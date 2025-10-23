Sports Illustrated Fútbol

Manchester United vs Brighton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los 'Red Devils' buscan escalar posiciones en Old Trafford ante unas 'Gaviotas' que vienen enrachadas y confiadas de un buen resultado
Carlos García|
Manchester United FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier League
Manchester United FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier League | Gareth Copley/GettyImages

La Jornada 9 de la Premier League nos trae un duelo vibrante entre dos equipos que buscan meterse en la pelea europea. El Manchester United, que viene de un triunfo anímico fundamental, recibe a un Brighton que también llega tras una gran victoria.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado en el mítico estadio de Old Trafford.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Brighton?

  • Ciudad: Mánchester, Inglaterra
  • Fecha: sábado 25 de octubre
  • Horario: 12:30 (hora de EE.UU.), 10:30 horas (México), 18:30 horas (España)
  • Estadio: Old Trafford
Liverpool v Manchester United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Brighton en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

USA Network, Telemundo

Peacock, Fubo

México

TNT Sports

HBO Max

España

DAZN

DAZN, Movistar+

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival

Resultado

Competición

Liverpool

2-1 V

Premier League

Sunderland

2-0 V

Premier League

Brentford

1-3 D

Premier League

Chelsea

2-1 V

Premier League

Manchester City

0-3 D

Premier League

Últimos cinco partidos del Brighton

Rival

Resultado

Competición

Newcastle

2-1 V

Premier League

Wolves

1-1 E

Premier League

Chelsea

3-1 V

Premier League

Barnsley

6-0 V

EFL Cup

Tottenham

2-2 E

Premier League

Brighton & Hove Albion v Newcastle United - Premier League | Mike Hewitt/GettyImages

Últimas noticias del Manchester United

Los Red Devils, dirigidos por Rúben Amorim, llegan con la moral por las nubes. Su última actuación fue una victoria de carácter por 1-2 en su visita al Liverpool en Anfield.

Con este resultado, el equipo se ubica en la novena posición de la tabla con 13 puntos y busca un triunfo en casa que los meta de lleno en la pelea por puestos europeos.

Últimas noticias del Brighton

Las Gaviotas de Sussex, bajo el mando de Fabian Hürzeler, también llegan en un gran momento. Vienen de conseguir una valiosa victoria en casa por 2-1 sobre el Newcastle. El equipo se ubica décimo en la tabla con 12 puntos, solo una unidad por debajo de su rival, por lo que una victoria en Old Trafford les permitiría superarlos en la clasificación.

Liverpool v Manchester United - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Posibles alineaciones

Manchester United

  • Portero: Senne Lammens
  • Defensas: Matthijs De Ligt, Harry Maguire, Luke Shaw
  • Centrocampistas: Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo
  • Mediapuntas: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo
  • Delantero: Mason Mount.

Brighton

  • Portero: Bart Verbruggen
  • Defensas: Ferdi Kadioglu, Jan Paul Van Hecke, Lewis Dunk, Mats Wieffer
  • Centrocampistas: Yasin Ayari, Carlos Baleba
  • Mediapuntas: D. Gomez, Georginio Rutter, Yankuba Minteh
  • Delantero: Danny Welbeck.

Pronóstico SI

Se espera un partido muy parejo. Ambos equipos llegan con la confianza de haber derrotado a rivales importantes en la última jornada. Aunque el Manchester United tiene la ventaja de la localía, el Brighton ha demostrado ser un equipo muy competitivo y bien trabajado.

Manchester United 1-1 Brighton

Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

