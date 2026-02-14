Luis Enrique responde a las polémicas declaraciones de Ousmane Dembélé

Luis Enrique respondió con firmeza a las declaraciones de Ousmane Dembélé tras la derrota del Paris Saint-Germain por 3-1 ante el Rennes, un partido que dejó más ruido fuera de la cancha que certezas dentro de ella. El técnico español no dudó en desmarcarse de cualquier lectura pública hecha desde la frustración y fue claro: los comentarios sobre la supuesta falta de “ganas” del plantel no tienen valor para él.

“El responsable del equipo soy yo”, sentenció Luis Enrique, marcando territorio desde el primer momento. Su mensaje fue institucional, directo y sin matices: nadie está por encima del club. Ni los jugadores, ni el entrenador, ni el director deportivo, ni siquiera el presidente. Para Luis Enrique, ese principio es innegociable y forma parte de la base del proyecto que encabeza en París.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Luis Enrique responds to Ousmane Dembele’s comments on the lack of ‘desire’ from the PSG squad:



"The comments about some of my players after this match have NO VALUE for me!"



“I will NEVER allow a player to be above the club… On that point, it's clear."



"The… pic.twitter.com/roHSNDusPw — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 13, 2026

El origen de la polémica estuvo en las palabras de Ousmane Dembélé, quien tras el encuentro recordó que la temporada pasada el grupo puso al club y al escudo por delante de todo, dejando entrever que esa actitud no estuvo presente ante el Rennes. Una reflexión que, aunque breve, fue interpretada como una crítica directa al compromiso colectivo.

Luis Enrique no negó la autocrítica, pero sí el canal. Para él, este tipo de mensajes deben resolverse puertas adentro y con la cabeza fría. Consideró que las declaraciones de Dembélé nacen de la frustración inmediata por el resultado y no reflejan el trabajo diario del grupo. En ese contexto, insistió en que el debate interno existe, pero no necesita exposición pública.

En lo deportivo, el Paris Saint-Germain quedó contra las cuerdas desde temprano. El Rennes tomó ventaja y manejó el partido con orden. El único gol parisino llegó al minuto 71, obra del propio Dembélé, cuando el marcador ya era adverso. No alcanzó para cambiar la historia.

La derrota ante el Stade Rennais deja una lección clara para el PSG: el proyecto exige cohesión, responsabilidad y un discurso alineado. Luis Enrique fue contundente. El escudo va primero. Siempre.

