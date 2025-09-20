Los últimos enfrentamientos entre Mikel Arteta vs Pep Guardiola: estadísticas, cara a cara y más

La quinta jornada de la Premier League tendrá el choque entre Arsenal y Manchester City como gran atractivo, luego de que ambos debuten en la etapa de liguilla de la UEFA Champions League esta semana.

El choque trae consigo un cara a cara entre dos grandes entrenadores del fútbol europeo. Por un lado, Pep Guardiola, considerado de los mejores entrenadores de la historia, que llegó al equipo en el año 2016, y con ello cambió la historia reciente de los cityzens. El Manchester City se encontraba en esos años en una clara marcha ascendente, y cuando llegó el entrenador español, dotó al equipo de el paso más que le hacía falta para ser un equipo top mundial y les permitió ganar grandes triunfos, como la consecución de la Champions League.

Manchester City v Manchester United - Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

El caso de Mikel Arteta es completamente distinto. Llegado en el año 2019 tras su andadura como segundo entrenador en el que ahora es su equipo rival, y dirigido por su mentor Pep Guardiola, ha intentado darle al Arsenal un estilo diferente, con una propuesta de juego propia de aquel que ha estado durante años bajo la estela de Pep. Con su llegada, el Arsenal ha vuelto a ser competitivo y a recuperar esa esencia que había perdido en los últimos años, sobre todo en competiciones europeas.

¿Cómo han sido los encuentros entre Arteta y Guardiola?

Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Harry Murphy/GettyImages

En total se enfrentaron en 14 oportunidades, con cuatro triunfos del Arsenal de Arteta, ocho del City de Guardiola y dos empates. La última vez que se vieron las caras fue el 2 de febrero de este año, cuando los Gunners aplastaron 5-1 a los Ciudadanos en el Emirates Stadium por la jornada 24 de la Premier League 2024/25.

Si bien domina el historial reciente, el Manchester City no logra ganarle al Arsenal desde el 26 de abril de 2023, cuando lo goleó 4-1 por la jornada 33 de aquella temporada de la liga inglesa.

Récord histórico de Mikel Arteta vs Pep Guardiola