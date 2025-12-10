Los últimos campeones de la Primera División de Colombia

Junior de Barranquilla y Deportes Tolima se disputarán la estrella del campeonato del fútbol colombiano a partir de este viernes, con el partido de ida de la final y luego el encuentro de vuelta pautado para el martes 16 de diciembre.

La Liga Dimayor II-2025 tiene a dos equipos consistentes durante todo el año, pero que no son conjuntos recurrentes en este tipo de definiciones. El Tolima obtuvo su lugar en la final tras quedar ubicado en el primer puesto de su grupo en los cuadrangulares de semifinales, siendo uno de los equipos más solidos del año.

Por su parte, Junior también se consagró con el primer lugar de su grupo y buscará obtener su estrella número 11 en el fútbol colombiano, mientras que Tolima peleará por su cuarta.

El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla recibirá el partido de ida, mientras que la vuelta será en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

A continuación, repasamos los últimos 14 campeones del fútbol colombiano.

14. Finalización 2017: Millonarios

Hablamos con Miguel Ángel Russo, DT de #Millonarios, campeón del último Torneo Finalización de Colombia 2017 pic.twitter.com/54tPIcdGrz — La Oral Deportiva (@oraldeportivaok) December 28, 2017

El Ballet Azul culminó en el cuarto peldaño de la fase regular. Su rival en cuartos fue La Equidad, al cual dejó atrás por 3-2 global. En las semifinales le bastó imponerse 1-2 al América de Cali en el Pascual Guerrero para llevarse el global. El desenlace de su quinceavo campeonato vino tras ganarle a Santa Fe 2-3 global.

13. Apertura 2018: Deportes Tolima

TOLIMA CAMPEÓN DEL FÚTBOL COLOMBIANO

Tras empatar la serie y forzar la tanda de penales, Deportes Tolima se coronó como campeón del Fútbol Colombiano en el Apertura del 2018. pic.twitter.com/YRdPWIneHo — Entretiempo FM (@Entretiempo995) June 10, 2018

Tras quedar tercero en el todos contra todos, Los Pijaos se enfrentaron a Once Caldas en los cuartos de final, al cual superaron 3-1 en el global. Para las semifinales, Tolima tuvo que llegar hasta los penales para darle las gracias al Independiente Medellín.



En la gran final, Atlético Nacional los derrotó en la Ida por 0-1, pero en la vuelta el global culminó 2-2. En los penales, El Equipo de la Tierra Firme dejó todo 2-4 para sumar su segundo título de Liga.

12. Finalización 2018: Junior

Un semestre antes,El Tiburón volvió a repetir. En los cuartos bastó un gol para llevarse el global frente a La Equidad. En semifinales se llevó el global por 4-3 ante Rionegro Águilas.La final se suscitó contra Independiente Medellín, goleando 4-1 en la ida y cayendo 3-1 en la vuelta, pero coronándose en el Atanasio Girardot.

11. Apertura 2019: Junior

El Tiburón ganó su noveno título contra Deportivo Pasto, tras irse a la tanda de penales en El Campín. En el Roberto Meléndez ganó por la mínima, con su rival repitiendo la dosis en la vuelta, así que todo se definió desde el manchón penal. Los cinco cobradores de Los Curramberos acertaron para agregar su novena estrella.

10. Finalización 2019: América de Cali

Campeón de la liga femenina colombiana 2019: América De Cali

Campeón del fútbol colombiano 2019-II: América De Cali

TREMENDA LA MECHA 👹 pic.twitter.com/Lj1YJf0L2Z — Juez Central (@Juezcentral) December 8, 2019

La Mechita quedó segundo en la tabla general con 35 puntos tras diez duelos ganados. En los cuadrangulares ganó cuatro cotejos, lo que lo llevó a disputar el trofeo frente al Junior, quedando 0-0 en el Metropolitano Roberto Meléndez, mientras en el Pascual Guerrero doblegó 2-0 para alzar su trofeo número 14.

9. Campeonato 2020: América de Cali

➡️América de Cali se consagró CAMPEÓN del campeonato colombiano 2020. Ganando 3x2 en el Global a @SantaFe



📷 @AmericadeCali pic.twitter.com/0aPhQuKRx3 — Fútbol 360 Ec (@Futbol360Ec) December 28, 2020

En el todos contra todos, La Mechita quedó cuarta de la clasificación. En los cuartos, los Diablos eliminaron 2-4 global al Atlético Nacional. En semifinales, le pegaron 1-2 global al líder Junior.



