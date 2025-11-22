Los últimos 10 campeones de la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil ha tenido una historia emocionante desde su inauguración en 2017. El Club Tigres UANL domina con más títulos, pero otros equipos como Rayadas y Pachuca han terminado con hegemonías recientes.

A continuación, te nombramos la lista de los últimos 10 torneos con sus respectivos campeones (hasta el Clausura 2025, el más reciente disputado y completado).

1. Clausura 2025 – Pachuca

Pachuca Femenil campeonas en el Clausura 2025 | Omar Vega/GettyImages

Fue el segundo título de las Tuzas. Dirigidas por Óscar Torres, eliminaron a Tigres en semifinales y remontaron la final ante Rayadas con global 3-2 (1-2 ida, 2-0 vuelta).



Las azulcremas vinieron de atrás y casi lograron la hazaña de empatar. Sin embargo, a pesar de la derrota por 0-2 le alcanzó a las hidalguenses para festejar. Charlyn Corral fue campeona de goleo y figura del campeonato.

2. Apertura 2024 – Rayadas

Tigres UANL v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2024 Liga MX Femenil | Azael Rodriguez/GettyImages

Conquistaron su cuarto título en la división femenina. Con Amelia Valverde en el banquillo, terminaron líderes generales y vencieron 3-1 en el global a Tigres en la final (1-0 y 2-1). Rompieron la racha de cuatro finales perdidas seguidas ante las felinas.

3. Clausura 2024 – Rayadas

Monterrey v America - Final Torneo Clausura 2024 Liga MX Femenil | Jam Media/GettyImages

Fue el primer bicampeonato de la historia. En una final ante América, Rayadas perdieron 1-2 la ida, pero golearon 3-0 en la vuelta (global 3-2). Rebeca Bernal y Christina Burkenroad brillaron.

4. Apertura 2023 – Tigres UANL

Tigres UANL v America - Final Torneo Apertura 2023 Liga MX Femenil | Jam Media/GettyImages

Tigres UANL se coronaron campeonas del Apertura 2023 de la Liga MX Femenil después de derrotar al Club América en la final de ida en el Estadio Azteca y la vuelta en el Estadio Universitario, con un marcador global de 3-0.



Las Amazonas incrementaron su récord y sumaron su sexto título felino. Milagros Martínez como DT y Lizbeth Ovalle y Steph Mayor fueron clave.

5. Clausura 2023 – América

America v Pachuca - Playoffs Torneo Clausura 2023 Liga MX Femenil | Jam Media/GettyImages

Las Águilas vencieron 2-1 a las Tuzas del Pachuca (4-2 en el global) en la final de vuelta del Clausura 2023 y sumaron un título más al que habían conseguido en el Apertura 2018.



La hazaña del América se vio acompañada de 58 mil 156 personas que llegaron al recinto. El segundo título azulcrema (primero desde 2018).

6. Apertura 2022 – Tigres UANL

America v Tigres UANL - Final Torneo Apertura 2022 Liga MX Femenil | Azael Rodriguez/GettyImages

Las Amazonas consiguieron su quinto campeonato luego de haber disputado 8 de las 9 finales en la historia de Liga MX femenil; tres de esos títulos fueron ante Rayadas



Tigres goleó 3-0 global a América en la final (1-0 y 2-0). Mia Fishel fue la máxima romperredes.

7. Clausura 2022 – Chivas

Chivas v Pachuca - Final Torneo Grita Mexico C22 Liga MX Femenil | Jam Media/GettyImages

Una actuación destacada de la portera de las Chivas, Blanca Félix, fue fundamental para que Guadalajara consiguiera su segundo título, al vencer 4-3 en el global a Pachuca



Fue el segundo título del Rebaño (invictas en Liguilla). Alicia “Licha” Cervantes levantó la copa como capitana. El primer campeonato para Chivas Femenil ocurrió en el Apertura 2017, cuando también vencieron a Pachuca, en esa ocasión por un global de 5-0.

8. Apertura 2021 – Rayadas

Rayadas campeonas en el Apertura 2021 | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Rayadas se sacudió la hegemonía que tenía Tigres sobre ellas en las finales de la Liga MX Femenil al derrotarlas en la última instancia del Apertura 2021 para obtener el campeonato, el segundo en su historia.



Este título permitió a Eva Espejo convertirse en la primera mujer en conseguir un título en la liga. Derrotaron 3-1 en penales a Tigres en el Universitario tras empatar 2-2 global.

9. Guardianes 2021 – Tigres UANL

Tigres UANL v Chivas - Final Torneo Guard1anes 2021 Liga MX Femenil | Azael Rodriguez/GettyImages

Con un marcador de 5-3 y global de 7-4, las felinas le propiciaron un “baile” a las Tapatías que las llevó a coronarse campeonas de la Liga Femenil MX.



El Estadio Universitario fue el escenario que vio caer la lluvia de goles que protagonizaron las felinas contra las Chivas de Guadalajara; con un marcador final de 5-3 y con un marcador global de 7-4 las dirigidas por Roberto Medina consiguieron ser las campeonas del certamen.

10. Guardianes 2020 – Tigres UANL

Monterrey v Tigres UANL - Final Torneo Guard1anes 2020 Liga MX Femenil | Jam Media/GettyImages

El equipo de la UANL obtuvo el campeonato de la Liga Femenil Mx Guardianes 2020 al vencer a las Rayadas 4-3 en la final realizada en el Estadio Universitario.



Las felinas son las máximas ganadoras del torneo tras obtener su tercera copa. En este certamen consiguieron el tricampeonato en torneo jugado a puerta cerrada por COVID-19.