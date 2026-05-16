El fútbol inglés está cerrando su temporada con grandes encuentros y emociones, y la FA Cup no fue la excepción. El Chelsea cayó ante el Manchester City por la mínima diferencia este sábado 16 de mayo. El equipo dirigido por Pep Guardiola consiguió su segundo título esta temporada y ahora se enfocará completamente en la lucha por la Premier League.

A continuación, los últimos 10 campeones de la FA Cup.

10. Arsenal (2016/17)

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Wembley se vistió de fiesta para recibir a dos grandes equipos londinenses como el Arsenal y el Chelsea, con victoria por 2-1 para los Gunners gracias a los goles de Alexis Sánchez y Aaron Ramsey. Del lado de los Blues había empatado momentáneamente Diego Costa.

9. Chelsea (2017/18)

Chelsea v Manchester United - The Emirates FA Cup Final | Craig Mercer - CameraSport/GettyImages

Al año siguiente, los Blues tuvieron revancha: con Antonio Conte como entrenador y Eden Hazard como figura y autor del gol en la final, le ganaron por la mínima al Manchester United y levantaron la FA Cup por octava vez en su historia.



Este sábado buscarán la novena, nuevamente en Wembley pero esta vez ante el City.

8. Manchester City (2018/19)

Manchester City v Watford - FA Cup Final | NurPhoto/GettyImages

Y si del City hablamos, tenemos que referirnos a la final que jugaron contra el Watford en la temporada 2018/19: le ganaron 6-0 al equipo dirigido por Javi Gracia y alzaron su sexto trofeo.



Los goles del equipo de Pep Guardiola fueron de Raheem Sterling, Gabriel Jesús (ambos dobletes), David Silva y Kevin de Bruyne.

7. Arsenal (2019/20)

TOPSHOT-FBL-ENG-FACUP-ARSENAL-CHELSEA | ADAM DAVY/GettyImages

El equipo dirigido por Mikel Arteta gritó campeón en pandemia gracias al triunfazo contra el Chelsea en la final celebrada en un Wembley vacío el 1 de agosto de 2020. Los goles fueron de Pierre Emerick Aubameyang a los 28 y a los 67'. Había abierto el marcador Christian Pulisic.

6. Leicester City (2020/21)

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Hoy en tercera, en su momento en la gloria: el Leicester se quedó con la FA Cup de la temporada 2020/21 ganándole la final al Chelsea por 1-0 gracias al gol de Youri Tielemans. Fue su primera consagración en este certamen.

5. Liverpool (2021/22)

Chelsea v Liverpool: The Emirates FA Cup Final | Andrew Powell/GettyImages

Los Reds ganaron su última FA Cup en el 2021/22, con Jürgen Klopp como entrenador y con Kostas Tsimikas anotando el último penal para imponerse por 6-5 tras el empate sin goles. Este fue su trofeo N°8 en esta competencia.

4. Manchester City (2022/23)

Manchester City v Manchester United: Emirates FA Cup Final | Justin Setterfield - The FA/GettyImages

El City, el otro finalista de la FA Cup, levantó el trofeo por séptima y última vez en la temporada 2022/23, venciendo al Manchester United en una apasionante final celebrada en Wembley.



Los dos goles del equipo Sky Blue fueron de İlkay Gündoğan, mientras que para los Diablos Rojos había empatado momentáneamente Bruno Fernandes.

3. Manchester United (2023/24)

Manchester City v Manchester United - Emirates FA Cup Final | Michael Regan - The FA/GettyImages

Al año siguiente se repitió la final y los Diablos Rojos se tomaron revancha: gracias a los goles de Alejandro Garnacho y Kobbie Mainoo se impusieron 2-1 para levantar por décimo tercera vez el trofeo de la FA Cup.

2. Crystal Palace (2024/25)

Crystal Palace v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

El Crystal Palace de Oliver Glasner sorprendió a todos y se alzó con la FA Cup de la última temporada. En la final le ganaron al Manchester City por la mínima gracias al gol de Eberechi Eze a los 16 minutos del primer tiempo.

1. Manchester City

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Manchester City se corono campeón de la FA Cup este fin de semana tras vencer al Chelsea en la final por la mínima diferencia. Antoine Semenyo fue el anotador el único gol del encuentro. De esta manera, el equipo dirigido por Pep Guardiola consiguió su segundo título de la campaña 2025/2026, tras ganar la EFL Cup ante el Arsenal. Ahora los Citizens buscan un milagro para quedarse con la Premier League y conseguir el triplete del futbol inglés.