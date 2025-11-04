Malas noticias para el PSG: Ousmane Dembélé salió lesionado a los 25 minutos

Noche complicada para el campeón de Europa: el PSG pierde 2-0 en el Parque de los Príncipes con doblete de Luis Díaz y, para colmo, perdió su máxima figura por una lesión a los 25 minutos del primer tiempo.

Ousmane Dembélé sufrió una aparente lesión muscular y salió de la cancha directamente rumbo al vestuario del PSG acompañado de parte del cuerpo médico del club francés, que mostraban gestos de preocupación ante una nueva lesión del talentoso atacante, que ha sabido tener que lidiar con desgarros recurrentes y venía de recuperarse de un problema físico en las últimas algunas semanas.

En su lugar entró el surcoreano Lee Kang-in para compartir frente de ataque con Khvicha Kvaratskhelia y Bradley Barcola. En el Bayern Múnich vio la roja Luis Díaz, autor de los dos tantos, por lo que el PSG se ilusiona con dar vuelta la historia con un jugador más.