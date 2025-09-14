Los últimos enfrentamientos entre Manchester City y Manchester United

El Derby de Manchester es uno de los partidos históricos y más grandes del fútbol inglés. Ambos equipos se enfrentaron nuevamente en la jornada 31 de la Premier League. Ni el Manchester City ni el Manchester United llegaron en su mejor momento, pero aún así el duelo estuvo cargado de alta intensidad.

A continuación, les dejamos con el cara a cara de los últimos enfrentamientos entre estos dos colosos de Inglaterra.

15. Manchester United 2-0 Manchester City (8/3/2020)

McTominay ayudó al ManU a ganarle un derby al City | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

Partido de vuelta en liga de esa temporada. El equipo que ahora dirige Rúben Amorim se acabaría imponiendo con un gol de Martial en la primera mitad, y con otro de McTominay en los últimos minutos del encuentro para sentenciar el mismo.

14. Manchester United 0-0 Manchester City (12/12/2020)

Marcus Rashford estuvo en aquel 0-0 entre United y City en octubre de 2020 | Michael Regan/GettyImages

Empate sin goles en un partido muy igualado, en el que hubo pocas ocasiones y ninguno de los equipos fue superior a su rival.

13. Manchester United 0-2 Manchester City (6/1/2021)

Juego correspondiente a la EFL Cup (Carabao Cup) en la temporada 20/21, en el que el equipo de Pep Guardiola se imponía con autoridad con goles de Fernandinho y Stones.

12. Manchester City 0-2 Manchester United (7/3/2021)

Luke Shaw marcó para Manchester United en el derby de marzo de 2021 | Michael Regan/GettyImages

Alternancia de victorias en estos primeros enfrentamientos. En este caso, el Manchester United conseguía un lauro en Premier League en el feudo de los citizens, con goles de Bruno Fernandes nada más comenzar el encuentro, y de Luke Shaw en la segunda mitad.

11. Manchester United 0-2 Manchester City (6/11/2021)

El Manchester City volvía a la senda de la victoria, y a partir de aquí iba a establecer una hegemonía de triunfos solo interrumpida en una ocasión. Eric Bailly se anotaba en propia al inicio del encuentro, y finalmente Bernardo Silva sentenciaba el choque poco antes de finalizar la primera parte.

10. Manchester City 4-1 Manchester United (6/3/2022)

Minuto 75. Manchester City 3-1 Manchester United.



➤ Gol de Kevin De Bruyne.

➤ Gol de Kevin De Bruyne.

➤ Gol de Riyad Mahrez, asistencia de Kevin De Bruyne.



EXHIBICIÓN DEL MAGO BELGA. pic.twitter.com/vyBbliUqgv — Invictos (@InvictosSomos) March 6, 2022

Partido de vuelta de Premier en la temporada 21/22, y el equipo de Pep Guardiola se imponía con mucha autoridad en un resultado muy abultado. A principio del choque conseguía anotar De Bruyne. Sancho ponía el empate en el marcador, pero el centrocampista belga volvía a anotar, y finalmente Riyad Mahrez marcaba dos goles que sentenciaban el cotejo.

9. Manchester City 6-3 Manchester United (2/10/2022)

FT. City 6-3 United.



➔ Un SIX sky blue en El Derbi.

➔ Haaland: HAT-TRICK y DOBLETE de asistencias. MVP.

➔ Phil Foden: HAT-TRICK.

➔ Doblete de asistencias de De Bruyne.

➔ Doblete de Martial.

➔ Golazo de Antony.

➔ Que el marcador final no engañe, el United NO compitió. pic.twitter.com/CWBgq5IAVZ — Invictos (@InvictosSomos) October 2, 2022

Recién llegado Eric Ten Hag al banquillo delos red devils, el Manchester City conseguía una apabullante victoria con una actuación estelar tanto de Phil Foden como de Erling Haaland, que se repartirían los goles del equipo anotando ambos un hat-trick. El Manchester United sólo podría maquillar el resultado a través de Antony y un doblete de Martial.

