Luca Orellano pasaba por un debut frustrante pero logró el empate 2-2 entre Rayados de Monterrey y Xolos de Tijuana

Rayados de Monterrey sigue sin encontrar su mejor forma bajo el mando del español Domènec Torrent, por eso su trabajo sigue estando bajo la lupa, con la afición señalando cada falla cuando es posible. En estos momentos, La Pandilla está empatando 2-2 en casa frente a Xolos de Tijuana, en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Falló una clara, cometió una falta que provocó el penal de Xolos, pintaba para un mal debut de Luca Orellano, ¿Cómo respondió? ¡CON UN GOLAZAZAZO! 😮‍💨 pic.twitter.com/c4qd4y6lUc — DLPTLV (@dlptlv) February 1, 2026

Para mala fortuna de los regios, apenas a los tres minutos los Canes Aztecas se fueron al frente tras un desafortunado autogol de Daniel Aceves. En un tiro de esquina, el arquero Luis Cárdenas alcanzó a tapar con la pierna un remate del ecuatoriano Adonis Preciado, sin embargo, la pelota rebotó en el rostro del lateral para irse directo a la portería.



De cualquier forma, al minuto 26, Jesús ‘Tecatito’ Corona apareció por el costado izquierdo lanzando un pelotazo hacia el área, con el español Óliver Torres bajando el esférico para retrasarlo hacia el español Sergio Canales, quien sacó un disparo que no pudo alcanzar Toño Rodríguez.

ORELLANO ESTÁ EN CASA ⚽️🔥



Luca Orellano ya se estrenó con la camiseta de Rayados y lo hizo de manera espectacular al anotar un magistral golazo colocado al ángulo más lejano del arco de 'Toño' Rodríguez. 🤩 pic.twitter.com/nLD06kazuR — Estadio Deportes (@EstadioDxts) February 1, 2026

Ya en el segundo tiempo vino el esperado debut del argentino Luca Orellano, uno de los refuerzos para el semestre, sin embargo, no había sido lo esperado, tanto que comenzó a ser castigado por los aficionados a través de las redes sociales, sobre todo porque falló un acción clara para luego cometer un penal que los tenía abajo.



En el minuto 53, Tecatito Corona le entregó la pelota a Orellano, quien remató hacia el arco, pero Toño Rodríguez le negó la gloria, aunque para muchos hinchas debió terminar en gol porque estaba solo frente al guardameta. Cinco minutos después, el argentino cometió una falta sobre Preciado, la cual dejó dudas, sin embargo, el VAR no intervino y Kevin Castañeda convirtió la pena máxima.

¡Qué pedazo de gol! Debut goleador de Orellano 🥵⚽#SabadoFutbolero pic.twitter.com/YigsKBSCSu — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 1, 2026

No obstante, el ex FC Cincinnati recompuso el camino porque logró la igualada al minuto 80 a través de un gran disparo desde fuera del área, un verdadero golazo. Con esto, el extremo pasó del infierno al cielo, esperando cambiar las críticas negativas por aplausos.