Manchester City vs Borussia Dortmund: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Manchester City y el Borussia Dortmund protagonizarán uno de los partidos más apasionantes de la jornada del miércoles en la UEFA Champions League. Los dos intentarán seguir en lo más alto de la tabla con la ilusión de clasificarse directamente a octavos de final.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Borussia Dortmund?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Fecha: miércoles 5 de noviembre

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: Etihad Stadium

Manchester City FC v Chelsea FC - Barclays Women's Super League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Borussia Dortmund en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos DAZN Amazon Prime Video México ESPN México Disney+ Premium España DAZN Amazon Prime Video

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival Resultado Competición Bournemouth 3-1 V Premier League Swansea 3-1 V EFL Cup Aston Villa 1-0 D Premier League Villarreal 2-0 V UEFA Champions League Everton 2-0 V Premier League

Últimos cinco partidos del Borussia Dortmund

Rival Resultado Competición Augsburgo 1-0 V Bundesliga Eintracht Frankfurt 1-1 (4-2 pen.) V DFB Pokal Köln 1-0 V Bundesliga FC Copenhague 4-2 V UEFA Champions League Bayern Múnich 2-1 D Bundesliga

Últimas noticias del Manchester City

Swansea City v Manchester City - Carabao Cup Fourth Round | Athena Pictures/GettyImages

El equipo de Pep Guardiola va en franca recuperación tras un inicio dubitativo de temporada y sin dudas la UEFA Champions League aparece como el objetivo más apetecible, en la búsqueda de levantar por segunda vez en su historia la Orejona.

Últimas noticias del Borussia Dortmund

TOPSHOT-FBL-GER-BUNDESLIGA-AUGSBURG-DORTMUND | ALEXANDRA BEIER/GettyImages

Clásico animador de la UEFA Champions League, el equipo alemán buscará conseguir un triunfo resonante en la cancha del Manchester City para seguir peleando arriba en la etapa de liguilla. Además, está segundo y expectante en la Bundesliga.

Posibles alineaciones

Manchester City

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Matheus Nunes

Mediocampistas: Tijjani Reijnders,

Volantes ofensivos: Savinho, Bernardo Silva, Phil Foden, Oscar Bobb

Delantero: Erling Haaland.

Borussia Dortmund

Portero: Gregor Kobel

Defensas: Ramy Bensebaini, Waldemar Anton, Aaron Anselmino

Mediocampistas: Maximilian Beier, Felix Nmecha, Pascal Gross, Yan Couto

Delanteros: Julian Brandt, Sehrou Guirassy y Carney Chukwuemeka.

Pronóstico SI

El Manchester City prevalecerá en este atractivo duelo de UEFA Champions League gracias a su aceitado funcionamiento y brillante frente de ataque.

Manchester City 2-0 Borussia Dortmund

