Manchester United vs Chelsea: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Premier League
La jornada 5 de la Premier League trae uno de los partidos más atractivos del fin de semana: Manchester United vs Chelsea en Old Trafford. Más allá de la rivalidad histórica, el encuentro estará cargado de morbo por el regreso de Alejandro Garnacho, quien tras dejar el conjunto de Manchester en verano para fichar por los londinenses, vuelve a la que fue su casa como una de las grandes apuestas de futuro del Chelsea.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Manchester United vs Chelsea?
Ciudad: Manchester, Inglaterra
Fecha: sábado 20 de septiembre
Horario: 12:30hs (US), 10:30hs (MX) 18:30hs (ESP), 13:30hs (ARG),
Estadio: Old Trafford
¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Chelsea en TV y streaming online?
El partido estará disponible en vivo para todos los suscriptores de DAZN y Movistar+ en Movistar+ Liga de Campeones y DAZN
Últimos 5 partidos del Manchester United
Rival
Resultado
Competición
Man. City
3-0 D
Premier League
Burnley
3-2 V
Premier League
Grimsby Town
2-2 E
EFL Cup
Fulham
1-1 E
Premier League
Arsenal
0-1 D
Premier League
Últimos 5 partidos del Chelsea
Rival
Resultado
Competición
Bayern Múnich
3-1 V
Champions League
Brentford
2-2 E
Premier League
Fulham
2-0 V
Premier League
West Ham
1-5 V
Premier League
Crystal Palace
0-0 E
Premier League
Últimas noticias del Manchester United
El conjunto dirigido por Ruben Amorim atraviesa un momento delicado. La dura derrota por 3-0 en el derbi frente al Manchester City ha dejado heridas en la moral de los red devils y ha generado dudas sobre la consistencia defensiva del equipo. Además, el United ocupa la decimocuarta plaza, muy lejos de las aspiraciones que se esperan de un club de su magnitud. Amorim sabe que necesita una reacción inmediata, y Old Trafford espera una respuesta firme ante un rival directo.
Últimas noticias del Chelsea
El equipo de Enzo Maresca llega golpeado tras perder en Múnich contra el Bayern en su estreno de Champions, pero en la Premier mantiene un pulso más firme desde la quinta posición. La visita a Old Trafford es un examen de carácter, y todo apunta a que Garnacho será uno de los grandes protagonistas. Con una plantilla reforzada, los blues buscarán transformar las buenas sensaciones mostradas en el campeonato doméstico en un resultado que les consolide en la parte alta de la tabla.
Posibles alineaciones
Manchester United: Bayindir, Leny Yoro, De Ligt, Shaw, Ugarte, Bruno Fernandes, Mazraoui, Mbeumo, Diallo, Dorgu y Sesko
Chelsea: Robert Sánchez, Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella, Reece James, Caicedo, Enzo Fernández, Cole Palmer, Neto y Joao Pedro
Pronóstico SI
Se espera un encuentro intenso, con un Manchester United necesitado de puntos y un Chelsea que quiere pasar página tras su tropiezo europeo. El ambiente en Old Trafford puede pesar, pero el momento actual de cada equipo hace que los visitantes partan con cierta ventaja. Pronóstico: empate con goles (1-1 o 2-2), aunque un triunfo del Chelsea parece más probable si aprovecha los espacios en la defensa local.
