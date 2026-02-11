Los seis candidatos que podrían remplazar a Thomas Frank en el banquillo del Tottenham

El Tottenham Hotspur vuelve a vivir una de esas crisis que parecen repetirse en bucle. Thomas Frank, elegido en junio como una supuesta síntesis entre el pragmatismo de José Mourinho y la idea ofensiva de Ange Postecoglou, duró apenas ocho meses en el cargo. Lo que arrancó con expectativa, impulsada por su buen trabajo en el Brentford, terminó convertido en frustración, división interna y un clima tóxico en el estadio.

El dato que lo sentencia es demoledor: solo dos victorias en 17 partidos de Premier League, una racha que dejó al equipo en el puesto 16 y “caminando dormido” hacia la pelea por el descenso. La caída fue tan fuerte que la euforia por la reciente Europa League quedó rápidamente sepultada por el desencanto.

The Club has taken the decision to make a change in the Men’s Head Coach position and Thomas Frank will leave today.



Thomas was appointed in June 2025, and we have been determined to give him the time and support needed to build for the future together.



Con Frank fuera, los Spurs se preparan para una nueva era y, por primera vez en mucho tiempo, lo hace sin Daniel Levy como figura central. Mientras se define si habrá un técnico interino o una apuesta inmediata, estos son seis nombres que aparecen como opciones.

6. Oliver Glasner

Oliver Glasner, Crystal Palace Head Coach Oliver Glasner seen prior to kick... | SOPA Images/GettyImages

El austríaco dejó huella en el Crystal Palace con un estilo bien trabajado y un 3-4-2-1 muy reconocible. Su problema para el Tottenham es el mismo que suele perseguir a este tipo de entrenadores: un modelo con techo y dudas sobre su capacidad para sostener proyectos largos en clubes de mayor presión.

5. Xabi Alonso

Xabi Alonso, FBL-ESP-LIGA-REALMADRID | FADEL SENNA/GettyImages

Sería el golpe de efecto ideal. Su salida temprana del Real Madrid no dañó su reputación, construida con fuerza en el Bayer Leverkusen. El gran obstáculo es que, salvo oferta descomunal, podría esperar el verano y tener prioridades más grandes.

4. Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi, Paris Saint-Germain v Olympique de Marseille - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Franco Arland/GettyImages

Libre tras su salida de el Marsella, es una opción inmediata. Su fútbol ofensivo y su capacidad para reactivar planteles son un plus, aunque también arrastra una fama de conflictivo: choques con jugadores y tensiones con directivos.

3. Andoni Iraola

Andoni Iraola, Everton v Bournemouth - Premier League | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

El nombre más ideal al juego de Mauricio Pochettino. Su Bournemouth compite con intensidad, presión alta y una identidad clara. Además, demostró manejo de grupo y resiliencia incluso con lesiones y ventas clave.

2. Xavi Hernández

Xavi Hernández, FBL-WC-2026-DRAW | ROBERTO SCHMIDT/GettyImages

Un apellido que ilusiona. En el Barcelona mostró idealismo, pero también adaptación. Su estilo podría devolverle modernidad a un Tottenham que, con Frank, se volvió previsible. Y su confianza en jóvenes encaja con la cantera que los Spurs quieren explotar.

1. Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino, United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup Draw | Brad Smith/ISI Photos/USSF/GettyImages

El favorito emocional. Pochettino entiende a el Tottenham como pocos, dejó la era más vibrante del club en décadas y todavía transmite vigencia. Aunque las segundas partes no siempre salen bien, el “PochBack” hoy parece más tentador que nunca.

