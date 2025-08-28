Manchester United vs Burnley: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la jornada 3 de la Premier League
El Manchester United recibe a Burnley en Old Trafford por la jornada 3 de la Premier League 2025/26. Los “Red Devils” buscan la primera victoria de la temporada, con nuevas incorporaciones que ilusionan a la afición. Burnley, recién reforzado y con un estilo más atrevido, intentará dar la sorpresa en un escenario difícil. El choque promete intensidad, pues ambos equipos necesitan puntos tempranos para marcar sus aspiraciones en una temporada que recién comienza.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido:
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Burnley?
Ciudad: Manchester, Inglaterra
Fecha: sábado 30 de agosto
Horario: 16:00 (España), 11:00 (Argentina), 08:00 (México)
Estadio: Old Trafford
¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Burnley en TV y streaming online?
El partido se podrá ver a través de DAZN
Últimos 5 partidos del Manchester United
Rival
Resultado
Competición
Grimsby Town
2 (12) -(11) 2 D
EFL Cup
Fulham
1-1 E
Premier League
Arsenal
0-1 D
Premier League
Fiorentina
1-1 E
Amistoso
Everton
2-2 E
Amistoso
Últimos 5 partidos del Burnley
Rival
Resultado
Competición
Derby County
2-1 V
EFL Cup
Sunderland
2-0 V
Premier League
Tottenham
3-0 D
Premier League
Lazio
0-1 D
Amistoso
Stoke City
1-0 D
Amistoso
Últimas noticias del Manchester United
El entrenador Rúben Amorim reconoció que el equipo aún no está preparado para competir en Europa, apuntando a falta de solidez y una mentalidad defensiva que debe corregirse, aunque espera recuperar al defensa Noussair Mazraoui la próxima semana. Además, Rasmus Højlund habría llegado a un acuerdo con el Napoli: podría salir cedido con opción de compra, en una operación que facilitaría la reestructuración del ataque. Por último, el joven mediocampista Kobbie Mainoo está considerando su salida ante la falta de minutos, buscando un club con Champions League
Últimas noticias del Burnley
El Burnley logró una victoria crucial en la Premier League con un contundente 2-0 ante el Sunderland, gracias a los goles de Josh Cullen y Jaidon Anthony en la segunda parte. Además, el lateral Oliver Sonne se convirtió en héroe en la EFL Cup, anotando en el minuto 90+1 para que Burnley avanzara a la siguiente ronda tras vencer 2-1 al Derby County
Posibles alineaciones
Manchester United
Portero: Bayindir
Defensas: Shaw, Yoro, De Ligt
Centrocampistas: Dorgu, Bruno Fernandes, Casemiro, Diallo
Delanteros: Mbeumo, Cunha, Mount
Burnley
Portero: Dubravka
Defensas: Walker, Ekdal, Esteve, Hartman
Centrocampistas: Larsen Ugochukwu, Hannibal, Cullen, Jaidon Anthony
Delantero: Foster
Pronóstico SI
Manchester United 2-1 Burnley
Más noticias sobre la Premier League
Estudiante de Periodismo en la Universidad de Sevilla. Aficionado y amante del fútbol. Desde que tengo uso de razón he estado vinculado a este deporte de una manera u otra. Tengo la suerte de poder combinar dos de mis pasiones: el fútbol y comunicar.