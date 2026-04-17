Los últimos enfrentamientos entre Mikel Arteta vs Pep Guardiola: estadísticas, cara a cara y más

Se avecina partido grande en el fútbol inglés. El Arsenal y el Manchester City volverán a enfrentarse de nuevo, esta vez en la Premier League con el título en juego. Ambos equipos llegan con dinámicas muy similares a pesar de que los gunners han perdido dos títulos en la últimas semanas, uno de ellos precisamente ante los de Guardiola.

Pero cuando el balón comienza a rodar, las estadísticas dan más igual y solo hay un objetivo en mente, que es ganar. No hay ninguna duda de que será un auténtico partidazo y un disfrute para el aficionado.

El choque trae consigo un cara a cara entre dos grandes entrenadores del fútbol europeo. Por un lado, Pep Guardiola, considerado de los mejores entrenadores de la historia, que llegó al equipo en el año 2016, y con ello cambió la historia reciente de los Cityzens.

El Manchester City se encontraba en esos años en una clara marcha ascendente, y cuando llegó el entrenador español, dotó al equipo de el paso más que le hacía falta para ser un equipo top mundial y les permitió ganar grandes triunfos, como la consecución de la Champions League.

Manchester City Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase | Molly Darlington/GettyImages

El caso de Mikel Arteta es completamente distinto. Llegado en el año 2019 tras su andadura como segundo entrenador en el que ahora es su equipo rival, y dirigido por su mentor Pep Guardiola, ha intentado darle al Arsenal un estilo diferente, con una propuesta de juego propia de aquel que ha estado durante años bajo la estela de Pep.

Con su llegada, el Arsenal ha vuelto a ser competitivo y a recuperar esa esencia que había perdido en los últimos años, sobre todo en competiciones europeas, alcanzado un año más las semifinales de la Champions League.

Arsenal v West Ham United - Premier League | Julian Finney/GettyImages

¿Cómo han sido los encuentros entre Arteta y Guardiola?

Si bien cada vez el equipo de Mikel Arteta es mucho mejor con el paso de los años, ya que llegó en un equipo en evidente reconstrucción y era complicado competir los primeros partidos, no ha sido hasta esta temporada cuando en Premier League, el Arsenal de Arteta ha conseguido sacarle la primera victoria al City de Pep.

El primer partido se disputó en la temporada 19/20 y terminó con un contundente marcador a favor de los mancunianos por 3 goles a 0. Aunque no sería el único partido que jugarían ese año, y es que la FA Cup les llevó a enfrentarse de nuevo en aquella temporada, y si parecía que todo estaba más equilibrado, ya que ese segundo partido si se lo llevó el Arsenal por 2-0.

A partir de ahí comenzaría un martirio para los de Arteta que tendrían que pasar varios año para poder volver a ganar a Guardiola, y es que en la siguiente temporada, la 20/21, en los tres partidos que jugaron (2 de Premier y uno de Copa de la Liga), acabarían con un global de 1-6 a favor de los de Manchester

La siguiente temporada no sería mejor para los gunners que volverían a perder los dos partidos de Premier League, incluyendo una dolorosa manita en el Etihad Stadium. El global esta vez sería de 1-7 para los dirigidos por Pep Guardiola, y es que el maestro seguía siendo demasiado para su alumno

Llegamos a la temporada 22/23 y parece que todo está mucho más igualado, el Arsenal da un paso adelante en la Premier y comienza a competir por la liga de tú a tú con todo un Manchester City que aspira a todas las competiciones. Y cuando parece que todo está más igualado, de nuevo, jarro de agua fría para el club de Arteta, que pierde los tres partidos (incluyendo uno de FA Cup), y esta vez se aumenta más el global, con un 2-8 para el Manchester City.

En la temporada 23/24, era capaz de superar a su maestro con un equipo hecho a su imagen y semejanza, ganando por 1-0 en casa e igualando sin goles en la vuelta.

En la 2024/25 se vieron las caras en dos oportunidades, con un empate y una brutal victoria Gunner por 5-1. En la 2025/26 igualaron 1-1 su primer encuentro.

El 22 de marzo se disputó la final de la EFL Cup entre estos dos equipos. A pesar de que los gunners llegaban a este encuentro con una dinámica positiva y siendo líderes de la Premier, el equipo de Guardiola se impuso 0-2 gracias a un doblete del joven Nico O'Reilly en apenas cuatro minutos.

Récord histórico de Mikel Arteta vs Pep Guardiola

Victorias Arteta Empates Victorias Guardiola 4 3 9

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