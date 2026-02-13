Malas noticias para el Cruz Azul: Willer Ditta se pierde la ida por los octavos de final de la CONCACAF

La Máquina Celeste de Cruz Azul impuso condiciones ante el Vancouver y lo goleó 5-0 en el partido de vuelta, resultado que selló un global de escándalo por 8-0 en la eliminatoria correspondiente a la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup 2026. La contundencia celeste fue total y dejó una de las mejores actuaciones de un club mexicano en esta fase del certamen.

Más allá del resultado, no todo fue tranquilidad en La Noria. Cruz Azul confirmó una baja importante de cara a la siguiente ronda, luego de que Willer Ditta quedara suspendido. El defensor colombiano recibió una amonestación que le hizo acumular el número de tarjetas amarillas necesario para cumplir un partido de sanción, por lo que no podrá estar disponible para el duelo de ida de los octavos de final frente a Rayados de Monterrey. Su ausencia obligará a ajustes en una zona clave del campo.

🚂🚨 Willer Ditta se pierde el duelo de ida ante Monterrey el la concachampions por acumulación de tarjetas amarilla. pic.twitter.com/0HDRLvCjlQ — Gerardo González (@gerardoo_gh) February 13, 2026

En lo futbolístico, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón mostró solidez, orden y una clara superioridad a lo largo de toda la serie ante el conjunto canadiense. Cruz Azul resolvió la eliminatoria sin sobresaltos, con una idea de juego bien definida y un dominio constante desde el planteamiento táctico hasta la ejecución en el terreno de juego.

La Máquina fue consistente, eficaz y paciente. Supo manejar los tiempos del encuentro, controló el ritmo y neutralizó cualquier intento de reacción del rival, administrando la ventaja con inteligencia y seguridad hasta el silbatazo final.

Como broche de oro, Nicolás Ibáñez se estrenó como goleador del conjunto celeste al marcar el quinto tanto de la noche, firmando así su primer gol con la camiseta azul.

DEBUT Y GOL DE NICO IBÁÑEZ CON CRUZ AZUL 🚂⚽



Así anotó su primer gol con Cruz Azul, ingresó de cambió al 2T y le bastaron minutos para estrenarse con "La Máquina".pic.twitter.com/Etx6jyjTvU — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) February 13, 2026

Con este desempeño, Cruz Azul se consolidó como el club mexicano que mejor se vio en esta primera ronda del torneo continental, generando altas expectativas de cara a la siguiente fase de la competencia.

