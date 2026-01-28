Manchester City vs Galatasaray: previa, predicciones y alineaciones

Hoy se juega la última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26 y está prácticamente todo en juego. En cuanto acaben los 18 partidos, conoceremos a los ocho clubes que avanzarán de forma directa a los octavos de final, mientras del noveno sitio al 24 jugarán una ronda preliminar, con el resto quedando eliminados.



Luego de la tremenda sorpresa que se llevó el mundo al ver caer al Manchester City 3-1 frente al Bodo/Glimt en la jornada pasada, esta vez tiene que salir con todo para ganar. Sin embargo, para esta nueva fecha, los Citizens no contarán con el español Rodri Hernández, quien se fue expulsado contra el equipo noruego. El conjunto británico es onceavo de la clasificación con 13 puntos y por ahora estaría jugando la ronda preliminar, mas tiene fuertes posibilidades de meterse de lleno a los octavos de final directos si saca la victoria.



Los pupilos del español Pep Guardiola se medirán al Galatasaray de Turquía en el Etihad Stadium, este miércoles 28 de enero. El cuadro truco viene de igualar 1-1 con el Atlético Madrid de España, gracias a un autogol de Marcos Llorente. Eso lo dejó en el escalón 17 con diez unidades, con posibilidades de seguir con vida en el campeonato, aunque sin chances de avanzar de forma directa a los octavos de final.

¿A qué hora se juega el Manchester City vs Galatasaray?

Ciudad : Manchester, Inglaterra

: Manchester, Inglaterra Estadio : Etihad Stadium

: Etihad Stadium Fecha : miércoles, 28 de enero

: miércoles, 28 de enero Hora : 15 h (EEUU ET), 14 h (México), 21 h (España)

: 15 h (EEUU ET), 14 h (México), 21 h (España) Árbitro: Alejandro Hernández (ESP)

Alejandro Hernández (ESP) VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester City y el Galatasaray

Este es el primer partido en el que se enfrenten el Manchester City y el Galatasaray.

Últimos 5 partidos

Manchester City Galatasaray Manchester City 2-0 Wolverhampton Wanderers 24/1/26 Fatih Karagümrük 1-3 Galatasaray 24/1/26 Bodo/Glimt 3-1 Manchester City 20/1/26 Galatasaray 1-1 Atlético Madrid 21/1/26 Manchester United 2-0 Manchester City 17/1/26 Galatasaray 1-1 Gaziantep 17/1/26 Newcastle United 0-2 Manchester City 13/1/26 Galatasaray 3-0 Kasimpasa 21/12/25 Manchester City 10-1 Exeter City 10/1/26 Antalyaspor 1-4 Galatasaray 13/12/25

¿Cómo ver el Manchester City vs Galatasaray por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos Paramount+, ViX México HBO MAX, tabii España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 8, tabii

Últimas noticias del Manchester City

El futuro de Pep Guardiola sigue siendo una incógnita, pues ciertos rumores apuntan que aún no decide si dejará a la institución en el siguiente verano. El técnico tiene contrato hasta el 2027.



Debido a esto, reportes señalan que los Citizens ya trabajan en planes de contingencia, entre los que aparece el nombre del italiano Enzo Maresca, ex del Chelsea y antiguo colaborador de Guardiola.



El Manchester Evening News escribió: “el futuro de Guardiola no dependerá de los resultados, salvo que se produzca una implosión espectacular. Tiene un crédito enorme y podrá marcharse cuando así lo decida. Conviene recordar que, pese a lo complicado que ha sido enero para el City, el equipo sigue con vida en las cuatro competiciones, algo que no podía decirse el invierno pasado. Algunos comentaristas llegaron a situar la salida de Guardiola esta misma semana, con Maresca como sustituto antes del partido ante los Wolves, lo que demuestra el ruido que rodea al futuro del entrenador y lo poco que se sabe realmente. Guardiola nunca ha roto un contrato en su carrera”.

Pep Guardiola | Visionhaus/GettyImages

Posible alineación del Manchester City (4-1-4-1): Gianluigi Donnarumma; Marc Guéhi, Abdukodir Khusanov, Nico O’Reilly, Matheus Nunes; Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Phil Foden; Rayan Cherki, Antoine Semenyo, Erling Haaland.

Últimas noticias del Galatasaray

El pasado fin de semana, el Girona de España hizo oficial la salida del colombiano Yaser Asprilla, que ahora jugará con el club turco al ser cedido hasta final de temporada, con una opción de compra sujeta a una serie de objetivos.



Para el delantero cafetalero, el movimiento tiene un componente personal clave, pues necesita minutos y regularidad para no perder el tren del Mundial.

Yaser Asprilla | Anadolu/GettyImages

Posible alineación del Galatasaray (4-2-3-1): Ugurcan Çakir; Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakci, Davinson Sánchez, Roland Sallai; Lucas Torreira, Ilkay Gündogan, Gabriel Sara; Baris Alper Yilmaz, Yunus Akgün, Victor Osimhen.

Pronóstico SI Fútbol

El Manchester City parte como favorito para llevarse la victoria en su propio inmueble, pues las casas de apuestas los ponen con 54.46% de probabilidades de salir airoso, con 23.46% por empate y 22.09% por el triunfo del Galatasaray. Es posible que ambos conjuntos logren anotar, pero eso no alcanzará para la visita.

Manchester City 2-1 Galatasaray

