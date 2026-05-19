Manchester City vs Bournemouth: previa, predicciones y alineaciones

Por la fecha 37 de la Premier League, el Bournemouth recibirá al Manchester City en un cruce que enfrenta dos realidades distintas en la temporada.

Los locales atraviesan un momento histórico y mantienen una extensa racha sin derrotas, mientras que los Citizens llegan obligados a ganar para seguir presionando al Arsenal en la punta del campeonato.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola vuelve a apoyarse en su fortaleza ofensiva, siendo el equipo más goleador del torneo con 75 tantos y también lidera las estadísticas de posesión y precisión de pases. Del otro lado, el Bournemouth encontró regularidad gracias a un equipo equilibrado y competitivo.

Our final away game of the season 💪



🤝 @Revolut pic.twitter.com/HsZ0Ag7WqH — Manchester City (@ManCity) May 19, 2026

Pronóstico SI Fútbol

El Manchester City parte como favorito por actualidad, experiencia y jerarquía individual. Más allá del buen momento del Bournemouth, los Citizens atraviesan una recta final muy sólida: ganaron nueve de sus últimos diez partidos entre todas las competencias.

Además, el rendimiento como visitante es otro punto fuerte para los de Guardiola. El Bournemouth, en cambio, solo logró una victoria en sus cinco presentaciones más recientes como local. Por eso, el pronóstico apunta a un triunfo de la visita.

Manchester City 3-1 Bournemouth

¿A qué hora se juega el Manchester City vs Bournemouth?

Ciudad : Bournemouth

: Bournemouth Estadio : Vitality Stadium

: Vitality Stadium Fecha : 19 de mayo

: 19 de mayo Hora : 14:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 14:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Anthony Taylor

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester City vs Bournemouth (últimos cinco partidos)

El historial reciente favorece ampliamente al Manchester City, aunque el Bournemouth logró romper la tendencia en la temporada pasada con una victoria memorable.

Bournemouth: 1

1 Empates: 0

0 Manchester City: 4

Último partido entre ambos: 02/11/2025 - Man City 3-1 Bournemouth - Fecha 10, Premier League

Últimos 5 partidos

Bournemouth Manchester City Arsenal 0-1 Bournemouth 11/04/2026 Man City 2-1 Southampton 25/04/2026 Newcastle 1-2 Bournemouth 18/04/2026 Everton 3-3 Man City 04/05/2026 Bournemouth 2-2 Leeds 22/04/2026 Man City 3-0 Brentford 09/05/2026 Bournemouth 3-0 Crystal Palace 03/05/2026 Man City 3-0 Crystal Palace 13/05/2026 Fulham 0-1 Bournemouth 09/05/2026 Chelsea 0-1 Man City 16/05/2026

¿Cómo ver el Manchester City vs Bournemouth por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, SiriusXM FC México FOX Mexico, FOX One España DAZN Spain, DAZN1 Spain

Últimas noticias del Bournemouth

Fulham v Bournemouth - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Por su parte, los Cherries acumulan 16 partidos sin perder en la Premier League y todavía mantienen la ilusión de clasificar a competiciones europeas. Incluso, aunque parece difícil, las matemáticas todavía les permiten soñar con un lugar en la próxima Champions League.

El encuentro también tendrá un componente emotivo, ya que todo indica que será una de las últimas funciones de Andoni Iraola como entrenador del club.

Además, el delantero Rayan atraviesa una racha brillante y llega tras marcar en tres partidos consecutivos de Premier League. Si vuelve a convertir frente al City, ingresará en una lista histórica de adolescentes que lograron anotar en cuatro encuentros seguidos

Posible alineación del Bournemouth vs Manchester City (4-2-3-1): Djordje Petrovic; Adrien Truffert, Marcos Senesi, James Hill, Adam Smith; Alex Tóth, Alex Scott; Marcus Tavernier, Eli Kroupi, Rayan; Evanilson.

Últimas noticias del Manchester City

Después de la victoria del Arsenal frente al Burnley, el conjunto de Pep Guardiola necesita ganar en el Vitality Stadium para llegar con chances de título a la última jornada de la Premier League.

Aunque atraviesa una racha positiva de 14 partidos sin perder, los antecedentes recientes en la costa sur generan cierta preocupación: perdió tres de sus últimos cuatro encuentros allí, igualando la cantidad de derrotas que había sufrido en sus anteriores 24 visitas frente a Bournemouth, Brighton y Southampton.

En ataque, Erling Haaland vuelve a ser la gran referencia ofensiva. El noruego acumula 15 participaciones de gol fuera del Etihad en esta temporada, con 11 tantos y cuatro asistencias.

Tras conquistar las dos copas nacionales, el City podría alcanzar otro triplete doméstico si también supera al Arsenal en la final pendiente.

Posible alineación del Manchester City vs el Bournemouth (4-3-3): Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Nathan Aké, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Reijnders, Bernardo Silva; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku; Erling Haaland.

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