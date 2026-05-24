Manchester City vs Aston Villa: previa, predicciones y alineaciones

El empate en el Vitality Stadium ante Bournemouth acabó por sepultas las esperanzas del Manchester City de alzarse con una nueva Premier League. El Arsenal ya es inalcanzable para los ciudadanos, que ya piensan en lo que será la despedida de la temporada frente a su gente cuando reciban al Aston Villa este domingo en el Etihad Stadium

En un encuentro que podría llegar a ser el último de Pep Guardiola al frente del equipo y que marcará el adiós tanto de Bernardo Silva como de John Stones, el City cierra un curso en el que se consagró en las dos copas domésticas (FA Cup y Copa de la Liga), pero con el sabor amargo de no haber estado a la altura en la Champions. En la Premier dio pelea, pero pagó caro un mal arranque.

El Aston Villa, por su parte, llega con el ánimo por las nubes tras festejar el título de la Europa League en la final de Estambul ante el Friburgo. El 3-0 con tantos de Tielemans, Buendía y Rogers le dio a los Villans su primer trofeo continental en 44 años.

A continuación, toda la información para vivir este gran partido entre dos de los mejores equipos de Inglaterra.

An incredible nine years together 🩵 pic.twitter.com/xiKIXszAyK — Manchester City (@ManCity) May 21, 2026

Pronóstico SI Fútbol

El City llega a este partido en un contexto especial, con muchas sensaciones de fin de ciclo. Sus números en el Etihad siguen siendo muy fuertes, pero cuestiones extrafutbolísticas y el hecho de no jugar por objetivos concretos podría afectar su rendimiento.

Para Aston Villa el desafío parece doble. Necesitará encontrar razones para motivarse después nde haber alcanzado los dos objetivos propuestos, la Europa League y la clasificación a la Champions vía Premier. Su intensidad podría no ser la habitual, y ante un equipo de la calidad del City, eso podría pagarse con goles en su propio arco.

Pronóstico: Manchester City 2-0 Aston Villa

¿A qué hora se juega el Manchester City vs Aston Villa?

Ciudad : Manchester, Inglaterra

: Manchester, Inglaterra Estadio : Etihad Stadium

: Etihad Stadium Fecha : domingo 24 de mayo

: domingo 24 de mayo Hora : 11:00 EE.UU (Este), 09:00 MEX, 17:00 ESP

: 11:00 EE.UU (Este), 09:00 MEX, 17:00 ESP Árbitro: Andy Madley

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester City vs Aston Villa (últimos cinco partidos)

Manchester City: 2

2 Empates: 0

0 Aston Villa: 3

Último partido entre ambos: 26/10/2025 - Aston Villa 1-0 Manchester City - Fecha 9, Premier League

Últimos 5 partidos

Manchester City Aston Villa Bournemouth 1-1 Man City 19/05/26 Friburgo 0-3 Aston Villa 20/05/26 Chelsea 0-1 Man City 16/05/26 Aston Villa 4-2 Liverpool 15/05/26 Man City 3-0 Crystal Palace 13/05/26 Burnley 2-2 Aston Villa 10/05/26 Man City 3-0 Brentford 09/05/26 Aston Villa 4-0 Forest 07/05/26 Everton 3-3 Man City 04/05/26 Aston Villa 1-2 Tottenham 03/05/26

¿Cómo ver el Manchester City vs Aston Villa por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Peacock México FOX One España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

Últimas noticias del Manchester City

Tras quedar sin chances en la Premier, el foco pasó a estar fuera del campo con las versiones cada vez más fuertes sobre una posible salida de Pep Guardiola al final de la temporada. El técnico evitó confirmarlo públicamente, pero todo apunta a que este podría ser su último partido al frente del club. Si finalmente ocurre, el Etihad vivirá una despedida cargada de emoción.

En lo futbolístico, City llega sin la presión de jugarse el título, aunque sí con el incentivo de cerrar el curso con una victoria ante su gente. El adiós a Bernardo Silva y John Stones marcará el ánimo del público.

FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITY | GLYN KIRK/GettyImages

Posible alineación del Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Stones, Guehi, O'Reilly; Rodri, Bernando Silva; Semenyo, Foden, Doku; Haaland.

Últimas noticias del Aston Villa

El equipo de Unai Emery después de una semana intensa y con el desgaste que significó el título en Estambul y los festejos. Emiliano Martínez dio la nota no solo por sus intervenciones decisivas sino porque jugó buena parte del encuentro con una fractura en un dedo sufrida durante la entrada en calor. El arquero argentino confirmó después del partido que convivió con el dolor durante todo el encuentro, aunque logró completarlo con normalidad. Lo más probable es que ante el City sea resguardado y en su lugar ingrese Marco Bizot.

La gran incógnita pasa ahora por cuánto rotará Unai Emery. El equipo ya aseguró su clasificación a la próxima Champions League y viene acumulando muchos partidos de máxima exigencia en poco tiempo. Eso podría abrir espacio para cambios en varias posiciones pensando más en administrar cargas que en arriesgar físicamente a piezas importantes.

SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Posible alineación del Aston Villa (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konsa, Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Maatsen; Watkins.

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