Luis ‘Mochis’ Cárdenas acabó con la gran racha de José Paradela, que nunca había fallado un penal

Cruz Azul es el nuevo superlíder del Clausura 2026, ya que logró arribar hasta la cima con sus 19 puntos, tras haber derrotado 0-2 a Rayados en el Estadio BBVA Bancomer, gracias a los tantos de los argentinos Carlos Rotondi y Agustín Palavecino, sin embargo, pudo haber muchas más anotaciones, pero el arquero Luis Cárdenas salió en una gran noche.

¡Lo que dejó ir Cruz Azul! ✖️



José Paradela falló un penal ante Monterrey al minuto 13. pic.twitter.com/GuSRbacYpH — TNT Sports México (@tntsportsmex) March 1, 2026

Una de las notas fue la gran falla del argentino José Paradela en los primeros minutos del encuentro, ya que tuvo la oportunidad de convertir desde el manchón penal para romper el cero, luego de una polémica falta del colombiano Stefan Medina sobre el uruguayo Gabriel Fernández. Para la mala fortuna de La Máquina, el sudamericano erró su disparo porque El Mochis adivinó la dirección, siendo así la primera vez que no puede salir airoso en un penal a lo largo de su carrera.



Sin duda no fue la noche de Paradela, ya que después de fallar la pena máxima decayó en confianza. De hecho, hubo un contragolpe donde Charly Rodríguez lo dejó solo frente al arquero, pero no pudo controlar bien la pelota, dejando escapar el gran chance de redimirse.

#DatoAzul



Cruz Azul tiene 3 PENALES consecutivos FALLADOS:



Apertura 2025

SF - V: Tigres 1-1 Cruz Azul

❌ Gabriel Fernández



Clausura 2026

J4: Juárez 3-4 Cruz Azul

❌ Rodolfo Rotondi

J8: Monterrey vs. Cruz Azul

❌ José Paradela pic.twitter.com/iXyoqL9GuB — Dato Azul (@HistorialAzul) March 1, 2026

Con la falla del argentino, Cruz Azul ha desperdiciado tres penales consecutivos en la Liga MX. En el Apertura 2025, en las semifinales de vuelta, El Toro Fernández no logró acertar frente a los Tigres; luego en la Jornada 4 del Clausura 2026, Rotondi no supo definir de forma positiva contra Juárez y finalmente; Paradela se unió a la lista este sábado.



Este partido sirvió de prueba para lo que viene, recordando que los dos se volverán a ver las caras el próximo martes 10 de marzo para los octavos de final de la Copa Campeones de la CONCACAF, abriendo la llave en El Gigante de Acero para luego cerrar la serie en el Estadio Cuauhtémoc.