Los retos que enfrentará José Mourinho en el Real Madrid para la próxima temporada

Todo apunta a que José Mourinho será anunciado como el nuevo entrenador del Real Madrid en las próximas semanas. El 'Special One' firmará un contrato por dos años en su regreso a la Casa Blanca. El estratega portugués de 63 años tendrá un gran reto por delante debido a que la institución atraviesa una crisis profunda, ha afrontado recientemente escándalos extradeportivos y liga dos temporadas sin ganar títulos.

A continuación te presentamos los primeros retos a los que se enfrentará Mourinho en su segunda etapa al frente del Real Madrid, después de dirigir al club entre 2010 y 2013.

1. Unificar el vestuario

Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Antonio Villalba/GettyImages

El regreso de Mourinho pareció acelerarse esta primavera tras una serie de incidentes en los entrenamientos que culminaron con Federico Valverde necesitando atención hospitalaria tras un altercado con Aurélien Tchouaméni.



Incluso antes de que los jugadores comenzaran a pelearse literalmente en el vestuario, Xabi Alonso describió a la plantilla actual del Real Madrid como "imposible de entrenar", con un poder descontrolado entre los jugadores.



El presidente del club, Florentino Pérez, busca claramente a alguien que proyecte autoridad e inculque disciplina, algo que Álvaro Arbeloa no logró.



Sin embargo, Mourinho, quien en su momento admitió sus dificultades para comprender al jugador moderno, está lejos de ser Carlo Ancelotti en cuanto a diplomacia. Para muchos, el nombramiento de una de las figuras más explosivas del fútbol se siente encender un fósforo cerca de dinamita.



Necesitará todas las habilidades de gestión de personas que le permitieron triunfar en los primeros años de su carrera en el Chelsea y el Inter de Milán para luchar por devolver la paz y la unidad a Valdebebas.

2. La selección de los capitanes

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Antonio Villalba/GettyImages

Sergio Ramos se fue hace tiempo. Toni Kroos también. Y Luka Modrić. Y Nacho Fernández. El actual capitán, Dani Carvajal, también se ha marchado. Al Real Madrid le faltan grandes líderes.



En ausencia de la vieja guardia, la nueva generación no ha dado el mejor ejemplo. La pelea de Valverde y el berrinche de Vinícius Jr. en el Clásico son dos muestras de la falta de liderazgo. No está claro quién heredará el brazalete este verano.



Una característica de los mejores equipos de Mourinho han sido sus líderes en el campo, desde John Terry y Didier Drogba hasta Javier Zanetti y Marco Materazzi.



El perfil de la plantilla del Madrid es joven y el reto para Mourinho será identificar a los jugadores con espíritu madridista, capaces de liderar al equipo dentro y fuera del campo.

3. Darle salida a quienes no están a la altura del proyecto

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Los fichajes serán una prioridad este verano, pero igual de importante será despejar la plantilla, sobre todo ante los rumores de que el Real Madrid podría necesitar vender para poder invertir.



Tras una temporada tan floja, Mourinho tendrá que analizar a fondo la plantilla e identificar a los jugadores que no merecen un puesto en el once titular para la próxima campaña.



Jugadores como Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Raúl Asencio, Ferland Mendy y Gonzalo García son probablemente nombres por los que el club escuchará ofertas.



La implacable falta de sentimentalismo de Mourinho podría resultar ventajosa a la hora de realizar la revisión de la plantilla este verano.

4. Conseguir que Vinicius y Mbappé funcionen juntos

Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

A pesar de haber marcado 40 goles entre ambos solo en La Liga esta temporada, Kylian Mbappé y Vinícius Jr. no han logrado compenetrarse en el Real Madrid.



Sin haber ganado un título importante juntos en dos años, las dos superestrellas parecen estorbarse mutuamente y se han convertido en la personificación de las dos facciones enfrentadas en Madrid.



Dado que ninguno de los dos es fácilmente vendible, la tarea de Mourinho será idear un sistema táctico que aproveche las ventajas de ambos simultáneamente.



Mourinho tiene experiencia en sacar el máximo provecho de delanteros. Hace muchos años, el portugués convirtió a Samuel Eto'o en extremo, mientras que la mejor temporada goleadora de Cristiano Ronaldo se produjo bajo su dirección durante la campaña 2011-12, con la impresionante cifra de 60 goles en todas las competiciones.



