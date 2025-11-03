Manchester City vs Borussia Dortmund: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Manchester City y el Borussia Dortmund protagonizarán uno de los partidos más apasionantes de la jornada del miércoles en la UEFA Champions League. Los dos intentarán seguir en lo más alto de la tabla con la ilusión de clasificarse directamente a octavos de final.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Borussia Dortmund?
Ciudad: Manchester, Inglaterra
Fecha: miércoles 5 de noviembre
Horario: 16:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)
Estadio: Etihad Stadium
¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Borussia Dortmund en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
DAZN
Amazon Prime Video
México
ESPN México
Disney+ Premium
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar Liga de Campeones
Últimos cinco partidos del Manchester City
Rival
Resultado
Competición
Bournemouth
3-1 V
Premier League
Swansea
3-1 V
EFL Cup
Aston Villa
1-0 D
Premier League
Villarreal
2-0 V
UEFA Champions League
Everton
2-0 V
Premier League
Últimos cinco partidos del Borussia Dortmund
Rival
Resultado
Competición
Augsburgo
1-0 V
Bundesliga
Eintracht Frankfurt
1-1 (4-2 pen.) V
DFB Pokal
Köln
1-0 V
Bundesliga
FC Copenhague
4-2 V
UEFA Champions League
Bayern Múnich
2-1 D
Bundesliga
Últimas noticias del Manchester City
El equipo de Pep Guardiola va en franca recuperación tras un inicio dubitativo de temporada y sin dudas la UEFA Champions League aparece como el objetivo más apetecible, en la búsqueda de levantar por segunda vez en su historia la Orejona.
Últimas noticias del Borussia Dortmund
Clásico animador de la UEFA Champions League, el equipo alemán buscará conseguir un triunfo resonante en la cancha del Manchester City para seguir peleando arriba en la etapa de liguilla. Además, está segundo y expectante en la Bundesliga.
Posibles alineaciones
Manchester City
Portero: Gianluigi Donnarumma
Defensas: Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Matheus Nunes
Mediocampistas: Tijjani Reijnders,
Volantes ofensivos: Savinho, Bernardo Silva, Phil Foden, Oscar Bobb
Delantero: Erling Haaland.
Borussia Dortmund
Portero: Gregor Kobel
Defensas: Ramy Bensebaini, Waldemar Anton, Aaron Anselmino
Mediocampistas: Maximilian Beier, Felix Nmecha, Pascal Gross, Yan Couto
Delanteros: Julian Brandt, Sehrou Guirassy y Carney Chukwuemeka.
Pronóstico SI
El Manchester City prevalecerá en este atractivo duelo de UEFA Champions League gracias a su aceitado funcionamiento y brillante frente de ataque.
Manchester City 2-0 Borussia Dortmund
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo