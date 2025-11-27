Sports Illustrated Fútbol

Manchester City vs Leeds: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El City viene de perder por UEFA Champions League frente al Bayer Leverkusen y buscará recuperarse ante los recién ascendidos.
Bruno Pernigotti|
Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5
Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

El Manchester City perdió sorpresivamente por 0-2 contra el Bayer Leverkusen en casa y necesita recuperarse, no solo por una cuestión de confianza sino por la urgencia de no perderle pisada al Arsenal en la lucha por la Premier League.

Para ello, este sábado recibirá al Leeds United. A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Leeds?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Fecha: sábado 29 de noviembre

Horario: 10:00 (costa este de EE.UU.), 09:00 (México), 16:00 (España)

Estadio: Etihad Stadium

Manchester City v Bournemouth - Premier League
Manchester City v Bournemouth - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Leeds en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

A confirmar

Peacock

México

TNT Sports

MAX

España

DAZN

DAZN

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival

Resultado

Competición

Bayer Leverkusen

2-0 D

UEFA Champions League

Newcastle

2-1 D

Premier League

Liverpool

3-0 V

Premier League

Borussia Dortmund

4-1 V

UEFA Champions League

Bournemouth

3-1 V

Premier League

Últimos cinco partidos del Leeds

Rival

Resultado

Competición

Aston Villa

2-1 D

Premier League

Nottingham Forest

3-1 D

Premier League

Brighton

3-0 D

Premier League

West Ham

2-1 V

Premier League

Burnley

2-0 D

Premier League

Últimas noticias del Manchester City

Erling Haaland
Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Stu Forster/GettyImages

El City acumula dos derrotas consecutivas y los fantasmas del pasado empiezan a rondar las cabezas de los fanáticos, con rendimientos por debajo de la media y un Guardiola que busca, sin éxito, soluciones a la crisis.

El equipo de Manchester está tercero en la tabla de posiciones de la Premier League, pero no termina de convencer.

Últimas noticias del Leeds

Noah Okafor
Leeds United v Aston Villa - Premier League | Stu Forster/GettyImages

Si siguen por este camino, volverán a descender rápidamente tras el regreso a primera: están 18°, en zona de pérdida de categoría junto al Burnley y los Wolves. No ganan desde el 24 de octubre, cuando vencieron al West Ham.

Posibles alineaciones

Manchester City

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, John Stones, Matheus Nunes

Mediocampista: Nico González

Volantes ofensivos: Jeremy Doku, Phil Foden, Tijjani Reijnders, Savinho

Delantero: Erling Haaland.

Leeds

Portero: Lucas Perri

Defensas: Gabriel Gudmundsson, Pascal Struijk, Joe Rodon, Jayden Bogle

Mediocampistas: Anton Stach, Ethan Ampadu, Sean Longstaff

Delanteros: Noah Okafor, Lukas Nmecha y Brenden Aaronson.

Pronóstico SI

El City dominará los tiempos y se impondrá contra un rival que lucha por quedarse en primera división, aprovechando su jerarquía y aceitado estilo de juego.

Manchester City 3-0 Leeds

Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