Si logra que Mbappé y Vinicius Jr. se entiendan bien dentro y fuera del terreno de juego, será la prueba de que los mejores años de Mourinho como táctico y motivador aún no han terminado. Mou también tendrá que convencer al brasileño de renovar su contrato.

5. Encontrar la mejor posición para Bellingham

Real Madrid v Athletic de Bilbao - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Bellingham se describió a sí mismo como una "víctima" de su propia versatilidad al hablar de sus dificultades para replicar las estadísticas de su mágica primera temporada en Madrid.



El internacional inglés ha tenido su peor campaña en España, con solo ocho goles y cinco asistencias en todas las competiciones, en parte debido a que tuvo que desempeñar varios roles diferentes a lo largo del año. Ha sido otro jugador perjudicado por la llegada de Mbappé al ataque.



Sigue siendo evidente que el joven de 22 años es uno de los mejores mediocampistas ofensivos del Madrid, y del mundo. Mourinho debe encontrar un sistema fijo que le permita aprovechar al máximo su talento.

6. Hacerle un sitio a Nico Paz

Hellas Verona FC v Como 1907 - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Parece inevitable que, tras una temporada excepcional en la Serie A con el Como, Nico Paz regrese al Real Madrid.



Su buen rendimiento en Italia ha sido un rayo de esperanza para el club en medio de las dificultades de esta temporada. Sin embargo, ejercer la cláusula de recompra del internacional argentino no será una victoria en sí misma: el Madrid debe encontrar la manera de no desperdiciar otro activo.



Tras brillar como mediapunta en el Como, Paz tendrá que competir con Bellingham, Arda Güler e incluso Brahim Díaz por minutos la próxima temporada. Integrarlo de forma que no se vea sobreexpuesto ni infrautilizado será el reto.



Lo mismo puede decirse de la cantera del Madrid, formada en la Youth League.

7. Hacer tres o cuatro fichajes

Florentino Perez Of Real Madrid Press Conference | AFP7/GettyImages

Se necesita un mediocampista organizador de élite desde que Kroos dejó un vacío enorme en la alineación hace dos años, tras su retirada.



Puede que Mourinho no sea quien tome la decisión final sobre los fichajes, pero tendrá más influencia que la mayoría de los entrenadores sobre Florentino Pérez y el director general del club, José Ángel Sánchez.



Fichar al mediocampista adecuado este verano será la operación más importante del Madrid. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer en la plantilla.



Es imprescindible fichar al menos un central, dado que Éder Militão nunca ha estado en plena forma y David Alaba se ha marchado. También se rumorea que Mourinho ha pedido un lateral derecho para sustituir a Carvajal y que compita con el a veces irregular Trent Alexander-Arnold en defensa.



¿Podría buscarse también un nuevo delantero centro? El Madrid echa de menos el caos que generaba una alternativa como Joselu, el héroe de la temporada 2023-24.

8. Gestionar la plantilla para competir en LaLiga y la Champions

GD Estoril Praia v SL Benfica - Primeira Liga | NurPhoto/GettyImages

La temporada del Real Madrid se desmoronó en abril, cuando el club encadenó cuatro partidos sin ganar que le costaron la eliminación de la Champions League y la pérdida de cinco puntos en la lucha por el título de La Liga.



Esta temporada, el Madrid no logró ganar la liga inmediatamente después de un partido europeo en cinco ocasiones, una cifra perjudicial para sus aspiraciones de mantenerse competitivo. El Barcelona, ​​en cambio, solo dejó de ganar dos veces tras disputar partidos europeos entre semana.



Mourinho debe encontrar la manera de aprovechar la profundidad de su plantilla de forma eficaz para gestionar las exigencias tanto de Europa como de la liga, tal como lo han hecho los mejores equipos europeos.

9. Recuperar la mística ganadora del Real Madrid

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Con Carlo Ancelotti, el Real Madrid parecía imbatible, incluso cuando no lo era.



En las últimas dos temporadas, el nivel ha bajado y su identidad se ha visto alterada.



A pesar de las bromas sobre "la profecía" de esta temporada, el Madrid ya no es uno de los rivales más temidos de Europa.



Si hay algo que Mourinho sabe hacer, es convertir a sus equipos en rivales realmente temibles. Sin embargo, se necesitará tiempo y experiencia para que el club vuelva a ser un monstruo mental.