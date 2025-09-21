Los últimos enfrentamientos entre el Manchester City y el Arsenal

Arsenal y Manchester City se verán las caras el próximo domingo por la quinta jornada de la Premier League y ambos tienen el mismo objetivo: ganar para pelear por el campeonato. A continuación, repasamos los últimos diez encuentros entre si.

1. Arsenal 5-1 Manchester City (2 de febrero de 2025, Premier League)

El último partido entre ambos fue una verdadera fiesta de goles con el Arsenal como gran ganador. Los tantos del equipo de Arteta fueron de Odegaard, Partey, Lewis-Skelly, Havertz y Nwaneri. Para los de Guardiola había descontado Haaland.

2. Manchester City 2-2 Arsenal (22 de septiembre del 2024, Premier League)

El City arrancó ganando con gol de Haaland a los 9 minutos y el Arsenal logró darlo vuelta gracias a los tantos de Riccardo Calafiori y Gabriel. Para su infortunio, el equipo de Guardiola encontró la igualdad final a los 98' con un tanto de John Stones.

3. Manchester City 0-0 Arsenal (31 de marzo 2024, Premier League)

Este choque se dio en plena lucha por el título de Premier League. El partido acabó sin goles, un empate que sería decisivo para que el City se acabara proclamando campeón con dos puntos de ventaja sobre el Arsenal.

4. Arsenal 1 - 0 Manchester City (8 de octubre de 2023, Premier League)

Un solitario gol de Gabriel Martinelli en el minuto 86 le dio la victoria al Arsenal en un Emirates Stadium vibrante. El City dominó la posesión del balón (61%), pero no pudo encontrar la forma de superar la solida defensa del Arsenal. Los Gunners aprovecharon una contra letal para llevarse los tres puntos.

5. Manchester City 1 - 1 Arsenal (6 de agosto de 2023, Community Shield

El City se adelantó por medio de Palmer en el minuto 76, pero no pudo evitar el empate en el 101 de Trossard. El equipo de Arteta mostró una gran precisión y se llevó el duelo desde los once metros.

6. Manchester City 4 - 1 Arsenal (26 de abril de 2023, Premier League)

Kevin De Bruyne y Stones lideraron la goleada del City en el Etihad Stadium. De Bruyne abrió el marcador en el minuto 7, Stones en el 46, de nuevo Kevin en el 54 y por último Haaland en el 95. El Arsenal descontó por medio de Holding en el minuto 86. El City fue superior en todas las facetas del juego y se llevó una victoria cómoda.

7. Arsenal 1 - 3 Manchester City (15 de febrero de 2023, Premier League)

De Bruyne y Grealish anotaron para el City en una victoria cómoda en el Emirates Stadium. De Bruyne abrió el marcador en el minuto 24. El Arsenal empató por medio de Bukayo Saka en el minuto 42. Jack y Erling completaron el marcador.

8. Manchester City 1 - 0 Arsenal (27 de enero de 2023, FA Cup)

Un gol de Aké en el 64 clasificó al City a la siguiente ronda de la FA Cup. El partido fue muy igualado y no se resolvió hasta el final. El City aprovechó una ocasión fortuita para llevarse la victoria.

9. Arsenal 1 - 2 Manchester City (1 de enero de 2022, Premier League)

Rodri y Riyad Mahrez anotaron para el City en una victoria trabajada en el Emirates Stadium. El City sufrió para llevarse la victoria, pero al final logró sumar tres puntos importantes.

10. Manchester City 5 - 0 Arsenal (28 de agosto de 2021, Premier League)

Un festival de goles del City con Ferran anotando un doblete. Gundogan, Gabriel Jesus y Rodri completaron la goleada. El Arsenal no pudo hacer nada ante la superioridad del City.

