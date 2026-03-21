Los últimos 10 campeones de la EFL Cup

La Copa de la Liga de Inglaterra conocida como EFL Cup o Carabao Cup es una competición de Inglaterra en la cual participan los 92 equipos de las cuatro primeras categorías del fútbol inglés, incluidos los clubes galeses que participan en dichas ligas.

La primera edición se celebró en la temporada 1960-61 y tiene 65 años de historia. Y este fin de semana se llevará a cabo la final del curso 2025-26 entre Arsenal y Manchester City desde Wembley Stadium.

El Arsenal tuvo que vencer al Port Vale por 0-2 en la tercera ronda, después venció 2-0 al Brighton en la cuarta ronda. En los cuartos de final venció en tanda de penaltis 8-7 al Crystal Palace luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y el tiempo extra, por último en semifinales eliminó al Chelsea 2-3.

Para llegar a esta instancia, Manchester City arrancó la campaña con un triunfo por 2-0 sobre Huddersfield Town en el Accu Stadium. Más adelante, le ganó 3-1 a Swansea City en Gales, mientras que venció 2-0 a Brentford en el Etihad Stadium.

En la semifinal a ida y vuelta, los Citizens se impusieron por 2-0 ante Newcastle United en St James’ Park y, tres semanas más tarde, sellaron el pase a la final con una victoria por 3-1 en el Etihad.

10. 2016 (edición 2015-16): Manchester City

Manchester City campeón en 2016 | Michael Regan - The FA/GettyImages

Los Blues eran los campeones defensores, tras haber vencido al Tottenham Hotspur por 2-0 en la final de la temporada anterior. Sin embargo, fue eliminado en la cuarta ronda por el Stoke City en la tanda de penaltis.



Por lo tanto, el cuadro citizen ganó la final el 28 de febrero, derrotando al Liverpool por 3-1 en la tanda de penaltis después de que el partido terminara 1-1 tras la prórroga. Los penaltis fueron anotados por Navas, el 'Kun' y Yaya Touré.

9. 2017 (edición 2016-17): Manchester United

Manchester United v Southampton - EFL Cup Final | NurPhoto/GettyImages

Los Red Devils ganaron su quinto título tras una victoria por 3-2 sobre el Southampton con anotaciones de Lingard y un doblete del goleador sueco Zlatan Ibrahimovic.



El Manchester City era el campeón defensor, pero fue eliminado por su rival local y eventual ganador, los del Teatro de los Sueños.

8. 2018 (edición 2017-18): Manchester City

Manchester City campeón en 2018 | ADRIAN DENNIS/GettyImages

La Carabao Cup de 2018 ganada ante el Arsenal supuso el primer título de Pep Guardiola al frente del City. Veinte meses después de llegar al Manchester City, Pep Guardiola conquistó su primer título en el fútbol inglés.



El conjunto Citizen ganó su quinto título después de una victoria por 3-0 sobre el Arsenal en la final con goles de Sergio Agüero, Vincent Kompany y David Silva. En esa edición el Manchester United era el campeón defensor, pero fue eliminado por el Bristol City en la quinta ronda.

7. 2019 (edición 2018-19): Manchester City

Manchester City campeones en 2019 | NurPhoto/GettyImages

El City defendió con éxito su título, su primer paso para convertirse en el primer equipo inglés en completar un triplete nacional en una temporada de fútbol, ​​ya que posteriormente ganó la Premier League 2018-19 y la FA Cup 2018-19.



Se enfrentaron en la final al Chelsea y quedaron a cero anotaciones para después los ciudadanos ganaran en la tanda de penaltis por 3-4. Los villanos de los Blues fueron Jorginho y David Luiz que fallaron en sus cobros.

6. 2020 (edición 2019-20): Manchester City

Manchester City campeones 2020 | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Nuevamente el conjunto Sky Blue fue el campeón defensor de este torneo, el City llegó a la final tras superar a equipos como el Southampton y el Oxford United, mientras que el Aston Villa eliminó al Leicester City en semifinales.



Los ciudadanos vencieron 2-1 a los villanos con goles de Sergio Agüero y Rodri.

5. 2021 (edición 2020-21): Manchester City

Manchester City campeón en 2021 | CARL RECINE/GettyImages

El Manchester City era el tricampeón defensor, que retuvo el trofeo en 2020, derrotando al Aston Villa en la final en el Wembley Stadium en Londres el 1 de marzo de 2020.



Esta fue la primera temporada en la que el ganador de la competencia se clasificó para la ronda de play-off de la UEFA Europa Conference League 2021-22 en lugar de la segunda ronda de clasificación de la UEFA Europa League. El City venció 1-0 al Tottenham con gol de Laporte en plena pandemia del COVID-19 y donde pudieron ver el partido solamente 8 mil aficionados.

4. 2022 (edición 2021-22): Liverpool

Liverpool campeones en 2022 | JUSTIN TALLIS/GettyImages

Los Reds vencieron a Chelsea en penales (0-0 en el marcador final y 11-10 en la tanda). Todos los jugadores de campo cobraron y al final Kepa Arrizabalaga el portero que entró de cambio para la tanda fue quien erró su tiro.



El Manchester City era el vigente campeón, tras haber ganado las cuatro ediciones anteriores, pero fue eliminado por el West Ham United en la tanda de penaltis de la cuarta ronda.



Junto con el galardón, los del Anfield se clasificaron para la ronda de play-off de la UEFA Europa Conference League 2022-23.

3. 2023 (edición 2022-23): Manchester United

Manchester United campeones en 2023 | Marc Atkins/GettyImages

El Liverpool era el campeón defensor, tras haber vencido al Chelsea en los penaltis para asegurar un récord de 9 títulos en la final de la temporada anterior, pero fue eliminado por el Manchester City en la cuarta ronda.



Al final, Manchester United resultó campeón de esta temporada al derrotar 2-0 al Newcastle United por lo que aseguró su clasificación para la ronda de playoff de la Liga Europa Conferencia de la UEFA 2023-24.

2. 2024 (edición 2023-24): Liverpool

Liverpool campeón en 2024 | Visionhaus/GettyImages

El club más exitoso de la competición es el Liverpool con 10 conquistas. Su último trofeo fue cuando vencieron 1-0 a Chelsea en tiempo extra con la anotación en la prórroga.



El Liverpool se aseguró su décimo título, ampliando así su récord, tras una victoria por 1-0 en la prórroga, gracias a un cabezazo de Virgil van Dijk en los últimos minutos.

1. 2025 (edición 2024/25): Newcastle United

Newcastle United campeón en 2025 | Serena Taylor/GettyImages

El actual campeón es el Newcastle United, quien le ganó por 2-1 a Liverpool en la final disputada el 16 de marzo de 2025. Ganaron su primer título en la historia del torneo en Wembley.



Los goles fueron de Dan Burn y Alexander Isak; Federico Chiesa descontó para los Reds.



Además, las Urracas obtuvieron un cupo a la ronda de play-offs de la Liga Conferencia de la UEFA 2025-26.