#216)
Nacionalidad: Egipto
Posición: DC (Delantero Centro)
GRL: 84
RIT: 89 | TIR: 85 | PAS: 76 | REG: 86 | DEF: 34 | FIS: 71
Mateo Kovačić (#264)
Nacionalidad: Croacia
Posición: MC (Mediocampista Central)
GRL: 83
RIT: 67 | TIR: 74 | PAS: 81 | REG: 83 | DEF: 73 | FIS: 72
Nathan Aké (#291)
Nacionalidad: Países Bajos
Posición: DFC (Defensa Central)
GRL: 83
RIT: 72 | TIR: 53 | PAS: 72 | REG: 75 | DEF: 84 | FIS: 74
John Stones (#407)
Nacionalidad: Inglaterra
Posición: DFC (Defensa Central)
GRL: 82
RIT: 64 | TIR: 58 | PAS: 75 | REG: 75 | DEF: 84 | FIS: 72
Savinho (#441)
Nacionalidad: Brasil
Posición: ED (Extremo Derecho)
GRL: 82
RIT: 87 | TIR: 71 | PAS: 78 | REG: 86 | DEF: 30 | FIS: 53
Rayyan Aït-Nouri (#499)
Nacionalidad: Marruecos
Posición: DFI (Defensa Izquierdo)
GRL: 81
RIT: 84 | TIR: 53 | PAS: 72 | REG: 84 | DEF: 77 | FIS: 70
Rayan Cherki (#569)
Nacionalidad: Francia
Posición: ED (Extremo Derecho)
GRL: 81
RIT: 75 | TIR: 75 | PAS: 80 | REG: 88 | DEF: 21 | FIS: 65
Jérémy Doku (#697)
Nacionalidad: Bélgica
Posición: EI (Extremo Izquierdo)
GRL: 80
RIT: 91 | TIR: 71 | PAS: 72 | REG: 87 | DEF: 32 | FIS: 68
Matheus Nunes (#754)
Nacionalidad: Portugal
Posición: DFD (Defensa Derecho)
GRL: 79
RIT: 85 | TIR: 70 | PAS: 76 | REG: 79 | DEF: 73 | FIS: 76
Stefan Ortega (#760)
Nacionalidad: Alemania
Posición: PO (Portero)
GRL: 79
RIT: 78 | TIR: 77 | PAS: 81 | REG: 81 | DEF: 52 | FIS: 78
Nico González (#778)
Nacionalidad: España
Posición: MCD (Mediocampista Central Defensivo)
GRL: 79
RIT: 67 | TIR: 70 | PAS: 77 | REG: 77 | DEF: 74 | FIS: 80
Oscar Bobb (#4233)
Nacionalidad: Noruega
Posición: ED (Extremo Derecho)
GRL: 72
RIT: 79 | TIR: 65 | PAS: 71 | REG: 77 | DEF: 33 | FIS: 41
Marcus Bettinelli (#5597)
Nacionalidad: Inglaterra
Posición: PO (Portero)
GRL: 70
RIT: 70 | TIR: 70 | PAS: 69 | REG: 71 | DEF: 30 | FIS: 71
Rico Lewis (#1449)
Nacionalidad: Inglaterra
Posición: DFD (Defensa Derecho)
GRL: 77
RIT: 76 | TIR: 54 | PAS: 75 | REG: 79 | DEF: 73 | FIS: 58
Abdulkodir Khusanov (#1511)
Nacionalidad: Uzbekistán
Posición: DFC (Defensa Central)
GRL: 77
RIT: 85 | TIR: 39 | PAS: 59 | REG: 64 | DEF: 77 | FIS: 76
James Trafford (#1043)
Nacionalidad: Inglaterra
Posición: PO (Portero)
GRL: 76
RIT: 77 | TIR: 74 | PAS: 72 | REG: 78 | DEF: 53 | FIS: 74
Kalvin Phillips (#2655)
Nacionalidad: Inglaterra
Posición: MCD (Mediocampista Central Defensivo)
GRL: 74
RIT: 54 | TIR: 65 | PAS: 73 | REG: 70 | DEF: 72 | FIS: 70
Nico O'Reilly (#2995)
Nacionalidad: Inglaterra
Posición: DFI (Defensa Izquierdo)
GRL: 73
RIT: 73 | TIR: 66 | PAS: 65 | REG: 73 | DEF: 69 | FIS: 70
