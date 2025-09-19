Manchester United vs Chelsea: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Premier League

La jornada 5 de la Premier League trae uno de los partidos más atractivos del fin de semana: Manchester United vs Chelsea en Old Trafford. Más allá de la rivalidad histórica, el encuentro estará cargado de morbo por el regreso de Alejandro Garnacho, quien tras dejar el conjunto de Manchester en verano para fichar por los londinenses, vuelve a la que fue su casa como una de las grandes apuestas de futuro del Chelsea.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Manchester United vs Chelsea?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Fecha: sábado 20 de septiembre

Horario: 12:30hs (US), 10:30hs (MX) 18:30hs (ESP), 13:30hs (ARG),

Estadio: Old Trafford

¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Chelsea en TV y streaming online?

El partido estará disponible en vivo para todos los suscriptores de DAZN y Movistar+ en Movistar+ Liga de Campeones y DAZN

Últimos 5 partidos del Manchester United

Rival Resultado Competición Man. City 3-0 D Premier League Burnley 3-2 V Premier League Grimsby Town 2-2 E EFL Cup Fulham 1-1 E Premier League Arsenal 0-1 D Premier League

Últimos 5 partidos del Chelsea

Rival Resultado Competición Bayern Múnich 3-1 V Champions League Brentford 2-2 E Premier League Fulham 2-0 V Premier League West Ham 1-5 V Premier League Crystal Palace 0-0 E Premier League

Últimas noticias del Manchester United

Manchester City v Manchester United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

El conjunto dirigido por Ruben Amorim atraviesa un momento delicado. La dura derrota por 3-0 en el derbi frente al Manchester City ha dejado heridas en la moral de los red devils y ha generado dudas sobre la consistencia defensiva del equipo. Además, el United ocupa la decimocuarta plaza, muy lejos de las aspiraciones que se esperan de un club de su magnitud. Amorim sabe que necesita una reacción inmediata, y Old Trafford espera una respuesta firme ante un rival directo.

Últimas noticias del Chelsea

FC Bayern München v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Ciancaphoto Studio/GettyImages

El equipo de Enzo Maresca llega golpeado tras perder en Múnich contra el Bayern en su estreno de Champions, pero en la Premier mantiene un pulso más firme desde la quinta posición. La visita a Old Trafford es un examen de carácter, y todo apunta a que Garnacho será uno de los grandes protagonistas. Con una plantilla reforzada, los blues buscarán transformar las buenas sensaciones mostradas en el campeonato doméstico en un resultado que les consolide en la parte alta de la tabla.

Posibles alineaciones

Manchester United: Bayindir, Leny Yoro, De Ligt, Shaw, Ugarte, Bruno Fernandes, Mazraoui, Mbeumo, Diallo, Dorgu y Sesko

Chelsea: Robert Sánchez, Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella, Reece James, Caicedo, Enzo Fernández, Cole Palmer, Neto y Joao Pedro

Pronóstico SI

Se espera un encuentro intenso, con un Manchester United necesitado de puntos y un Chelsea que quiere pasar página tras su tropiezo europeo. El ambiente en Old Trafford puede pesar, pero el momento actual de cada equipo hace que los visitantes partan con cierta ventaja. Pronóstico: empate con goles (1-1 o 2-2), aunque un triunfo del Chelsea parece más probable si aprovecha los espacios en la defensa local.