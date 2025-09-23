Sports Illustrated Fútbol

Los ratings oficiales del Manchester City en el EA Sports FC 26

Rodri y Erling Haaland son los mejores valorados del conjunto citizen
Benjamín Guerra
Rodri y Erling Haaland son los mejores valorados del conjunto citizen
Rodri y Erling Haaland son los mejores valorados del conjunto citizen | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

La sensación de la nueva edición del EA Sports FC 26 sigue a tope y seguimos observando las características de cada plantilla.

A continuación, te presentamos las estadísticas oficiales del Manchester City

Rodri (#6)

Nacionalidad: España

Posición: MCD (Mediocampista Central Defensivo)

GRL: 90

RIT: 65 | TIR: 80 | PAS: 86 | REG: 84 | DEF: 86 | FIS: 85

Erling Haaland (#10)

Nacionalidad: Noruega

Posición: DC (Delantero Centro)

GRL: 90

RIT: 86 | TIR: 91 | PAS: 70 | REG: 80 | DEF: 45 | FIS: 88

Gianluigi Donnarumma (#18)

Nacionalidad: Italia

Posición: PO (Portero)

GRL: 89

RIT: 90 | TIR: 83 | PAS: 70 | REG: 90 | DEF: 52 | FIS: 87

Rúben Dias (#86)

Nacionalidad: Portugal

Posición: DFC (Defensa Central)

GRL: 86

RIT: 59 | TIR: 39 | PAS: 69 | REG: 69 | DEF: 86 | FIS: 84

Tijjani Reijnders (#100)

Nacionalidad: Países Bajos

Posición: MC (Mediocampista Central)

GRL: 86

RIT: 79 | TIR: 79 | PAS: 82 | REG: 85 | DEF: 77 | FIS: 77

Phil Foden (#137)

Nacionalidad: Inglaterra

Posición: ED (Extremo Derecho)

GRL: 85

RIT: 81 | TIR: 81 | PAS: 86 | REG: 89 | DEF: 57 | FIS: 57

Joško Gvardiol (#177)

Nacionalidad: Croacia

Posición: DFI (Defensa Izquierdo)

GRL: 84

RIT: 78 | TIR: 71 | PAS: 75 | REG: 78 | DEF: 84 | FIS: 82

Bernardo Silva (#208)

Nacionalidad: Portugal

Posición: MC (Mediocampista Central)

GRL: 84

RIT: 61 | TIR: 78 | PAS: 89 | REG: 89 | DEF: 71 | FIS: 65

Omar Marmoush (#216)

Nacionalidad: Egipto

Posición: DC (Delantero Centro)

GRL: 84

RIT: 89 | TIR: 85 | PAS: 76 | REG: 86 | DEF: 34 | FIS: 71

Mateo Kovačić (#264)

Nacionalidad: Croacia

Posición: MC (Mediocampista Central)

GRL: 83

RIT: 67 | TIR: 74 | PAS: 81 | REG: 83 | DEF: 73 | FIS: 72

Nathan Aké (#291)

Nacionalidad: Países Bajos

Posición: DFC (Defensa Central)

GRL: 83

RIT: 72 | TIR: 53 | PAS: 72 | REG: 75 | DEF: 84 | FIS: 74

John Stones (#407)

Nacionalidad: Inglaterra

Posición: DFC (Defensa Central)

GRL: 82

RIT: 64 | TIR: 58 | PAS: 75 | REG: 75 | DEF: 84 | FIS: 72

Savinho (#441)

Nacionalidad: Brasil

Posición: ED (Extremo Derecho)

GRL: 82

RIT: 87 | TIR: 71 | PAS: 78 | REG: 86 | DEF: 30 | FIS: 53

Rayyan Aït-Nouri (#499)

Nacionalidad: Marruecos

Posición: DFI (Defensa Izquierdo)

GRL: 81

RIT: 84 | TIR: 53 | PAS: 72 | REG: 84 | DEF: 77 | FIS: 70

Rayan Cherki (#569)

Nacionalidad: Francia

Posición: ED (Extremo Derecho)

GRL: 81

RIT: 75 | TIR: 75 | PAS: 80 | REG: 88 | DEF: 21 | FIS: 65

Jérémy Doku (#697)

Nacionalidad: Bélgica

Posición: EI (Extremo Izquierdo)

GRL: 80

RIT: 91 | TIR: 71 | PAS: 72 | REG: 87 | DEF: 32 | FIS: 68

Matheus Nunes (#754)

Nacionalidad: Portugal

Posición: DFD (Defensa Derecho)

GRL: 79

RIT: 85 | TIR: 70 | PAS: 76 | REG: 79 | DEF: 73 | FIS: 76

Stefan Ortega (#760)

Nacionalidad: Alemania

Posición: PO (Portero)

GRL: 79

RIT: 78 | TIR: 77 | PAS: 81 | REG: 81 | DEF: 52 | FIS: 78

Nico González (#778)

Nacionalidad: España

Posición: MCD (Mediocampista Central Defensivo)

GRL: 79

RIT: 67 | TIR: 70 | PAS: 77 | REG: 77 | DEF: 74 | FIS: 80

Oscar Bobb (#4233)

Nacionalidad: Noruega

Posición: ED (Extremo Derecho)

GRL: 72

RIT: 79 | TIR: 65 | PAS: 71 | REG: 77 | DEF: 33 | FIS: 41

Marcus Bettinelli (#5597)

Nacionalidad: Inglaterra

Posición: PO (Portero)

GRL: 70

RIT: 70 | TIR: 70 | PAS: 69 | REG: 71 | DEF: 30 | FIS: 71

Rico Lewis (#1449)

Nacionalidad: Inglaterra

Posición: DFD (Defensa Derecho)

GRL: 77

RIT: 76 | TIR: 54 | PAS: 75 | REG: 79 | DEF: 73 | FIS: 58

Abdulkodir Khusanov (#1511)

Nacionalidad: Uzbekistán

Posición: DFC (Defensa Central)

GRL: 77

RIT: 85 | TIR: 39 | PAS: 59 | REG: 64 | DEF: 77 | FIS: 76

James Trafford (#1043)

Nacionalidad: Inglaterra

Posición: PO (Portero)

GRL: 76

RIT: 77 | TIR: 74 | PAS: 72 | REG: 78 | DEF: 53 | FIS: 74

Kalvin Phillips (#2655)

Nacionalidad: Inglaterra

Posición: MCD (Mediocampista Central Defensivo)

GRL: 74

RIT: 54 | TIR: 65 | PAS: 73 | REG: 70 | DEF: 72 | FIS: 70

Nico O'Reilly (#2995)

Nacionalidad: Inglaterra

Posición: DFI (Defensa Izquierdo)

GRL: 73

RIT: 73 | TIR: 66 | PAS: 65 | REG: 73 | DEF: 69 | FIS: 70

Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

