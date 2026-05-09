Manchester City vs Brentford: previa, predicciones y alineaciones

Caer y volver a levantarse, de eso se trata la vida, y el Manchester City lo sabe mejor que nadie. Luego de una campaña de muchos altibajos, pudo reencaminar su Premier League y quedar mano a mano con un Arsenal que ya se veía campeón. Un tropezón en Liverpool le impidió a los Citizens mantenerse igualados en puntos con los Gunners y el empate frente al Everton los dejó segundos.

Ahora tendrán la oportunidad de redimirse y dejar las tres unidades en casa contra un Brentford que también llega buscando sumar en pos de su objetivo de clasificar a la Europa League.

Pronóstico SI Fútbol

Los citizens tienen que sumar para seguir soñando con ganar la Premier. El empate del lunes les complicó la vida y cualquier tropiezo adicional puede terminar siendo letal. En su estadio, los dirigidos por Pep Guardiola suelen imponer condiciones desde los primeros minutos y cuentan con futbolistas como Jérémy Doku, Rayan Cherki, Erling Haaland y Antoine Semenyo que están en su peak.

Del otro lado aparece un Brentford valiente y con argumentos más que suficientes para enfrentar de igual a igual a cualquiera. Keith Andrews armó un equipo atrevido y que, además, cuenta con Igor Thiago que le pelea al noruego del City por el premio al goleador de la liga. De todas formas, el desgaste del calendario parece jugar a favor del City, que entiende perfectamente lo que se juega en esta recta final.

Manchester City 3-1 Brentford

¿A qué hora se juega el Manchester City vs Brentford?

Ciudad :Manchester, Inglaterra

:Manchester, Inglaterra Estadio : Etihad Stadium

: Etihad Stadium Fecha : sábado 9 de mayo

: sábado 9 de mayo Hora : 12:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 18:30 ESP

: 12:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 18:30 ESP Árbitro: Michael Salisbury

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester City y el Brentford (últimos cinco partidos)

Manchester City : 4

: 4 Empate : 1

: 1 Southampton: 0

Último partido entre ambos: 17/12/2025 - Manchester City 2-0 Brentford- Cuartos de final, Carabao Cup

Últimos 5 partidos

Manchester City Brentford Everton 3-3 Manchester City 4/5/2026 Brentford 3-0 West Ham 2/5/2026 Manchester City 1-0 Southampton 25/4/2026 Manchester United 2-1 Brentford 27/4/2026 Burnley 0-1 Manchester City 22/4/2026 Brentford 0-0 Fulham 18/4/2026 Manchester City 2-1 Arsenal 19/4/2026 Brentford 2-2 Everton 11/4/2026 Chelsea 0-3 Manchester City 12/4/2026 Leeds 0-0 Brentford 21/3/2026

¿Cómo ver el Manchester City vs Southampton por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC México TNT Sports, Max Mexico España DAZN Spain, DAZN1 Spain

Últimas noticias del Manchester City

💙🏟️ Pep Guardiola: “I love to play at home! Hopefully our fans can come and put pressure on Arsenal. Winning our games is all we have to do, or we can do...”. pic.twitter.com/MDvCvQ9a16 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026

Pep Guardiola no supo sacar provecho del partido del lunes y terminó 3 a 3 frente al Everton. El entrenador catalán valoró los pasajes ofensivos de su equipo, aunque reconoció que se dejaron escapar puntos fundamentales en la pelea por la liga. "Tenemos tres partidos por delante y vamos por ellos", expresó.

Uno de los temas que sigue ocupando (y preocupando) a Pep es la situación de Rodri. El español arrastra molestias en la ingle y todavía no tiene asegurada su presencia frente al Brentford. "Todavía no se siente completamente cómodo. Veremos esta tarde", dijo el DT. Aun así, el técnico intentó bajarle dramatismo a la ausencia del mediocampista. "Los goles que recibimos no pasan por Rodri", afirmó.

Dentro de tantas noticias complejas, el City recibió alivio con los regresos de Josko Gvardiol y Ruben Dias a los entrenamientos. Guardiola celebró especialmente la vuelta del croata. "Es buenísimo tenerlo otra vez con nosotros", comentó. También dedicó elogios a Jérémy Doku, figura frente a los Toffees con dos goles. "Jeremy estuvo increíble durante toda la campaña", señaló.

Otro apellido que ocupó parte de la conferencia fue Marc Guéhi, apuntado por su error en el estadio Hill Dickinson. Guardiola salió rápidamente a respaldarlo. "Hizo un gran partido. Sabe que cometió un error y eso forma parte del juego", sostuvo.

Posible alineación del Manchester City contra el Brentford (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Nico González, Bernardo Silva; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku; Erling Haaland.

Últimas noticias del Brentford

🎙️ Keith Andrews on Manchester City



"The performance levels, the energy levels, and the appetite from the players has been there in abundance. Tomorrow is going to obviously be really, really difficult but we want to go and show what a good team we are" pic.twitter.com/r1m5RTR3F0 — Brentford FC (@BrentfordFC) May 8, 2026

El Brentford aterriza en Manchester atravesando uno de los momentos más atractivos de toda su campaña. El triunfo 3 a 0 frente al West Ham cortó una racha complicada y volvió a meter al equipo en la pelea por puestos europeos. Keith Andrews dejó en claro cuál es la mentalidad de su grupo. "Queremos ir allí y mostrar qué clase de equipo somos", expresó.

Igor Thiago está brillando, y más todavía después de haber convertido su gol número 22 en la Premier, donde persigue a Haaland en la tabla de goleadores. Andrews también recibió noticias positivas en la enfermería, con Jordan Henderson nuevamente disponible y Vitaly Janelt muy cerca de volver. "Tenemos una confianza enorme para competir frente a un rival como el City", cerró el entrenador.

Posible alineación del Brentford contra el Manchester City (4-3-3): Caoimhín Kelleher; Michael Kayode, Sepp van den Berg, Nathan Collins, Aaron Hickey; Mathias Jensen, Yehor Yarmolyuk; Dango Ouattara, Mikkel Damsgaard, Keane Lewis-Potter; Igor Thiago.