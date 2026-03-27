Luis de la Fuente descarta a Joan García para el amistoso entre España y Serbia
El seleccionador español, Luis de la Fuente, levantó la excepción al convocar a cuatro porteros para los partidos amistosos de este parón de marzo frente a Serbia y Egipto. Hoy se disputará el primero de ellos y uno de los guardametas ha sido el descartado.
Joan García, se ha quedado sin dorsal y verá el partido desde la grada, por lo que tendrá que esperar para debutar con la selección absoluta. Los tres porteros que están a disposición del seleccionador para esta noche serán Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.
El portero del Athletic ha sido un fijo bajo los palos para De la Fuente y se espera que esta noche sea titular
García ya hizo una gran temporada 2024/25 en las filas del Espanyol y tras su fichaje por el FC Barcelona el pasado verano ha conseguido derribar la puerta de la selección y ser tenido en cuenta por el seleccionador. Habrá que ver cómo decide Luis de la Fuente repartir los minutos de sus guardametas en estos dos partidos y si finalmente veremos jugar a Joan García con la selección.
Recordemos que esta es la última lista de convocados antes del Mundial 2026 y la última oportunidad del seleccionador para probar jugadores.
¿Cuándo juega la selección española?
El primer partido de la selección española en este parón de marzo será hoy viernes 27 de marzo en el estadio de La Cerámica de Villarreal. El segundo amistoso se jugará el martes 31 frente a Egipto en el RCD Stadium de Barcelona.
Lista de convocados y dorsales para el partido frente a Serbia
- David Raya
- Mosquera
- Grimaldo
- Cubarsí
- M. Llorente
- Huijsen
- Ferran Torres
- C. Soler
- B. Iglesias
- Olmo
- Yeremy
- Pedro Porro
- A. Remiro
- Laporte
- Álex Baena
- Rodrigo
- Fornal
- Zubimendi
- Lamine Yamal
- Pedri
- Oyarzabal
- Fermín
- Unai Simón
- Cucurella
- Víctor M.V
- Barrenetxea
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Periodista, leonesa afincada en Madrid. Desde que tengo uso de razón el fútbol despertó emociones muy fuertes en mí y tuve la suerte de convertir mi pasión en mi profesión.