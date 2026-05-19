Los últimos 10 campeones de la Premier League

La Premier League está llegando a su fin y el trofeo tiene nuevo dueño: el Arsenal es puntero con tres cuatro de ventaja sobre el Manchester City y por lo tanto, se coronan como los nuevos reyes de Inglaterra.

A lo largo de la historia, la Premier ha tenido grandísimos campeones con futbolistas inolvidables y campañas heróicas, con varias marcas rotas y un sinfín de momentos para recordar.

A continuación, los últimos 10 campeones de la liga inglesa.

10. Chelsea - 2016/17

Chelsea v Sunderland - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

Este fue el sexto y, por ahora, último título de Premier League del Chelsea. Los Blues, en la despedida de John Terry, terminaron con nueve puntos de ventaja sobre el Tottenham, subcampeón.



El entrenador era Antonio Conte y el máximo goleador del campeón fue Diego Costa, con 20 tantos en 35 partidos.

9. Manchester City - 2017/18

FBL-ENG-PR-MAN CITY-HUDDERSFIELD | OLI SCARFF/GettyImages

Ya con Pep Guardiola en el banco y con Vincent Kompany como capitán, el Manchester City volvió a gritar campeón de la Premier League. En esa oportunidad terminaron con 100 puntos y fueron líderes desde la jornada 5 hasta el final, marginando al Manchester United al segundo puesto.

8. Manchester City - 2018/19

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-BRIGHTON-MAN CITY | GLYN KIRK/GettyImages

Pep consiguió un back-to-back importante en la 2018/19, consagrándose campeón ante un Liverpool que se volvió el mejor subcampeón en la historia de la Premier con 97 puntos, a tan solo una unidad de los 98 que cosechó el equipo del catalán.

7. Liverpool - 2019/20

Liverpool FC v Chelsea FC - Premier League | Andrew Powell/GettyImages

Los del Merseyside rompieron el maleficio tras el subcampeonato récord: en la 2019/20, que terminó a puertas cerradas por la pandemia de COVID-19, los Reds se consagraron por primera vez en 30 años, asegurando el título siete jornadas antes y con casi un centenar de puntos (terminaron con 99).

6. Manchester City - 2020/21

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN CITY-EVERTON-TROPHY | PETER POWELL/GettyImages

Al año siguiente, en una temporada que arrancó más tarde por la pandemia y que se jugó íntegramente a puertas cerradas, el Manchester City dio inicio a una seguidilla brutal.



En esta campaña cosecharon 86 puntos y su subcampeón fue su clásico rival, el Manchester United.

5. Manchester City - 2021/22

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN CITY-ASTON VILLA | OLI SCARFF/GettyImages

En el segundo de los cuatro consecutivos, el City terminó solamente un punto arriba del Liverpool y logró gritar campeón por octava vez en su historia.



El máximo goleador del campeón fue Kevin De Bruyne, con 15 tantos.

4. Manchester City - 2022/23

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN CITY-CHELSEA | OLI SCARFF/GettyImages

En esta temporada el foco estuvo puesto en la UEFA Champions League que, finalmente y después de tanto intentar, ganó el City. En la Premier se consagraron sin atenuantes, con cinco puntos de ventaja sobre el Arsenal y con Erling Haaland anotando 36 goles en 35 partidos jugados. Bestial.

3. Manchester City - 2023/24

Manchester City v West Ham United - Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

El último del City hasta el momento fue en la 2023/24, cuando los de Pep Guardiola terminaron sobre el Arsenal por dos puntos de ventaja en un cierre agónico de temporada.



Erling Haaland, una vez más, el goleador del campeón.

2. Liverpool - 2024/25

Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Los Reds tuvieron una campaña extraordinaria de la mano de Arne Slot, cosechando diez puntos más que el Arsenal y con Mohamed Salah como máximo anotador de la temporada.

1. Arsenal 2025/26

Arsenal fans at the Emirates | Jeff Moore - PA Images/GettyImages

Los Gunners, de la mano de Mikel Arteta se coronan en la Premier League y todavía tienen oportunidad de llevarse la Champions League. Una temporada donde el balón parado y la solidez defensiva les dio el título después de 22 años de espera.

Equipo Temporada Arsenal 2025/26 Liverpool 2024/25 Manchester City 2023/24 Manchester City 2022/23 Manchester City 2021/22 Manchester City 2020/21 Liverpool 2019/20 Manchester City 2018/19 Manchester City 2017/18 Chelsea 2016/17