Manchester United vs Brighton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 9 de la Premier League nos trae un duelo vibrante entre dos equipos que buscan meterse en la pelea europea. El Manchester United, que viene de un triunfo anímico fundamental, recibe a un Brighton que también llega tras una gran victoria.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado en el mítico estadio de Old Trafford.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Brighton?
- Ciudad: Mánchester, Inglaterra
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Horario: 12:30 (hora de EE.UU.), 10:30 horas (México), 18:30 horas (España)
- Estadio: Old Trafford
¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Brighton en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
USA Network, Telemundo
Peacock, Fubo
México
TNT Sports
HBO Max
España
DAZN
DAZN, Movistar+
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Manchester United
Rival
Resultado
Competición
Liverpool
2-1 V
Premier League
Sunderland
2-0 V
Premier League
Brentford
1-3 D
Premier League
Chelsea
2-1 V
Premier League
Manchester City
0-3 D
Premier League
Últimos cinco partidos del Brighton
Rival
Resultado
Competición
Newcastle
2-1 V
Premier League
Wolves
1-1 E
Premier League
Chelsea
3-1 V
Premier League
Barnsley
6-0 V
EFL Cup
Tottenham
2-2 E
Premier League
Últimas noticias del Manchester United
Los Red Devils, dirigidos por Rúben Amorim, llegan con la moral por las nubes. Su última actuación fue una victoria de carácter por 1-2 en su visita al Liverpool en Anfield.
Con este resultado, el equipo se ubica en la novena posición de la tabla con 13 puntos y busca un triunfo en casa que los meta de lleno en la pelea por puestos europeos.
Últimas noticias del Brighton
Las Gaviotas de Sussex, bajo el mando de Fabian Hürzeler, también llegan en un gran momento. Vienen de conseguir una valiosa victoria en casa por 2-1 sobre el Newcastle. El equipo se ubica décimo en la tabla con 12 puntos, solo una unidad por debajo de su rival, por lo que una victoria en Old Trafford les permitiría superarlos en la clasificación.
Posibles alineaciones
Manchester United
- Portero: Senne Lammens
- Defensas: Matthijs De Ligt, Harry Maguire, Luke Shaw
- Centrocampistas: Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo
- Mediapuntas: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo
- Delantero: Mason Mount.
Brighton
- Portero: Bart Verbruggen
- Defensas: Ferdi Kadioglu, Jan Paul Van Hecke, Lewis Dunk, Mats Wieffer
- Centrocampistas: Yasin Ayari, Carlos Baleba
- Mediapuntas: D. Gomez, Georginio Rutter, Yankuba Minteh
- Delantero: Danny Welbeck.
Pronóstico SI
Se espera un partido muy parejo. Ambos equipos llegan con la confianza de haber derrotado a rivales importantes en la última jornada. Aunque el Manchester United tiene la ventaja de la localía, el Brighton ha demostrado ser un equipo muy competitivo y bien trabajado.
Manchester United 1-1 Brighton
Más noticias sobre la Premier League
