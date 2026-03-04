Manchester City vs Nottingham Forest: previa, predicciones y alineaciones

El Etihad Stadium será escenario de un cruce con objetivos opuestos en la jornada 29 de laPremier League. El Manchester City, segundo en la tabla con 59 puntos, busca sostener su presión sobre el líder Arsenal en un tramo donde cada fecha empieza a ser determinante. Del otro lado, el Nottingham Forest llega en el puesto 17 con 27 unidades y necesita sumar para no comprometer su permanencia.

El conjunto de Pep Guardiola viene de imponerse 1-0 ante el Leeds y atraviesa una secuencia positiva en el torneo, con 10 goles a favor y solo 4 en contra en sus últimos cuatro compromisos ligueros. El Forest, en cambio, cayó 2-1 frente al Brighton y arrastra una racha adversa, con siete tantos recibidos en sus cuatro presentaciones más recientes.

A continuación, repasamos las últimas novedades de ambos equipos, las posibles formaciones y el análisis previo del encuentro.

¿A qué hora se juega el Manchester City vs Nottingham Forest?

Ciudad : Manchester, Inglaterra

: Manchester, Inglaterra Estadio : Etihad Stadium

: Etihad Stadium Fecha : miércoles 4 de marzo

: miércoles 4 de marzo Hora : 14:30 EE.UU (Este), 13:30 MEX, 20:30 ESP

: 14:30 EE.UU (Este), 13:30 MEX, 20:30 ESP Árbitro: Darren England

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester City y el Nottingham Forest (últimos cinco partidos)

Manchester City : 4

: 4 Empate : 0

: 0 Nottingham Forest: 1

Último partido entre ambos: 27/12/2025 - Nottingham Forest 1-2 Manchester City - Premier League, Fecha 18

Últimos 5 partidos

Manchester City Nottingham Forest Leeds 0-1 Manchester City 28/2/2026 Brighton 2-1 Nottingham Forest 1/3/2026 Manchester City 2-1 Newcastle 21/2/2026 Nottingham Forest 1-2 Fenerbahce 26/2/2026 Manchester City 2-0 Salford 14/2/2026 Nottingham Forest 0-1 Liverpool 22/2/2026 Manchester City 3-0 Fulham 11/2/2026 Fenerbahce 0-3 Nottingham Forest 19/2/2026 Liverpool 1-2 Manchester City 8/2/2026 Nottingham Forest 0-0 Wolverhampton 11/2/2026

¿Cómo ver el Manchester City vs Nottingham Forest por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos Peacock, SiriusXM FC México Max México España DAZN Spain

Últimas noticias del Manchester City

El City atraviesa un tramo de regularidad en la Premier con cuatro victorias consecutivas que lo mantienen en la pelea por el liderato, a cinco puntos del Arsenal y con un partido pendiente. El equipo también acumula nueve encuentros sin derrotas en todas las competiciones y seis triunfos en fila, lo que le permite llegar al compromiso en plena disputa por los distintos frentes de la temporada.

En el plano físico, Erling Haaland arrastra molestias tras un golpe en un entrenamiento y será evaluado antes del partido. Nico O'Reilly, quien debió salir ante el Leeds por un problema en el tobillo, también quedó bajo observación. Pep Guardiola confirmó que la decisión sobre ambos se tomará tras la última sesión.

💬 Guardiola sobre los lesionados: "[Haaland] se siente mucho mejor, pero no entrenamos ayer. Ahora tenemos práctica, así que vamos a decidir hoy. Lo mismo [con O'Reilly]". pic.twitter.com/2IXm8kQLCz — Manchester City (@ManCityES) March 3, 2026

Desde el regreso del conjunto rival a la máxima categoría en 2022, el City ganó todos los partidos disputados en el Etihad ante ese oponente, con un marcador global de 11-0.

Posible alineación del Manchester City contra el Nottingham Forest (4-1-3-2): Gianluigi Donnarumma; Rayan Ait Nouri, Marc Guéhi, Ruben Dias, Matheus Nunes; Rodri; Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Omar Marmoush y Antoine Semenyo.

Últimas noticias del Nottingham Forest

El Nottingham Forest llega al Etihad en el puesto 17, apenas dos puntos por encima de la zona de descenso, tras la derrota 2-1 ante el Brighton. Vítor Pereira reconoció que la acumulación de partidos ha condicionado el rendimiento de su equipo, que disputó cuatro encuentros en 12 días incluyendo la serie de la Europa League ante Fenerbahce. El técnico sostuvo que la exigencia física y mental impacta en la intensidad del juego, aunque remarcó que confía en la calidad del plantel para competir en este tramo decisivo.

En cuanto a las bajas, el arquero Stefan Ortega no estará disponible por una molestia en el gemelo y no podrá enfrentar a su exequipo. Matz Sels regresó antes de lo previsto frente al Brighton pese a no estar en plenitud física, mientras que el defensor Nicolo Savona continúa recuperándose de una lesión de rodilla y es duda para lo que resta de la temporada. Pereira aseguró que el objetivo es sumar puntos partido a partido para asegurar la permanencia y que el calendario exigente ya formaba parte del desafío asumido al aceptar el cargo.

Morgan Gibbs-White, Nottingham Forest - Premier League | David Horton - CameraSport/GettyImages

Posible alineación del Nottingham Forest contra el Manchester City (4-2-3-1): Matz Sels; Ola Aina, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams; Elliot Anderson, Ibrahim Sangare; Callum Hudson-Odoi, Morgan Gibbs-White, Omari Hutchinson; Igor Jesus

El City llega con una dinámica sólida y mayor regularidad grupal, por lo que parte como claro favorito ante un rival que pelea por evitar el descenso. Para sobrevivir, el Nottingham Forest dependerá en gran medida de sus partidos restantes en casa. Este encuentro entre semana es un golpe franco para ellos, lo que podría ser peligroso para el City, en cierto modo.

El Manchester City necesita puntos en su perseución al Arsenal, pero ha mostrado fragilidades defensivas. Aún así, el pronóstico es una victoria para el conjunto de Guardiola, con margen suficiente aunque sin descartar que el rival pueda encontrar el gol a través de sus atacantes.

Manchester City 3-1 Nottingham Forest

