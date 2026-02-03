Los tres técnicos que están en la carrera para suceder a Guardiola en el banquillo del Manchester City
Aunque desde el club insisten en que no hay una decisión tomada, en la Premier League crece la percepción de que el ciclo del entrenador español podría estar llegando a su fin. El empate ante el Tottenham, que dejó al City a seis puntos del líder Arsenal, alimentó las especulaciones sobre su futuro, pese a que tiene contrato vigente hasta 2027.
En ese contexto, la dirigencia ya trabaja con un plan de contingencia y maneja una lista reducida de candidatos para reemplazarlo.
1. Xabi Alonso, el heredero natural
El exmediocampista español, recientemente desvinculado del Real Madrid, es visto como un entrenador con una idea de juego alineada al ADN del City: posesión, presión alta y protagonismo con el balón. Sin embargo, su fuerte vínculo con Liverpool (club en el que jugó durante cinco temporadas), podría convertir su llegada a Mánchester en una operación sensible, especialmente si los “reds” también se ven obligados a cambiar de entrenador.
2. Enzo Maresca, el hombre de la casa
Quien fue asistente de Guardiola en el City y conoce en profundidad la estructura interna del club, es otro perfil que aparece en carpeta. El técnico italiano quedó recientemente sin trabajo tras su salida del Chelsea y ya habría mantenido contactos con dirigentes del City y de la Juventus. Su conocimiento del método Guardiola y su cercanía con el director deportivo Hugo Viana juegan a su favor, aunque su falta de experiencia prolongada al máximo nivel podría pesar frente a otros candidatos.
3. Cesc Fàbregas, la apuesta emergente
Actual entrenador del Como, al que tiene sexto en la Serie A, el exvolante español despierta admiración en Inglaterra y en varios clubes europeos por su rápida adaptación al rol de técnico. Fàbregas solo dejaría Italia por un proyecto de élite, y el Manchester encaja en ese perfil. Su visión de juego, liderazgo y pasado como futbolista de Guardiola lo convierten en una opción menos previsible, pero con alto potencial.
Por ahora, el futuro de del entrenador español sigue sin definirse. Sin embargo, The Citizens ya entienden que planificar la sucesión es tan importante como competir por los títulos. Y los nombres sobre la mesa dejan en claro que el legado no se tomará a la ligera.