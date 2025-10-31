Sports Illustrated Fútbol

Manchester City vs Bournemouth: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los del español Pep Guardiola tratarán de aprovechar la localía para vencer a unos Cherries que marchan como segundo lugar de la Premier League.
Mauricio Gasca|
Manchester City viene de caer en su último duelo de Premier League
Manchester City viene de caer en su último duelo de Premier League | Visionhaus/GettyImages

La Premier League ha disputado nueve jornadas hasta ahora, arrojando grandes sorpresas porque no todos los primeros lugares son ocupados por los clubes habituales, aunque la cima por ahora pertenece al Arsenal con 22 unidades. Después viene el sorpresivo Bournemouth con 18 puntos, seguido del Tottenham con 17, los mismos que el rompe quinielas Sunderland, y finalmente, el Manchester City está en el quinto peldaño con 16.

Precisamente este fin de semana, los Citizens se miden a los Cherries para la Fecha 10 del campeonato, un partido que promete muchas emociones. La última vez que se enfrentaron los celestes se impusieron 3-1 a través del egipcio Omar Marmoush, el portugués Bernardo Silva y el español Nico González, mientras el canadiense Daniel Jebbison descontó.

La última actividad de los dirigidos por el español Pep Guardiola fue en la cuarta ronda de la Carabao Cup, donde remontaron 1-3 al Swansea City, gracias al belga Jérémy Doku, Marmoush y el francés Rayan Cherki. Sin embargo, en la pasada fecha de la liga local, perdieron ante el Aston Villa en Villa Park por la mínima del polaco Matty Cash.

Ya en el caso de los del condado de Dorset, sumaron de a tres unidades en el certamen local al vencer 2-0 al Nottingham Forest en el Vitality Stadium, con anotaciones de Marcus Tavernier y el francés Eli Kroupi.

Es momento de conocer los detalles sobre este encuentro:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Bournemouth?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Estadio: Etihad Stadium

Fecha: domingo, 2 de noviembre

Horario: 12:30 h (Este EEUU), 11:30 h (Central EEUU), 10:30 h (México) 17:30 h (Europa Central)

¿Dónde se podrá ver el Manchester City vs Bournemouth por TV y Streaming Online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

Telemundo, USA Network

Fubo Sports

México

FOX One

Caliente TV

España

DAZN

DAZN

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival

Resultado

Competición

Swansea City

1-3 G

Carabao Cup

Aston Villa

1-0 P

Premier League

Villarreal

0-2 G

UEFA Champions League

Everton

2-0 G

Premier League

Brentford

0-1 G

Premier League

Últimos cinco partidos del Bournemouth

Rival

Resultado

Competición

Nottingham Forest

2-0 G

Premier League

Crystal Palace

3-3 E

Premier League

Fulham

3-1 G

Premier League

Leeds United

2-2 E

Premier League

Newcastle

0-0 E

Premier League

Últimas noticias del Manchester City

Con el triunfo obtenido en la Carabao Cup, el grupo llega con el ánimo a tope para poder enfrentar este duelo. El gran jugador a seguir de los celestes es el noruego Erling Haaland, tras marcar once anotaciones en nueve compromisos, aparte sólo quedó en susto la lesión que sufrió frente a los Villanos, contando con el tiempo suficiente para recuperarse y estar a tope.

Del mismo modo se debe destacar a Jérémy Doku, pues está convertido en el mejor asistidor de la plantilla con tres pases de gol. La buena noticia para Pep Guardiola es que llega con equipo completo para buscar los tres puntos.

Últimas noticias del Bournemouth

La ofensiva de los Cherries seguirá sin contar con el delantero brasileño Evanilson Lima, sin embargo, siguen contando con su mejor arma al frente, el ghanés Antoine Semenyo, que ya acumula seis tantos y tres asistencias en el torneo. Tampoco se puede dejar de lado al buen rendimiento de Eli Kroupi, con cuatro dianas en apenas seis cotejos.

Por último, el argentino Marcos Senesi deberá resaltar en la defensiva porque al frente normalmente lo hace al iniciar la salida desde el fondo.

POSIBLES ALINEACIONES

Manchester City (4-1-4-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma
Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reily
Mediocampistas: Nico González, Savinho, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Oscar Bobb
Delantero: Erling Haaland

Aston Villa v Manchester City - Premier League
Aston Villa v Manchester City - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

Bournemouth (4-2-3-1)

Portero: Djordje Petrovic
Defensas: Marco Senesi, Álex Jiménez, Bafodé Diakité, Adrien Truffert
Mediocampistas: Tyler Adams, Alex Scott, Marcus Tavernier, Justin Kluivert, Antoine Semenyo
Delantero: Eli Kroupi

Pronóstico SI

Pese al buen presente que atraviesa el Bournemouth, los datos y estadísticas se inclinan a favor del Manchester City, sobre todo por su fortaleza en el Etihad Stadium y las dificultades de los Cherries para poder ganar como visitante. Se espera a unos Citizens que salgan a proponer para adelantarse rápidamente en el marcador, sin embargo, el rival sin duda los pondrá en aprietos, por lo que veremos un duelo con varias anotaciones.

Manchester City 3-2 Bournemouth

