Los únicos 6 futbolistas no vascos que alguna vez jugaron en el Athletic Club de Bilbao

En la lista de hoy repasamos seis futbolistas que no son originarios del País Vasco y Navarra, lugar donde se sitúan Los Leones y de donde históricamente ha tenido futbolistas el equipo en mayor medida. No obstante, todos aquellos que guarden raíces vascas o navarras por sus familiares o se hayan criado en una de las dos comunidades autónomas entran dentro de la política de fichajes. Los futbolistas del Athletic en cuestión son los siguientes:

1. Cristian Ganea

El lateral izquierdo hispanorumano nació en Bistrita y llegó al Athletic Club en 2018, procedente del Viitorul. Entró dentro de la política de fichajes del club al haberse formado en el Basconia y el Indartsu. Tras pocos meses, se le cedió al Numancia. Al volver, tuvo otra breve estancia antes de ser cedido nuevamente al Viitorul, siendo liberado para que llegase al Aris Salónica en agosto. Jugó únicamente dos encuentros con Los Leones.

2. Vicente Biurrun

Julio Salinas bromea con Vicente Biurrun durante una sesión con España @sefutbol #fotografiAS pic.twitter.com/imADdcvHqA — AS Historia (@AS_Historia) March 2, 2015

El ex cancerbero brasileño, conocido como Pintinho, es hijo de inmigrantes vascos que fueron a vivir al país latinoamericano por trabajo. Pese a nacer en Brasil, vivió en San Sebastián desde los cinco años, motivo por el que contó para el equipo. Jugó para el equipo de la ciudad (1977-1981), Real Sociedad (1981-1983) y Osasuna (1983-1986) antes de recalar en el Athletic Club, donde estuvo entre 1986 y 1990. Antes de retirarse, jugó para RCD Espanyol (1990-1994) y una segunda etapa con los txuri-urdin (1993-1995). Jugó 173 partidos con el Athletic.

3. Bixente Lizarazu

El ex lateral izquierdo francés nació en Saint-Jean-de-Luz, ciudad que está en la parte vasca del territorio galo. Estuvo una temporada en el club, en la que disputó 17 partidos en el ejercicio 1996-97 antes de recalar en el Bayern München, donde se retiró en 2006 tras un préstamo previo al Olympique Marseille.

4. Fernando Amorebieta

Fernando Amorebieta no nació en el País Vasco | IMAGO / pmk

El ex central venezolano es un caso muy similar al de Vicente Biurrun. Sus padres también tuvieron que mudarse desde el País Vasco hacia Latinoamérica en busca de una oportunidad laboral, motivo por el que nació allí. Se formó en el Basconia antes de llegar al filial del Athletic Club, ascendiendo al primer equipo en 2005 y permaneciendo en él hasta 2013. Jugó 254 partidos con los de San Mamés y vistió las elásticas de Fulham, Middlesbrough, Real Sporting, Independiente y Cerro Porteño antes de colgar las botas.

5. Javier Iturriaga

#UnDiaComlHoy 2006 debuta en el Athletic: Javier Iturriaga. Liga, Nástic 2 Athletic 3. Nacido en México DF, jugó 6 partidos oficiales con el primer equipo.



🔴 Ha sido el único jugador nacido en México que debutó en primer equipo. Hubo otro en 1932, Sabino Aguirre, que no debutó. pic.twitter.com/5chmQoPqtx — Historia del Athletic. El Txistu (@AthleticTxistu) October 15, 2019

El ex centrocampista mexicano tenía padres españoles originarios del País Vasco y vivió su infancia allí, pero volvería a España para unirse a los cadetes del Getxo. Pasó por el Basconia y el filial antes de jugar una temporada en el primer equipo, en el curso 2006-07. Salamanca, Lorca, Portugalete y Getxo serían sus clubes antes de colgar las botas en 2013. Jugó cuatro encuentros con el Athletic Club.

6. Aymeric Laporte

Aymeric Laporte es francés | IMAGO / Pressinphoto

El central francés nació en el país galo y no tiene ningún tipo de vínculo con el País Vasco por parte de su familia. No obstante, jugó en la región de Aquitania, concretamente en su selección y en el Aviron de Bayona, considerada parte de Labort, ciudad del País Vasco francés por convención. Fue fichado para el juvenil del Athletic, pasando posteriormente por Basconia y el filial antes de aterrizar en el primer equipo en 2012. Desde 2018 juega en el Manchester City. Disputó 222 envites como león.