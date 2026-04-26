Manchester City vs Chelsea: así queda la final de la FA Cup 2025/2026

El Chelsea se impuso al Leeds United por marcador de 1-0 este domingo 26 de abril y se clasificó a la final de la FA Cup. Los Blues, con un solitario gol de Enzo Fernández, buscarán no irse con las manos vacías esta temporada, pero enfrente tendrán al poderoso Manchester City de Pep Guardiola, el cual llegó a la final tras dar cuenta del Southampton.

A continuación te presentamos todo lo que tienes que saber sobre la final de la FA Cup.

¿Cómo llega el Chelsea a la final de la FA Cup?

Los Blues han tenido una campaña irregular en la temporada 2025/2026. Actualmente se ubican en el octavo puesto de la Premier League y se encuentran fuera de posiciones de competencias europeas a falta de cuatro jornadas por disputarse.

El equipo londinense fue eliminado de la Champions League en octavos de final por el Paris Saint-Germain por marcador global de 8-2 y cayó en las semifinales de la EFL Cup ante el Arsenal.

A esto hay que sumar que durante el presente curso, la directiva del Chelsea prescindió de los servicios de Enzo Maresca y Liam Rosenior tras los pobres resultados del club.

El Chelsea no llegaba a una final de la FA Cup desde el 2022 y ha perdido las últimas tres veces que la disputó (2020, 2021 y 2022).

La última vez que los Blues levantaron este trofeo fue en la edición de la temporada 2017/2018.

¿Cómo llega el Manchester City a la final de la FA Cup?

En contraparte, los Citizens llegarán a este duelo con la posibilidad de ganar tres títulos esta temporada. El Man City ya levantó la EFL Cup, ante el Arsenal, está clasificado a la final de la FA Cup y se encuentra en segundo lugar de la Premier.

El equipo de Guardiola consiguió un hito en la historia del club y de la Premier League al clasificarse a su cuarta final consecutiva de FA Cup, algo que ningún otro equipo ha logrado en la historia.

Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi Final | Alex Pantling - The FA/GettyImages

Los Citizens han logrado levantar este título bajo las órdentes de Pep Guardiola en dos ocasiones: la temporada 2018/2019 y la 2022/2023. Sin embargo, el Man City suma dos subcampeonatos al hilo (2023/2024 y 2024/2025).

¿Cuándo se jugará la final de la FA Cup? La final entre el Manchester City y el Chelsea está programada para jugarse el próximo 16 de mayo.

¿Dónde se jugará la final de la FA Cup? La gran final de la FA Cup se disputará en el Wembley Stadium.

¿Cuántas FA Cup ha ganado el Manchester City? Los Citizens suman siete títulos de FA Cup en su historia.

¿Cuántas FA Cup ha ganado el Chelsea? Los Citizens suman ocho títulos de FA Cup en su historia.