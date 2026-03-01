El legendario goleador charrúa, Luis Suárez, no estará disponible para el Clásico de Florida que se disputará en el Inter & Co Stadium esta tarde/noche en la segunda jornada de la temporada regular de la MLS 2026.

El Inter Miami sufrió una baja sensible de cara al encuentro de este domingo 1 de marzo, quien con todo y su edad sigue siendo un revulsivo de cuidado para los rivales.

El diario AS reportó que, a pesar de que el atacante entrenó a la par de sus compañeros al final de la sesión sintió una leve molestia que le impedirá tener acción este fin se semana. Cabe mencionar que, a mitad de semana, el sudamericano tuvo actividad como titular frente al Independiente del Valle en el partido amistoso en Puerto Rico que finalizó 2-1 a favor del club estadounidense con una asistencia precisamente del charrúa para el primer gol de la noche de Santiago Morales.

Gracias Puerto Rico por el cariño 🫶🏼🇵🇷 pic.twitter.com/V3fuC2e4QQ — Luis Suárez (@LuisSuarez9) February 27, 2026

Germán Berterame tomará el rol titular de 'Luisito'

Germán Berterame está siendo el 9 estelar de Mascherano | Shaun Clark/GettyImages

Todo parece indicar que, el 'Pistolero' dejará de ser titular en esta temporada y le cederá su lugar a Germán Berterame al menos así lo ha dejado ver Javier Mascherano después de que solamente le diera nueve minutos en la goleada que sufrió el conjunto de las Garzas en la primera jornada ante Los Angeles FC, así como las suplencias previas en la pretemporada.

El año pasado se notó la baja de nivel de Luis Suárez, luego de que apenas sumó 10 goles y 10 asistencias, es decir, apenas la mitad de la cuota que entegó en la temporada 2024.

Por esa razón, no disputó la final de la MLS Cup 2025 ante Vancouver Whitecaps, y solamente jugó 22 minutos ante New York City FC (8 minutos) y FC Cincinnati (14 minutos) durante los playoffs de la MLS.