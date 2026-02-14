Manchester City vs Salford: previa, predicciones y alineaciones

Es día de San Valentín se llevará a cabo el enfrentamiento de la cuarta ronda de la FA Cup entre el Manchester City y el Salford.

Los Ammies llegan al Etihad tras superar al Lincoln City en los penaltis, al Leyton Orient (4-0) y al Swindon Town (3-2). Y los de Pep Guardiola iniciaron su camino con una goleada histórica 10-1 ante el Exeter City en tercera ronda.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para el conjunto de los Sky Blues en sus aspiraciones por sumar trofeos esta temporada.

¿A qué hora se juega el Manchester City vs Salford?

Ciudad : Manchester City

: Manchester City Estadio : Etihad Stadium

: Etihad Stadium Fecha : sábado 14 de febrero

: sábado 14 de febrero Hora: 10:00 EE.UU (Este), 09:00 MEX, 16:00 ESP

El Etihad Stadium | Serena Taylor/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester City vs Salford (últimos cinco partidos)

Manchester City : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Salford: 0

Último partido entre ambos: 11/01/25 - Manchester City 8-0 Salford - FA Cup

Últimos 5 partidos

Manchester City Salford Manchester 3-0 Fulham 11/02/26 Accrington 1-0 Salford 05/02/26 Liverpool 1-2 Manchester 08/02/26 Rovers 0-2 Salford 31/01/26 Manchester 3-1 Newcastle 04/02/26 Salford 0-1 Chesterfield 27/01/26 Tottenham 2-2 Manchester 01/02/26 Salford 1-0 Bristol 24/01/26 Manchester 2-0 Galatasaray 28/01/26 Salford 3-2 Swindon 20/01/26

¿Cómo ver el Manchester City vs Salford por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App México TNT Sports, Max Mexico, TNT Go España DAZN

Últimas noticias de Manchester City

Nuestro gran récord ante Fulham 😱 pic.twitter.com/SqR9mBcrvh — Manchester City (@ManCityES) February 11, 2026

El Manchester City confirmó su poderío al derrotar con autoridad 3-0 al Fulham en el Etihad Stadium correspondiente a la jornada 26 de la Premier League.

Antoine Semenyo, Nico O’Reilly y Erling Haaland marcaron en la primera mitad en el Etihad, mientras el City lanzó otra declaración de intenciones en la carrera por el título.

Posible alineación de Manchester City (4-1-4-1): James Trafford; Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Nathan Aké; Rodri; Ryan MacAidoi, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Antoine Semenyo y Erling Haaland.

Últimas noticias de Salford

Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Third Round | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Hay una rivalidad particular entre el equipo de la Premier League y el de la EFL League Two, la cuarta división del fútbol inglés. Apenas jugaron una vez en su historia antes de este partido, hace solo un año.

Salford City fue fundado en 1940 y empezó a ser noticia en 2014 dado que varios exfutbolistas históricos del Manchester United compraron gran parte de sus acciones. Por lo que con este contexto se puede entender la rivalidad hacía el Manchester de Sky Blue.

Posible alineación de Salford (3-5-2): Matt Young; Haji Mnoga, Oliver Turton, Luke Garbutt; Matt Butcher; Rosaire Longelo, Ben Woodburn, Joshua Austerfield, Kevin Berkoe; Ryan Graydon, Kelly N'Mai.

Pronóstico SI Fútbol

A finales del año pasado ambos equipos ya tuvieron un enfrentamiento que resultó en una goleada para el equipo del Salford por la tremenda diferencia de calidad de plantillas. En esta oportunidad no se espera algo diferente, pues el equipo citizen sigue igual o mayormente reforzado como siempre lo hace y aunque puedan tener un juego más rotativo o menos energético que el anterior, seguramente los volverán a vapulear.

Manchester City 5-0 Salford.

