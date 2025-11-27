Manchester City vs Leeds: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Manchester City perdió sorpresivamente por 0-2 contra el Bayer Leverkusen en casa y necesita recuperarse, no solo por una cuestión de confianza sino por la urgencia de no perderle pisada al Arsenal en la lucha por la Premier League.
Para ello, este sábado recibirá al Leeds United. A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Leeds?
Ciudad: Manchester, Inglaterra
Fecha: sábado 29 de noviembre
Horario: 10:00 (costa este de EE.UU.), 09:00 (México), 16:00 (España)
Estadio: Etihad Stadium
¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Leeds en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
A confirmar
Peacock
México
TNT Sports
MAX
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Manchester City
Rival
Resultado
Competición
Bayer Leverkusen
2-0 D
UEFA Champions League
Newcastle
2-1 D
Premier League
Liverpool
3-0 V
Premier League
Borussia Dortmund
4-1 V
UEFA Champions League
Bournemouth
3-1 V
Premier League
Últimos cinco partidos del Leeds
Rival
Resultado
Competición
Aston Villa
2-1 D
Premier League
Nottingham Forest
3-1 D
Premier League
Brighton
3-0 D
Premier League
West Ham
2-1 V
Premier League
Burnley
2-0 D
Premier League
Últimas noticias del Manchester City
El City acumula dos derrotas consecutivas y los fantasmas del pasado empiezan a rondar las cabezas de los fanáticos, con rendimientos por debajo de la media y un Guardiola que busca, sin éxito, soluciones a la crisis.
El equipo de Manchester está tercero en la tabla de posiciones de la Premier League, pero no termina de convencer.
Últimas noticias del Leeds
Si siguen por este camino, volverán a descender rápidamente tras el regreso a primera: están 18°, en zona de pérdida de categoría junto al Burnley y los Wolves. No ganan desde el 24 de octubre, cuando vencieron al West Ham.
Posibles alineaciones
Manchester City
Portero: Gianluigi Donnarumma
Defensas: Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, John Stones, Matheus Nunes
Mediocampista: Nico González
Volantes ofensivos: Jeremy Doku, Phil Foden, Tijjani Reijnders, Savinho
Delantero: Erling Haaland.
Leeds
Portero: Lucas Perri
Defensas: Gabriel Gudmundsson, Pascal Struijk, Joe Rodon, Jayden Bogle
Mediocampistas: Anton Stach, Ethan Ampadu, Sean Longstaff
Delanteros: Noah Okafor, Lukas Nmecha y Brenden Aaronson.
Pronóstico SI
El City dominará los tiempos y se impondrá contra un rival que lucha por quedarse en primera división, aprovechando su jerarquía y aceitado estilo de juego.
Manchester City 3-0 Leeds
MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo