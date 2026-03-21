Malas noticias para el Inter Miami: las bajas sensibles previo al duelo con NYCFC

El Inter Miami se medirá al New York City FC este domingo 22 de marzo en partido de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS). A pesar de tener una de las mejores nóminas de toda la liga y de ser el vigente campeón, el cuadro de las Garzas no ha tenido el mejor arranque. El equipo dirigido por Javier Mascherano se encuentra en tercer lugar de la Conferencia Este con siete puntos en cuatro partidos.

The Herons buscarán volver al camino de la victoria tras sumar tres encuentros sin ganar: dos partidos en la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que resultaron eliminados en octavos de final, y uno más en la MLS.

La mala noticia para Mascherano es que no podrá contar con tres jugadores importantes para el duelo ante el NYC FC, líder de la Conferencia Este.

De acuerdo con los reportes más recientes, Rodrigo De Paul, una de las figuras del conjunto miamense, no estará disponible para este encuentro. El mediocampista argentino sufrió una contusión en la pierna izquierda y está descartado, según informó el Inter Miami.

Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions Cup | Leonardo Fernandez/GettyImages

La lesión del mediocampista no sería de gravedad y se espera que reporte sin contratiempos con la selección argentina para sus compromisos ante Mauritania y Zambia en la Fecha FIFA de marzo.

Además de Rodrigo De Paul, Mascherano no podrá contar con Maximiliano Falcón y Sergio Reguilón. El defensa uruguayo de 28 sufrió una lesión de rodilla el pasado 11 de marzo en un juego de Concachampions ante el Nashville SC.

On to New York City 🛫 pic.twitter.com/a8eqeFNjI1 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 21, 2026

Por su parte, Reguilón, uno de los fichajes estelares del Inter Miami para esta temporada, salió lesionado a mitad de semana en el partido de vuelta de octavos de final ante los "Boys in gold".