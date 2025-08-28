Manchester United vs Burnley: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la jornada 3 de la Premier League

El Manchester United recibe a Burnley en Old Trafford por la jornada 3 de la Premier League 2025/26. Los “Red Devils” buscan la primera victoria de la temporada, con nuevas incorporaciones que ilusionan a la afición. Burnley, recién reforzado y con un estilo más atrevido, intentará dar la sorpresa en un escenario difícil. El choque promete intensidad, pues ambos equipos necesitan puntos tempranos para marcar sus aspiraciones en una temporada que recién comienza.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Burnley?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Fecha: sábado 30 de agosto

Horario: 16:00 (España), 11:00 (Argentina), 08:00 (México)

Estadio: Old Trafford

¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Burnley en TV y streaming online?

El partido se podrá ver a través de DAZN

Últimos 5 partidos del Manchester United

Rival Resultado Competición Grimsby Town 2 (12) -(11) 2 D EFL Cup Fulham 1-1 E Premier League Arsenal 0-1 D Premier League Fiorentina 1-1 E Amistoso Everton 2-2 E Amistoso

Últimos 5 partidos del Burnley

Rival Resultado Competición Derby County 2-1 V EFL Cup Sunderland 2-0 V Premier League Tottenham 3-0 D Premier League Lazio 0-1 D Amistoso Stoke City 1-0 D Amistoso

Últimas noticias del Manchester United

El entrenador Rúben Amorim reconoció que el equipo aún no está preparado para competir en Europa, apuntando a falta de solidez y una mentalidad defensiva que debe corregirse, aunque espera recuperar al defensa Noussair Mazraoui la próxima semana. Además, Rasmus Højlund habría llegado a un acuerdo con el Napoli: podría salir cedido con opción de compra, en una operación que facilitaría la reestructuración del ataque. Por último, el joven mediocampista Kobbie Mainoo está considerando su salida ante la falta de minutos, buscando un club con Champions League

Últimas noticias del Burnley

El Burnley logró una victoria crucial en la Premier League con un contundente 2-0 ante el Sunderland, gracias a los goles de Josh Cullen y Jaidon Anthony en la segunda parte. Además, el lateral Oliver Sonne se convirtió en héroe en la EFL Cup, anotando en el minuto 90+1 para que Burnley avanzara a la siguiente ronda tras vencer 2-1 al Derby County

Posibles alineaciones

Manchester United

Casemiro | Justin Setterfield/GettyImages

Portero: Bayindir

Defensas: Shaw, Yoro, De Ligt

Centrocampistas: Dorgu, Bruno Fernandes, Casemiro, Diallo

Delanteros: Mbeumo, Cunha, Mount

Burnley

Portero: Dubravka

Defensas: Walker, Ekdal, Esteve, Hartman

Centrocampistas: Larsen Ugochukwu, Hannibal, Cullen, Jaidon Anthony

Delantero: Foster

Pronóstico SI

Manchester United 2-1 Burnley

