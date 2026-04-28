Luis Enrique: "Es el mejor partido que he visto como entrenador"

La semifinal de ida de la Champions League entre el PSG y el Bayern Múnich terminó con un abultado 5-4 a favor de los galos. La afición vivió un encuentro con muchos goles y un nivel de fútbol digno de dicha instancia.

Ante eso, el entrenador de los franceses, Luis Enrique, mostró su sentir en la conferencia de prensa posterior.

Jamás había visto un partido con esta intensidad y estas ganas de ganar. Es el mejor partido que he visto como entrenador en mi vida. Sin duda. Muchas felicitaciones a todos. Luis Enrique

Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Maja Hitij - UEFA/GettyImages

Asimismo, el DT español sumó: "Hemos demostrado el tipo de equipos que somos. Los aficionados de los dos equipos tienen que estar contentos por este espectáculo. «Físicamente el ritmo no ha caído y por ello hay que felicitar a los jugadores".

Y cambiando de temática, Luis Enrique lamentó que su equipo dejara escapar tres ocasiones claras de gol ante un Bayern que jugó con la línea defensiva adelantada: "Ellos han corrido muchos riesgos y han mostrado que pueden dar un gran nivel".

"Ha sido un partido muy difícil y la vuelta lo será también. Esta es solo la tercera derrota que sufren en toda la temporada. Estamos contentos por ello. Los dos equipos han mostrado su personalidad", finalizó.

La vuelta está programada para jugarse en el Allianz Arena el miércoles 6 de mayo a las 19:00 horas del tiempo local.