Los tres favoritos para el premio al MVP de la MLS 2025: rankeados

La temporada 2025 de la Major League Soccer se acerca a su recta final y cada equipo tiene una idea clara de cuál es su nivel y sus esperanzas realistas en los playoffs de la MLS Cup.

En este punto, cada club también tiene una idea clara de qué jugadores son más cruciales para su éxito y han sido los más efectivos durante los primeros tres cuartos de la temporada regular.

A los equipos les quedan entre seis y nueve juegos antes de la búsqueda de la MLS Cup, Sports Illustrated analiza a los jugadores que podrían estar en la contienda por el premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la MLS, una vez que suene el silbato final en el Decision Day.

3. Evander - FC Cincinnati

Evander ha estado en la contienda por los honores del MVP de la MLS durante varios años | Soobum Im/GettyImages

Cuando el exmediocampista superestrella Luciano Acosta dejó el club de una manera menos que ideal, el FC Cincinnati se movió rápidamente para fichar a Evander por 12 millones de dólares como una de las primeras transferencias de dinero por jugador en la historia de la liga, y valió la pena.



Después de dos temporadas estelares con los Portland Timbers, el mediocampista ofensivo brasileño tradujo instantáneamente su juego y formó una potente sociedad de ataque con el fichaje récord del club, Kévin Denkey, quien llegó por más de 16 millones de dólares antes de la temporada.



En 27 partidos, ha marcado 16 goles y dado nueve asistencias. Destaca en diversos aspectos, desde sus disparos precisos desde lejos hasta su rapidez en el ataque en espacios reducidos.



Si Cincinnati quiere llevarse algún título en 2025, Evander será una figura central.

2. Lionel Messi - Inter de Miami

Lionel Messi ganó el premio al Jugador Más Valioso de la MLS 2024 | Alika Jenner/GettyImages

Si no fuera por una plantilla desequilibrada a su alrededor, Lionel Messi podría estar en una posición aún mejor para defender su título de MVP de la MLS. Sin embargo, con el núcleo que lo rodea, ha tenido que soportar una carga significativamente mayor que en 2024, y podría tener dificultades en las últimas etapas de la temporada con un calendario reducido.



Si bien sus 19 goles y ocho asistencias en 19 partidos lo ubican en el segundo lugar en la carrera por la Bota de Oro y en el segundo lugar entre todos los jugadores por contribuciones totales de goles, sus estadísticas finales pueden no ser tan altos cuando llegue el Decision Day.



Las lesiones y la fatiga han sido un problema definidor para Messi esta temporada, y los nueve partidos en poco más de un mes podrían obligarlo a tomarse algunos partidos libres, lo que potencialmente le impediría elevar sus estadísticas.



Sin embargo, incluso con todas esas razones desfavorables, sigue siendo uno de los mejores de todos los tiempos y podría cosechar votos importantes, independientemente de cómo termine la temporada.

1. Anders Dreyer - San Diego FC

Anders Dreyer ha sido una revelación en su primera temporada en la MLS con el San Diego FC | Jamie Squire/GettyImages

Anders Dreyer llegó a la MLS como un jugador relativamente desconocido, pero saltó al estrellato como Jugador Designado del San Diego FC durante una histórica campaña inaugural.



De cara al parón internacional de septiembre, el extremo danés lideró la contribución total de goles con 14 goles y 18 asistencias en 29 partidos. También ha sido la amenaza ofensiva más constante del equipo de Mikey Varas. La habilidad de Hirving "Chucky" Lozano en la banda contraria le abre espacios para atacar.



A Dreyer le quedan seis partidos de temporada regular con San Diego y está en el meollo de la carrera por el Supporters' Shield, actualmente ubicado a solo un punto del Philadelphia Union.



También está en gran forma en el momento adecuado y recientemente fue nombrado Jugador del Mes de agosto de la liga.



Con velocidad, versatilidad y la habilidad de definir y crear oportunidades, Dreyer ha sido el jugador más influyente en la Conferencia Oeste a lo largo de la temporada, y el único rival real para el MVP de la MLS probablemente sería Messi.

Menciones honoríficas

Hany Mukhtar ganó la Bota de Oro de la MLS y el premio al Jugador Más Valioso (MVP) en 2023 | Johnnie Izquierdo/GettyImages

Martín Ojeda (Orlando City): Ojeda tiene 14 goles y 14 asistencias en la MLS esta temporada y ha sido clave para el éxito de Orlando junto a Marco Pašalić y Luis Muriel.

Hany Mukhtar (Nashville SC): El MVP de la MLS 2023 ha sido una pieza fundamental en la recuperación de Nashville SC bajo el mando del entrenador en jefe BJ Callaghan, con 14 goles y 11 asistencias.

Philip Zinckernagel (Chicago Fire FC): El Chicago Fire FC no ha tenido el nivel que esperaba el entrenador Gregg Berhalter. Aun así, Zinckernagel suma 12 goles y 13 asistencias, tras formar una dupla de élite con Hugo Cuypers.