8. Manchester United 2-1 Manchester City (14/1/2023)

Tras el último resultado escandaloso, el United se repondría en la segunda vuelta y conseguía una victoria por la mínima. Los red devils tendrían que remontar el gol inicial de Grealish, con tantos de Bruno Fernandes y Marcus Rashford.

7. Manchester City 2-1 Manchester United (3/6/2023)

Ambos equipos se enfrentaban en la final de la FA Cup de la temporada 22/23, en la que el conjunto de Pep Guardiola saldría victorioso con un doblete de Gundogan. Por los de Ten Hag anotaría Bruno.

6. Manchester United 0-3 Manchester City (29/10/2023)

¡¡MANCHESTER LLEVA AÑOS SIENDO BLUE!!



RESULTADO. Manchester United 0-3 Manchester City.



Con doblete y asistencia de Erling Haaland, y una actuación colectiva fantástica, el equipo de Pep Guardiola volvió a golear al Manchester United en Old Trafford. Notable lo de Gvardiol,… pic.twitter.com/whbvBc3eAM — Invictos (@InvictosSomos) October 29, 2023

Primer encuentro entre los dos equipos correspondiente a la primera vuelta de la temporada 2023/24 en la Premier League. Los citizens ganaban con autoridad tras un doblete de Haaland y un gol de Foden.

5. Manchester City 3-1 Manchester United (3/3/2024)

¡¡EL DERBI DE MANCHESTER VOLVIÓ A PINTARSE DE SKY BLUE!!



RESULTADO. Manchester City 3-1 Manchester United.



La ilusión red devil por el golazo de Marcus Rashford duró poco. En cuanto el equipo de Pep Guardiola pisó el acelerador y se puso serio, el partido se rompió. La… pic.twitter.com/zLfX0JJbAP — Invictos (@InvictosSomos) March 3, 2024

En el encuentro correspondiente a la segunda vuelta de la Premier, el City se impuso nuevamente a su rival, esta vez por 3-1, remontando el gol inicial de Rashford.

4. Manchester City 1-2 Manchester United (25/5/2024)

El pasado mes de mayo ambos clubes se vieron las caras en la final de la FA Cup y, contra todo pronóstico, el Manchester United se proclamó campeón gracias a los goles de Garnacho y Mainoo. Doku hizo el gol de los citizens en el 87.

3. Manchester City 2 (1-1) 1 Manchester United (10/8/2024)

Nuevo enfrentamiento entre estos dos equipos, en agosto de 2024 por la Community Shield. El once de Guardiola se proclamó campeón en la tanda de penaltis tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

2. Manchester City 1-2 Manchester United (15/12/2024)

¡¡MANCHESTER SE PINTÓ DE RED!! Con goles en el tramo final del partido, el United remontó y derrotó al City en su propia cancha. La crisis de Los Ciudadanos no para. Un grosero error de Matheus Nunes cambió el juego (penal de Bruno Fernandes) y, luego, se apareció Amad Diallo,… pic.twitter.com/hEn4ApdJ1W — Invictos (@InvictosSomos) December 15, 2024

El primer enfrentamiento entre las dos escuadras en la temporada 24/25 fue en la 16ª jornada de la Premier. Sorprendentemente, el Manchester United se impuso en el Etihad Stadium y se llevó los tres puntos gracias a los goles de Diallo y Bruno Fernandes, para remontar el gol de Gvardiol.

1. Manchester United 0 - 0 Manchester City (6/4/2025)

Manchester United no pasó del empate ante el City la última vez que se enfrentaron | Jan Kruger/GettyImages

El último choque de la campaña pasada resultó un amargo y descafeinado 0-0, donde los dos equipos buscaron protegerse a lo largo de los 90 minutos y estuvieron más pendientes de no ceder terreno y no perder balones en zona peligrosa que de romper líneas en busca del gol.