Ya en la gran final, golearon 3-0 a Santa Fe en el duelo de Ida, así que poco importó caer 2-0 en la vuelta.

8. Apertura 2021: Deportes Tolima

🇪🇨John Narváez se proclamó CAMPEÓN de la Liga Betplay Dimayor 2021 (torneo apertura) con el Deportes Tolima.



⚽️En la final, el conjunto”vinotinto” derrotó a Millonarios con un marcador de 1x2. Narváez ingresó a la variante al minuto 75.



🧵(1/2) pic.twitter.com/QC988zACmO — Somos 90 (@Somos90fut) June 21, 2021

Pese a no sumar su bicampeonato en el siguiente certamen, por lo menos Los Pijaos se llevaron la gloria en el primer semestre del año.



El Vinotinto y Oro se llevó el global 2-3 sobre Deportivo Cali en los cuartos, mientras en la semifinal echó 2-3 global a La Equidad; finalmente, en la gran final contra Millonarios, también venció por el mismo marcador global, gracias a un triplete de Juan Caicedo.

7. Finalización 2021: Deportivo Cali

El Deportivo Cali, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, sumó su estrella número 10 del fútbol en Colombia, tras vencer a domicilio por 1-2 al Deportes Tolima en el partido de vuelta de la final del Torneo Finalización 2021. https://t.co/4x3BPqbu6X pic.twitter.com/6smyvCLV8Z — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 23, 2021

El Azucarero fue séptimo de la clasificación con 31 puntos. En el cuadrangular logró cuatro victorias por un empate y una derrota.



El Decano se midió a Deportes Tolima en la gran final, igualando 1-1 en el primer episodio, pero en el segundo pegó de visita por 1-2 gracias a Jhon Vásquez y Harold Preciado. Esto significó el décimo título.

6. Apertura 2022: Atlético Nacional

Durante la fase regular, El Verdolaga quedó como tercero con 36 unidades. En los cuadrangulares, El Rey de Copas sumó doce puntos frente a Junior, Millonarios y Atlético Bucaramanga.



El duelo final fue ante Deportes Tolima, llevando la ventaja de 3-1 en la Ida , cayendo 2-1 en la vuelta, pero el global 3-4 le dio su título 17.

5. 2023-I: Millonarios

A la gran final de este torneo llegaron Millonarios y Atlético Nacional. Luego de no haberse hecho daño en el partido de ida, todo se definió en la cancha de El Campín.



Con goles en el tiempo regular de Jefferson Duque (31') y Andrés Llinás (70'), el juego se fue a los penales, donde Larry Vásquez consiguió el gol para el título 16 de Millonarios.

4. 2023-II: Junior

Junior de Barranquilla se midió ante Independiente de Medellín en la final del torneo Finalización 2023. Junior se coronó campeón por décima vez en su historia y se impuso al DIM en penaltis.





3. 2024-I: Atlético Bucaramanga

La final se definió desde los penales, en una dura disputa entre el campeón, el Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe. La llave quedó 3-3 y todo se definió desde los once pasos. Fue el primer título en 75 años de historia para el cuadro de Bucaramanga. El partido de ida, disputado en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga, finalizó con una victoria 1-0 para el equipo local. En la vuelta en Bogotá, Santa Fe se impuso 3-2. El venezolano Rafael Dudamel fue el director técnico del equipo amarillo.

2. 2024-II: Atlético Nacional

La Liga Dimayor II se la llevó el Atlético Nacional, tras vencer en la final a Deportes Tolima, con un contundente 3-1 global. El primer compromiso se disputó en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y terminó en una igualdad 1-1. Luego, en la vuelta, el Atlético Nacional se impuso 2-0 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. El triunfo significó la décimo octava estrella para el club, consolidándose como el equipo más ganador de Colombia.

1. 2025-I: Independiente Santa Fe

En choques de Independientes, los de Santa Fe se impusieron en la llave de la final de la Dimayor I-2025, al vencer al cuadro de Medellín, con un resultado global 2-1. En la ida, en el Campín de Bogotá, ambos equipos igualaron sin goles y en la vuelta, que se disputó en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, fue triunfo de Santa Fe 2-1. Harold Mosquera y Hugo Rodallega anotaron los goles por los capitalinos. Fue la décima estrella en la liga para los bogotanos.