Manchester United vs Brighton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 9 de la Premier League nos trae un duelo vibrante entre dos equipos que buscan meterse en la pelea europea. El Manchester United, que viene de un triunfo anímico fundamental, recibe a un Brighton que también llega tras una gran victoria.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado en el mítico estadio de Old Trafford.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Brighton?

Ciudad : Mánchester, Inglaterra

: Mánchester, Inglaterra Fecha : sábado 25 de octubre

: sábado 25 de octubre Horario : 12:30 (hora de EE.UU.), 10:30 horas (México), 18:30 horas (España)

: 12:30 (hora de EE.UU.), 10:30 horas (México), 18:30 horas (España) Estadio: Old Trafford

Liverpool v Manchester United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Brighton en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos USA Network, Telemundo Peacock, Fubo México TNT Sports HBO Max España DAZN DAZN, Movistar+ Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival Resultado Competición Liverpool 2-1 V Premier League Sunderland 2-0 V Premier League Brentford 1-3 D Premier League Chelsea 2-1 V Premier League Manchester City 0-3 D Premier League

Últimos cinco partidos del Brighton

Rival Resultado Competición Newcastle 2-1 V Premier League Wolves 1-1 E Premier League Chelsea 3-1 V Premier League Barnsley 6-0 V EFL Cup Tottenham 2-2 E Premier League

Brighton & Hove Albion v Newcastle United - Premier League | Mike Hewitt/GettyImages

Últimas noticias del Manchester United

Los Red Devils, dirigidos por Rúben Amorim, llegan con la moral por las nubes. Su última actuación fue una victoria de carácter por 1-2 en su visita al Liverpool en Anfield.

Con este resultado, el equipo se ubica en la novena posición de la tabla con 13 puntos y busca un triunfo en casa que los meta de lleno en la pelea por puestos europeos.

Últimas noticias del Brighton

Las Gaviotas de Sussex, bajo el mando de Fabian Hürzeler, también llegan en un gran momento. Vienen de conseguir una valiosa victoria en casa por 2-1 sobre el Newcastle. El equipo se ubica décimo en la tabla con 12 puntos, solo una unidad por debajo de su rival, por lo que una victoria en Old Trafford les permitiría superarlos en la clasificación.

Liverpool v Manchester United - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Posibles alineaciones

Manchester United

Portero : Senne Lammens

: Senne Lammens Defensas : Matthijs De Ligt, Harry Maguire, Luke Shaw

: Matthijs De Ligt, Harry Maguire, Luke Shaw Centrocampistas : Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo

: Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo Mediapuntas : Matheus Cunha, Bryan Mbeumo

: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo Delantero: Mason Mount.

Brighton

Portero : Bart Verbruggen

: Bart Verbruggen Defensas : Ferdi Kadioglu, Jan Paul Van Hecke, Lewis Dunk, Mats Wieffer

: Ferdi Kadioglu, Jan Paul Van Hecke, Lewis Dunk, Mats Wieffer Centrocampistas : Yasin Ayari, Carlos Baleba

: Yasin Ayari, Carlos Baleba Mediapuntas : D. Gomez, Georginio Rutter, Yankuba Minteh

: D. Gomez, Georginio Rutter, Yankuba Minteh Delantero: Danny Welbeck.

Pronóstico SI

Se espera un partido muy parejo. Ambos equipos llegan con la confianza de haber derrotado a rivales importantes en la última jornada. Aunque el Manchester United tiene la ventaja de la localía, el Brighton ha demostrado ser un equipo muy competitivo y bien trabajado.

Manchester United 1-1 Brighton

