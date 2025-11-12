Los 6 objetivos para el centro del campo que se ha fijado el Manchester United en el mercado de enero

Se creía que reforzar el mediocampo era la prioridad absoluta del Manchester United al inicio del mercado de fichajes de verano, pero Ruben Amorim optó por fortalecer un ataque que no rendía como se esperaba.

Los Red Devils pagaron, sin duda, un precio excesivo por los dos jugadores con mayor potencial ofensivo de la temporada pasada en la Premier League: Matheus Cunha y Bryan Mbeumo. Además, apostaron más por el talento en bruto del delantero del RB Leipzig, Benjamin Šeško.

Esta importante inversión limitó la capacidad del United para reforzar su mediocampo, pero pocos esperaban que el club no realizara ninguna incorporación en esa posición antes del cierre del mercado de fichajes.

Afortunadamente, Amorim cree haber encontrado una solución a corto plazo en el centro del campo, con Bruno Fernandes y Casemiro jugando juntos de forma consistente al inicio de la temporada 2025-26. Hasta el momento, el descuido del United en verano no ha resultado costoso, pero seguramente el club buscará un nuevo mediocampista en el mercado de invierno, especialmente con el contrato de Casemiro finalizando el próximo verano.

Aquí presentamos seis posibles objetivos para el mediocampo de los Red Devils este invierno.

Conor Gallagher

Al parecer, fichar a Gallagher sería más fácil | Eurasia Sport Images/GettyImages

Edad : 25 años

: 25 años Club actual: Atlético de Madrid

Cuando Conor Gallagher fichó por el Atlético de Madrid en 2024, algunos lo consideraron el jugador ideal para Diego Simeone, y el canterano del Chelsea disfrutó de una temporada de debut bastante decente en España.

Gallagher fue titular en 19 partidos de La Liga y recibió elogios de su exigente entrenador en abril. Simeone afirmó que el inglés "aporta mucho al equipo" en medio de un impresionante estado de forma.

Sin embargo, el Atlético de Madrid de Simeone está en constante evolución, y vimos cómo los creadores de juego Alex Baena, Giacomo Raspadori y Thiago Almada se unieron al club este verano. Por lo tanto, la competencia por minutos en el mediocampo es feroz, y Gallagher solo ha sido titular en cuatro ocasiones entre La Liga y la Champions League.

El "margen de mejora" al que aludió Simeone a principios de año quizás no se haya materializado todavía para el tenaz inglés, y se ha rumoreado su posible regreso a Inglaterra a través del Manchester United. Algunas de las mejores actuaciones de Gallagher se dieron en una posición de mediocampista ofensivo durante su cesión al Crystal Palace, pero su juego evolucionó enormemente en el Chelsea, donde floreció en una posición más retrasada y se convirtió en una de las voces clave del vestuario.

Los informes sugieren que el United y el Atlético podrían estar interesados ​​en llegar a un acuerdo de cesión este invierno.

Angelo Stiller

Stiller ya había llamado la atención del Liverpool | Alex Grimm/GettyImages

Edad : 24 años

: 24 años Club actual: VfB Stuttgart

Varios clubes europeos siguen de cerca a Angelo Stiller, principalmente por su excepcional capacidad de pase.

El internacional alemán no solamente es preciso en el juego, sino también increíblemente eficiente a la hora de progresar con el balón. Según datos de FBRef, Stiller, comparado con los centrocampistas de las cinco mejores ligas europeas del último año, se sitúa en el percentil 96 con 84,87 pases intentados por cada 90 minutos y en el percentil 98 con 9,74 pases progresivos por cada 90 minutos.

Sin embargo, el Manchester United ya cuenta con un excelente distribuidor de juego como Fernandes, que juega en el pivote junto a Amorim. Necesitan una opción complementaria, y algunos podrían no creer que Stiller, si bien es un gran futbolista, sea el hombre adecuado para los Red Devils. Presenta deficiencias en defensa, especialmente en las transiciones, y físicamente convierte al jugador del Stuttgart en una opción de alto riesgo.

