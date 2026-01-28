Los seis posibles remplazos para Casemiro en el Manchester United

La búsqueda del heredero de Casemiro por parte del Manchester United ya puede comenzar oficialmente: los Diablos Rojos confirmaron recientemente la inminente salida de su figura brasileña cuando su contrato expire al final de la presente campaña, y la búsqueda del sustituto del cinco veces campeón de la Champions League continuará durante los próximos meses.

El United lleva tiempo deseando un nuevo centrocampista, preferiblemente uno en el extremo opuesto de su carrera a la de Casemiro, y se espera que prioricen reforzar su equipo este verano, aunque la incertidumbre sobre el próximo entrenador permanente complica un poco las cosas.

Varios centrocampistas han sido vinculados repetidamente con Old Trafford durante el último año y ahora seguro que atraerán aún más atención, pero es probable que también haya otros nombres en la lista.

A continuación, seis jugadores que podrían sustituir a Casemiro en Old Trafford.

1. Carlos Baleba (Brighton)

Cameroon v Morocco - Quarter-final - Africa Cup Of Nations | DeFodi Images/GettyImages

La admiración del United por Carlos Baleba no es ningún secreto. Los Diablos Rojos intentaron fichar al cotizado centrocampista del Brighton & Hove Albion el verano pasado, pero se les advirtió que no se interesaran por él, y no cabe duda de que el interés del internacional camerunés despertó interés. Sin duda, el rendimiento de Baleba ha sido menos impresionante esta temporada.



Pero hay una razón por la que el United estaba tan ansioso por ficharlo antes de que comenzara la campaña. El jugador de 22 años disfrutó de una excepcional temporada 2024/25 y brilló en la costa sur, ayudando a compensar lo perdido con la marcha de Moisés Caicedo al Chelsea en 2023, con su agresivo enfoque defensivo y su energía desbordante.



Baleba sigue firmemente vinculado al United, ya que, según informes, el club exploró un posible fichaje en enero, aunque parezca extremadamente improbable. Un precio superior a los 137 millones de dólares supone una importante barrera de entrada para los Diablos Rojos en las negociaciones, pero al menos se ahorrarán una suma significativa una vez que el salario semanal de Casemiro se descuente de la nómina.



En cuanto a estilo de juego y perfil general, Baleba sin duda encaja en el perfil de un sucesor de Casemiro.

2. Adam Wharton (Crystal Palace)

Crystal Palace v Chelsea - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El meteórico ascenso de Adam Wharton lo ha vinculado con la élite europea y el centrocampista bien podría ser el próximo jugador de renombre en abandonar Selhurst Park. Tras las salidas de Eberechi Eze y Marc Guéhi, la confirmada salida de Oliver Glasner y el probable traspaso de Jean-Philippe Mateta, el internacional inglés sería un insensato si no considera sus opciones en medio del caos.



El Real Madrid, el Liverpool y el Manchester City han sido vinculados con el elegante jugador de 21 años, al igual que el United, y parece probable que tenga un precio similar al de Baleba. Esto es comprensible dadas sus magníficas actuaciones con el Crystal Palace durante el último año, donde Wharton ha brillado en la Premier League con su alcance de pase, su clase técnica y su inteligencia posicional.



¿Pero es Wharton un sustituto comparable a Casemiro? Probablemente no.



Trabajando en conjunto con un centrocampista más reservado, Wharton brillará, pero carece de la perspicacia defensiva necesaria para ser el heredero directo del trono de Casemiro. Si bien es un excelente futbolista y un talento generacional potencial, es poco probable que reemplace el rendimiento defensivo del brasileño, aunque eso no significa que deba descartarse como objetivo de transferencia.

3. Elliot Anderson (Nottingham Forest)

Brentford v Nottingham Forest - Premier League | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

Otro inglés cuyas cotizaciones han subido significativamente durante el último año es Elliot Anderson. El talismán del Nottingham Forest ha cobrado vida tras su traspaso forzado por el PSR desde el Newcastle United, su club de la infancia. El ascenso de este combativo y dinámico centrocampista incluso le ha abierto las puertas a la selección inglesa con Thomas Tuchel.



