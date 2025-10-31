Manchester City vs Bournemouth: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Premier League ha disputado nueve jornadas hasta ahora, arrojando grandes sorpresas porque no todos los primeros lugares son ocupados por los clubes habituales, aunque la cima por ahora pertenece al Arsenal con 22 unidades. Después viene el sorpresivo Bournemouth con 18 puntos, seguido del Tottenham con 17, los mismos que el rompe quinielas Sunderland, y finalmente, el Manchester City está en el quinto peldaño con 16.
Precisamente este fin de semana, los Citizens se miden a los Cherries para la Fecha 10 del campeonato, un partido que promete muchas emociones. La última vez que se enfrentaron los celestes se impusieron 3-1 a través del egipcio Omar Marmoush, el portugués Bernardo Silva y el español Nico González, mientras el canadiense Daniel Jebbison descontó.
La última actividad de los dirigidos por el español Pep Guardiola fue en la cuarta ronda de la Carabao Cup, donde remontaron 1-3 al Swansea City, gracias al belga Jérémy Doku, Marmoush y el francés Rayan Cherki. Sin embargo, en la pasada fecha de la liga local, perdieron ante el Aston Villa en Villa Park por la mínima del polaco Matty Cash.
Ya en el caso de los del condado de Dorset, sumaron de a tres unidades en el certamen local al vencer 2-0 al Nottingham Forest en el Vitality Stadium, con anotaciones de Marcus Tavernier y el francés Eli Kroupi.
Es momento de conocer los detalles sobre este encuentro:
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Bournemouth?
Ciudad: Manchester, Inglaterra
Estadio: Etihad Stadium
Fecha: domingo, 2 de noviembre
Horario: 12:30 h (Este EEUU), 11:30 h (Central EEUU), 10:30 h (México) 17:30 h (Europa Central)
¿Dónde se podrá ver el Manchester City vs Bournemouth por TV y Streaming Online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo, USA Network
Fubo Sports
México
FOX One
Caliente TV
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Manchester City
Rival
Resultado
Competición
Swansea City
1-3 G
Carabao Cup
Aston Villa
1-0 P
Premier League
Villarreal
0-2 G
UEFA Champions League
Everton
2-0 G
Premier League
Brentford
0-1 G
Premier League
Últimos cinco partidos del Bournemouth
Rival
Resultado
Competición
Nottingham Forest
2-0 G
Premier League
Crystal Palace
3-3 E
Premier League
Fulham
3-1 G
Premier League
Leeds United
2-2 E
Premier League
Newcastle
0-0 E
Premier League
Últimas noticias del Manchester City
Con el triunfo obtenido en la Carabao Cup, el grupo llega con el ánimo a tope para poder enfrentar este duelo. El gran jugador a seguir de los celestes es el noruego Erling Haaland, tras marcar once anotaciones en nueve compromisos, aparte sólo quedó en susto la lesión que sufrió frente a los Villanos, contando con el tiempo suficiente para recuperarse y estar a tope.
Del mismo modo se debe destacar a Jérémy Doku, pues está convertido en el mejor asistidor de la plantilla con tres pases de gol. La buena noticia para Pep Guardiola es que llega con equipo completo para buscar los tres puntos.
Últimas noticias del Bournemouth
La ofensiva de los Cherries seguirá sin contar con el delantero brasileño Evanilson Lima, sin embargo, siguen contando con su mejor arma al frente, el ghanés Antoine Semenyo, que ya acumula seis tantos y tres asistencias en el torneo. Tampoco se puede dejar de lado al buen rendimiento de Eli Kroupi, con cuatro dianas en apenas seis cotejos.
Por último, el argentino Marcos Senesi deberá resaltar en la defensiva porque al frente normalmente lo hace al iniciar la salida desde el fondo.
POSIBLES ALINEACIONES
Manchester City (4-1-4-1)
Portero: Gianluigi Donnarumma
Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reily
Mediocampistas: Nico González, Savinho, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Oscar Bobb
Delantero: Erling Haaland
Bournemouth (4-2-3-1)
Portero: Djordje Petrovic
Defensas: Marco Senesi, Álex Jiménez, Bafodé Diakité, Adrien Truffert
Mediocampistas: Tyler Adams, Alex Scott, Marcus Tavernier, Justin Kluivert, Antoine Semenyo
Delantero: Eli Kroupi
Pronóstico SI
Pese al buen presente que atraviesa el Bournemouth, los datos y estadísticas se inclinan a favor del Manchester City, sobre todo por su fortaleza en el Etihad Stadium y las dificultades de los Cherries para poder ganar como visitante. Se espera a unos Citizens que salgan a proponer para adelantarse rápidamente en el marcador, sin embargo, el rival sin duda los pondrá en aprietos, por lo que veremos un duelo con varias anotaciones.
Manchester City 3-2 Bournemouth