Amorim tendrá que considerar si las ventajas con el balón compensan las desventajas sin él.

Éderson

El brasileño es un operador eficaz de área a área | Ciancaphoto Studio/GettyImages

Edad : 26 años

: 26 años Club actual: Atalanta

El valor de Éderson ha disminuido un poco en los últimos 12 meses. Sorprendió que ningún club intentara fichar al brasileño, dada su contribución al éxito del Atalanta en la Europa League de 2024, lo que permitió a La Dea retener a una de sus piezas clave.

Tuvo otra gran temporada en la 2024-25 y sería una opción sensata para el United este invierno si no logran concretar la compra de su mediocampista central a largo plazo.

Éderson puede desempeñarse en todas las facetas del juego en el centro del campo y siempre ha sido reconocido por su incansable trabajo. No es necesariamente el pivote que el United busca, pero se le puede considerar una mejora respecto a Manuel Ugarte. No debería ser muy difícil convencerlo de que abandone Bérgamo, especialmente con el Atalanta dispuesto a tomar una dirección táctica diferente tras el despido de Ivan Jurić, discípulo de Gian Piero Gasperini.

Lucien Agoumé

Agoumé podría ser el sucesor de Casemiro | Alex Caparros/GettyImages

Edad : 23 años

: 23 años Club actual: Sevilla

Si el Manchester United busca un mediocampista defensivo económico, no debería buscar más allá de Lucien Agoumé, del Sevilla.

El Inter suele ser muy astuto, pero cometió un error con Agoumé, a quien finalmente dejó marchar en 2024 tras varias cesiones. El jugador de 23 años de edad protagonizó entonces la mejor temporada de su carrera profesional hasta la fecha en La Liga, llamando la atención de muchos en el mundo del fútbol.

Agoumé no es un virtuoso del balón, pero es un atleta excepcional con un gran desempeño defensivo. Su imponente físico le permite dominar físicamente a los rivales, y le encanta presionar en ataque.

Se perfila como un potencial sucesor a largo plazo de Casemiro.

Carlos Baleba

Baleba fue perseguido por United en el verano | Justin Setterfield/GettyImages

Edad : 21 años

: 21 años Club actual: Brighton & Hove Albion

El Manchester United intentó fichar a Carlos Baleba en verano, pero sin mucho éxito, y su posible intento de fichar al centrocampista del Brighton & Hove Albion en enero dependerá del precio que pidan.

Antes de la temporada 2025-26, Tony Bloom y su equipo pedían hasta 104 millones de libras (139,4 millones de dólares) por su destacado centrocampista de la temporada anterior. Si el Brighton se mantiene firme en su postura durante el mercado de invierno, el United no considerará ninguna oferta.

Si bien el rendimiento de Baleba ha bajado al inicio de la nueva temporada, quizás como consecuencia de las gestiones del United durante el verano, es fácil comprender el interés de Amorim. Baleba recorre grandes distancias con facilidad y, una vez que recibe el balón, puede desplegar un juego mágico que abre las defensas.

Elliot Anderson

El Manchester United tendría que hacer algo especial para sacar a Anderson del Nottingham Forest | Molly Darlington/GettyImages

Edad : 23 años

: 23 años Club actual: Nottingham Forest

Adam Wharton será inalcanzable a mitad de temporada, y, en realidad, también lo será Elliot Anderson. A menos que el Manchester United desembolse una suma considerable y le presente al Nottingham Forest una oferta irrechazable.

Si Wharton era el centrocampista de moda de la temporada 2024-25, Anderson le ha arrebatado ese título. Este robusto pero dinámico jugador todoterreno se perfila como titular con Inglaterra en el Mundial del próximo verano, tras haber brillado con los Tres Leones de Thomas Tuchel durante las dos últimas fechas FIFA.

Anderson es un futbolista excepcional en todos los sentidos que marcaría una gran diferencia en este equipo del United. Posee una confianza inigualable y es capaz de liderar a su equipo en los momentos difíciles.

El último fichaje de renombre para el centro del campo procedente del Forest resultó ser una buena decisión para los Red Devils.