Anderson podría perfectamente ser titular junto a Declan Rice en el doble pivote de Inglaterra en el Mundial de 2026, y pocos pueden discutir su lugar en la alineación. El jugador de 23 años lo tiene todo: energía inagotable, visión defensiva, un atletismo impresionante y una distribución estelar.



Como era de esperar, estas cualidades justificarán un traspaso enorme, que podría superar los 100 millones, pero el United, que ya ha mostrado interés en Anderson, adquiriría a uno de los mediocampistas más prometedores del país. Un sustituto prometedor para uno de los mejores centrocampistas de su generación.

4. Rúben Neves (Al-Hilal)

Republic of Ireland V Portugal, 2026 World Cup Qualifying - UEFA, Group Stage. | Tim Clayton/GettyImages

Los vínculos entre el United y Rúben Neves han sido frecuentes desde su irrupción como centrocampista polivalente en el Wolverhampton Wanderers, pero el traspaso del internacional portugués al Al Hilal de Arabia Saudí en 2023 lo apartó del foco de atención. Sin embargo, los rumores siguen vinculando a Neves con Old Trafford ahora que su contrato vence en verano.



Se ha hablado de una posible transferencia de unos 20 millones de libras para este enero, una suma atractiva y asequible que proporcionaría al United cobertura en el mediocampo, experiencia demostrada en la Premier League y un centrocampista que debería estar en su mejor momento a sus 28 años.



Claro que el hecho de que Neves haya jugado en Arabia Saudí significa que no se ha estado probando contra la élite europea en los últimos años, y no sería un sustituto perfecto para Casemiro, pero sin duda no le falta la calidad técnica ni la capacidad goleadora para dejar huella en los Diablos Rojos.

5. Éderson (Atalanta)

Atalanta BC v Athletic Club - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Antonino Lagana/GettyImages

Tras una excepcional temporada 2023/24 con la Atalanta, en la que ayudó a catapultar al equipo italiano a la gloria de la Europa League, Éderson ha caído en el olvido fuera de la Serie A. El brasileño fue considerado un traspaso millonario tras su primer trofeo europeo, pero dicho traspaso nunca se materializó.



Sin embargo, el rendimiento del jugador de 26 años ha sido impresionante para La Dea. Un jugador increíblemente resistente a la presión, con una energía desbordante y un gran instinto defensivo, sigue dando resultados cada semana para el Atalanta, incluso sin la experta tutela de Gian Piero Gasperini.



Ahora que se ha calmado la expectación en torno a Éderson, el United podría explorar un acuerdo más rentable para sus servicios, especialmente con solo 18 meses restantes de su contrato actual. Podría ser un sustituto astuto para su compatriota Casemiro.

6. Angelo Stiller (Stuttgart)

VfB Stuttgart v Eintracht Frankfurt - Bundesliga | DeFodi Images/GettyImages

Angelo Stiller ha sido vinculado regularmente con la Premier League desde el resurgimiento del VfB Stuttgart como una potencia en Alemania, siendo el United el que más se ha mencionado como interesado en el impresionante jugador de 24 años. Ha sido esencial para el ascenso de Die Schwaben en los últimos años, que ha incluido su regreso a la Champions League y un triunfo en la DFB Pokal.



Stiller no es el centrocampista defensivo más tradicional, sino que presume de la capacidad de jugar más adelantado e incluso contribuir con asistencias regulares. La temporada pasada, asistió a sus compañeros en 11 ocasiones en todas las competiciones y destaca en pases progresivos y pases al tercio rival en la Bundesliga.



En defensa, Stiller es resuelto y seguro, pero ciertamente no es un ejecutor convencional. Sin embargo, Casemiro también es capaz de aportar mucho gol y ser una amenaza ofensiva (33 goles y asistencias desde su llegada a Inglaterra), y tanto sus habilidades ofensivas como defensivas necesitan ser reemplazadas en Old Trafford.

