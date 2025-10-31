Manchester City vs Bournemouth: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Premier League ha disputado nueve jornadas hasta ahora, arrojando grandes sorpresas porque no todos los primeros lugares son ocupados por los clubes habituales, aunque la cima por ahora pertenece al Arsenal con 22 unidades. Después viene el sorpresivo Bournemouth con 18 puntos, seguido del Tottenham con 17, los mismos que el rompe quinielas Sunderland, y finalmente, el Manchester City está en el quinto peldaño con 16.

𝗘𝗟 𝗠𝗔𝗡𝗖𝗛𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥 𝗖𝗜𝗧𝗬 𝗔𝗩𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗦𝗜𝗡 𝗦𝗢𝗕𝗥𝗘𝗦𝗔𝗟𝗧𝗢𝗦 🔵



Los de Guardiola vencieron al Swansea con goles de Doku, Marmoush y Cherki, asegurando su clasificación en la Carabao Cup. pic.twitter.com/2IlEzvm9tb — Código Fútbol (@CodigoFutbol11) October 30, 2025

Precisamente este fin de semana, los Citizens se miden a los Cherries para la Fecha 10 del campeonato, un partido que promete muchas emociones. La última vez que se enfrentaron los celestes se impusieron 3-1 a través del egipcio Omar Marmoush, el portugués Bernardo Silva y el español Nico González, mientras el canadiense Daniel Jebbison descontó.



La última actividad de los dirigidos por el español Pep Guardiola fue en la cuarta ronda de la Carabao Cup, donde remontaron 1-3 al Swansea City, gracias al belga Jérémy Doku, Marmoush y el francés Rayan Cherki. Sin embargo, en la pasada fecha de la liga local, perdieron ante el Aston Villa en Villa Park por la mínima del polaco Matty Cash.

🔴 𝗕𝗢𝗨𝗥𝗡𝗘𝗠𝗢𝗨𝗧𝗛 𝗦'𝗜𝗠𝗣𝗢𝗦𝗘 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔 𝗡𝗢𝗧𝗧𝗜𝗡𝗚𝗛𝗔𝗠 𝗙𝗢𝗥𝗘𝗦𝗧 ! 🍒 pic.twitter.com/Asjpd8rNUb — Vibes Foot (@VibesFoot) October 26, 2025

Ya en el caso de los del condado de Dorset, sumaron de a tres unidades en el certamen local al vencer 2-0 al Nottingham Forest en el Vitality Stadium, con anotaciones de Marcus Tavernier y el francés Eli Kroupi.



Es momento de conocer los detalles sobre este encuentro:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Bournemouth?

Ciudad: Manchester, Inglaterra



Estadio: Etihad Stadium



Fecha: domingo, 2 de noviembre



Horario: 12:30 h (Este EEUU), 11:30 h (Central EEUU), 10:30 h (México) 17:30 h (Europa Central)

¿Dónde se podrá ver el Manchester City vs Bournemouth por TV y Streaming Online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Telemundo, USA Network Fubo Sports México FOX One Caliente TV España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival Resultado Competición Swansea City 1-3 G Carabao Cup Aston Villa 1-0 P Premier League Villarreal 0-2 G UEFA Champions League Everton 2-0 G Premier League Brentford 0-1 G Premier League

Últimos cinco partidos del Bournemouth

Rival Resultado Competición Nottingham Forest 2-0 G Premier League Crystal Palace 3-3 E Premier League Fulham 3-1 G Premier League Leeds United 2-2 E Premier League Newcastle 0-0 E Premier League

Últimas noticias del Manchester City

Con el triunfo obtenido en la Carabao Cup, el grupo llega con el ánimo a tope para poder enfrentar este duelo. El gran jugador a seguir de los celestes es el noruego Erling Haaland, tras marcar once anotaciones en nueve compromisos, aparte sólo quedó en susto la lesión que sufrió frente a los Villanos, contando con el tiempo suficiente para recuperarse y estar a tope.



Del mismo modo se debe destacar a Jérémy Doku, pues está convertido en el mejor asistidor de la plantilla con tres pases de gol. La buena noticia para Pep Guardiola es que llega con equipo completo para buscar los tres puntos.

Tough place to come, strong opponent. Thanks to everyone who travelled today 🙏🏻 pic.twitter.com/lbp8gmAIXN — Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 26, 2025

Últimas noticias del Bournemouth

La ofensiva de los Cherries seguirá sin contar con el delantero brasileño Evanilson Lima, sin embargo, siguen contando con su mejor arma al frente, el ghanés Antoine Semenyo, que ya acumula seis tantos y tres asistencias en el torneo. Tampoco se puede dejar de lado al buen rendimiento de Eli Kroupi, con cuatro dianas en apenas seis cotejos.



Por último, el argentino Marcos Senesi deberá resaltar en la defensiva porque al frente normalmente lo hace al iniciar la salida desde el fondo.

Told he wasn’t good enough. Rejected by several London clubs. Gave up on football. 💔



But English-born Ghanaian Antoine Semenyo found his way back, and ten years later he’s chasing Haaland’s numbers in the Premier League 🔥🇬🇭 pic.twitter.com/fj85MXoKkd — LiveScore (@livescore) October 25, 2025

POSIBLES ALINEACIONES

Manchester City (4-1-4-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reily

Mediocampistas: Nico González, Savinho, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Oscar Bobb

Delantero: Erling Haaland

Aston Villa v Manchester City - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

Bournemouth (4-2-3-1)

Portero: Djordje Petrovic

Defensas: Marco Senesi, Álex Jiménez, Bafodé Diakité, Adrien Truffert

Mediocampistas: Tyler Adams, Alex Scott, Marcus Tavernier, Justin Kluivert, Antoine Semenyo

Delantero: Eli Kroupi

Pronóstico SI

Pese al buen presente que atraviesa el Bournemouth, los datos y estadísticas se inclinan a favor del Manchester City, sobre todo por su fortaleza en el Etihad Stadium y las dificultades de los Cherries para poder ganar como visitante. Se espera a unos Citizens que salgan a proponer para adelantarse rápidamente en el marcador, sin embargo, el rival sin duda los pondrá en aprietos, por lo que veremos un duelo con varias anotaciones.

Manchester City 3-2 Bournemouth