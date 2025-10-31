Los últimos 10 campeones de la Copa Libertadores

No hay dudas de que el fútbol brasileño domina la Copa Libertadores en la actualidad, sobre todo después de que Palmeiras y Flamengo consiguieran el pase a la final en este 2025.

El cuadro paulista consiguió una importante victoria en casa 4-0 sobre Liga Deportiva Universitaria de Quito mientras que el equipo de Río de Janeiro logró un empate de visitante ante Racing que le permitió acceder a la definición del trofeo.

Palmeiras tiene tres títulos en su historia en esta competencia, con los galardones obtenidos en 1999, 2020 y 2021. Flamengo, por su parte, tiene también tres Libertadores, con los títulos obtenidos en 1981, 2019 y 2022.

Dos equipos que han dominado el continente se enfrentarán en la final que será disputada en Lima, el próximo 29 de noviembre. A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos a los últimos 10 campeones de la Libertadores.

10. 2015 | River Plate

River ganó la Copa Libertadores de 2015 | KAZUHIRO NOGI/GettyImages

El gigante de Argentina se consagró ante Tigres, de México, en una final algo dispareja, ya que igualaron 0-0 en la ida y después se coronaron en el Monumental de Núñez con un soberbio 3-0. En esa época no se jugana la final a partido único como en la actual edición del torneo. Alario, Sánchez y Funes Mori marcaron para darle el tercer título a los millonarios.

9. 2016 | Atlético Nacional

Atletico Nacional v Independiente del Valle - Copa Libertadores 2016 | Gabriel Aponte/GettyImages

El fútbol colombiano dio un gran golpe sobre la mesa, al conseguir el título en 2016, con el cetro de Atlético Nacional. Lo consiguieron ante Independiente del Valle, con un 1-1 en la idea y luego un 1-0 en la vuelta, gracias al tanto de Miguel Borja. Fue una celebración muy recordada en Medellín.

8. 2017 | Gremio

FBL-LIBERTADORES-GREMIO-CELEBRATION | ITAMAR AGUIAR/GettyImages

Otro triunfo para el fútbol de Brasil, que ha dominado la competición en la última década. El conjunto de Gremio ganó la ida en casa de Lanús 1-0 y luego en Argentina consiguieron una victoria 2-1, para sellar la serie 3-1 y desatar la celebración en Porto Alegre.

7. 2018 | River Plate

Players of River Plate celebrates after they won the Finals... | SOPA Images/GettyImages

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo volvió a coronarse, pero esta vez en Madrid, donde se disputó la recordada final contra Boca Juniors. La ida en La Bombonera fue 2-2. La vuelta, trasladada a Madrid (Santiago Bernabéu) por incidentes, terminó 3-1 para River en tiempo extra (5-3 global).

6. 2019 | Flamengo

Flamengo v River Plate - Copa CONMEBOL Libertadores 2019 | Raul Sifuentes/GettyImages

Desde ese año, la final se juega a partido único y el cuadro brasileño pudo conseguir una dramática victoria 2-1 sobre River Plate en una edición que se disputó en Lima. El conjunto argentino ganaba 1-0 y en tiempo de descuento Gabigol consiguió dos anotaciones para sentenciar el compromiso.

5. 2020 | Palmeiras

Palmeiras v Santos - Copa CONMEBOL Libertadores 2020 Final | Pool/GettyImages

El cuadro paulista consiguió su segunda Copa en esta edición y este año buscará la cuarta, ante Flamengo. En esa ocasión, Breno Lopes le dio el título a su equipo ante Santos en el 90 + 9, con un tanto que hizo delirar a los parciales que estaban en el Maracaná. Fue una definición muy brasileña, por los equipos y la sede del partido.

4. 2021 | Palmeiras

Deyverson marcó el gol de la victoria | EITAN ABRAMOVICH/GettyImages

El Palmeiras defendió su título y consiguió su tercera Copa Libertadores en la edición de 2021, después de ganar 2-1 en Montevideo ante Flamengo. Deyverson consiguió marca el gol de la victoria, tras un error defensivo que todavía duele entre los parciales del Flamengo.

3. 2022 | Flamengo

TOPSHOT-FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-PARANAENSE | RODRIGO BUENDIA/GettyImages

El cuadro de Río de Janeiro volvió a la final y esta vez se vengaron, venciendo a Atlético Paranaense 1-0 con un tanto de Gabigol, quien se convirtió nuevamente en verdugo en una final de Copa. El encuentro se disputó bajo un buen ambiente en Guayaquil.

2. 2023 | Fluminense

FBL-LIBERTADORES-BOCA-FLUMINENSE | SILVIO AVILA/GettyImages

Un encuentro muy cargado de emociones y de algunos incidentes en las graderías y en las calles de Río de Janeiro, ya que el partido se disputó en el Maracaná. La final fue contra Boca Juniors, y terminó en victoria 2-1 de Fluminense, gracias al tanto agónico de John Kennedy.

1. 2024 | Botafogo

Botafogo v Sao Paulo - Brasileirao 2024 | Eurasia Sport Images/GettyImages

La supremacía de los brasileños continuó con el triunfo de Botafogo ante Atlético Mineiro en la edición del año pasado. La final terminó 1-1 ante Atlético Mineiro, pero Botafoto se impuso en los penales 4-2, en una final disputada en el Monumental de Buenos Aires.