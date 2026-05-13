Manchester City vs Crystal Palace: previa, predicciones y alineaciones

Manchester City recibe este miércoles 13 de mayo al Crystal Palace por el compromiso pendiente de la jornada 31 de la Premier League. Escolta del Arsenal, el dueño de casa sabe que se juega gran parte de sus chances de seguir con vida en la pelea por el título en este encuentro.

Tras golear al Brentford, los de Pep Guardiola arriban al duelo en el segundo puesto, cinco puntos por debajo del puntero, aunque con un partido menos disputado. El City se pondrá al día y de ganar, quedará a solo dos unidades con dos fechas por jugarse. Nada está dicho en la liga más competitiva del planeta.

El Palace, por su parte, busca cerrar una temporada en la que no le fue como esperaba en el plano doméstico, pero en la que ha alcanzado su primera final europea con la Conference League. La cabeza está puesta en el próximo 27 de mayo, cuando se mida con el Rayo Vallecano en busca de su primer título internacional en el Red Bull Arena de Leipzig.

A continuación, toda la información de este trascendental partido de la Premier League.

Pronóstico SI Fútbol

Ganar es la única opción para el City. El contexto obliga al equipo de Guardiola a asumir riesgos y buscar el partido desde el comienzo, pero ahí también aparece uno de los puntos que más puede favorecer a Crystal Palace. Los últimos enfrentamientos entre ambos muestran un patrón bastante claro: incluso cuando City domina largos tramos, Palace suele encontrar espacios para generar peligro y convertir. No es casualidad que en la mayoría de sus visitas recientes al Etihad haya habido varios goles.

También da la sensación de que será un encuentro más abierto de lo habitual porque la presión está completamente del lado local. City tiene calidad de sobra para marcar diferencias, especialmente jugando en casa, pero no transmite la misma sensación de solidez defensiva de otras temporadas y eso puede darle vida al equipo de Oliver Glasner. Aun así, sostener ese ida y vuelta durante todo el partido suele ser muy complicado frente a un equipo con tantas variantes ofensivas. Por eso, aunque Crystal Palace probablemente encuentre sus momentos y pueda marcar, el escenario más lógico sigue siendo una victoria de los Citizen.

Pronóstico: Manchester City 3 - 1 Crystal Palace

¿A qué hora se juega el Manchester City vs Crystal Palace?

Ciudad : Manchester, Inglaterra

: Manchester, Inglaterra Estadio : Etihad Stadium

: Etihad Stadium Fecha : miércoles 13 de mayo

: miércoles 13 de mayo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Stuart Attwell

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester City y el Crystal Palace (últimos cinco partidos)

Manchester City : 3

: 3 Empate : 1

: 1 Crystal Palace: 1

Último partido entre ambos: 14/12/2025 - Crystal Palace 0-3 Manchester City - Premier League, fecha 16

Crystal Palace v Manchester City - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

Últimos 5 partidos

Manchester City Crystal Palace Manchester City 3-0 Brentford 9/5/2026 Crystal Palace 2-2 Everton 10/5/2026 Everton 3-3 Manchester City 4/5/2026 Crystal Palace 2-1 Shakhtar 07/5/2026 Manchester City 1-0 Southampton 25/4/2026 Bournemouth 3-0 Crystal Palace 03/5/2026 Burnley 0-1 Manchester City 22/4/2026 Shakhtar 1-3 Crystal Palace 30/4/2026 Manchester City 2-1 Arsenal 19/4/2026 Liverpool 3-1 Crystal Palace 25/4/2026

¿Cómo ver el Manchester City vs Crystal Palace por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos USA Network México TNT Sports, Max Mexico, FOX One España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos 2

Últimas noticias del Manchester City

La principal incógnita vuelve a ser Rodri, que arrastra molestias en la zona de la ingle y todavía no tiene asegurada su presencia. Guardiola también está pendiente de la evolución de Abdukodir Khusanov, ausente en la última jornada tras sufrir un golpe, aunque el regreso de Rúben Dias le da más margen para reorganizar la defensa si finalmente el uzbeko no llega a tiempo.

Otro nombre que sigue fuera de combate es Josko Gvardiol, quien se perderá lo que resta de la temporada después de fracturarse la pierna meses atrás. Aun así, el City mantiene muchísimo poder de fuego, con un Jeremy Doku intratable y un Erling Haaland que juega con una de sus víctimas preferidas: ya le marcó ocho goles en apenas cinco enfrentamientos al Palace por Premier League.

Newcastle United v Manchester City - Carabao Cup Semi Final First Leg | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Gonzalez, Bernardo; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

Últimas noticias del Crystal Palace

Eddie Nketiah, Cheick Doucouré y Borna Sosa siguen fuera de la convocatoria, mientras que Evann Guessand intenta reaparecer tras una lesión de rodilla y podría volver a estar disponible después de entrenarse con el grupo durante la semana.

Ismaila Sarr, quien viene de marcar y ha alcanzado los 20 goles en la temporada entre todas las competiciones se perfila para estar entre los once. Cuanto todo hacía indicar que Larsen sería la referencia de ataque, Glasner finalmente apostará por Jean-Philippe Mateta, autor de 11 tantos en esta Premier.

FBL-EUR-C4-SHAKHTAR-CRYSTAL PALACE | WOJTEK RADWANSKI/GettyImages

Posible alineación del Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Riad; Munoz, Hughes, Wharton, Mitchell; Pino, Sarr; Mateta.