Manchester United vs Crystal Palace: previa, predicciones y alineaciones

Mientras atraviesa el mejor momento de su temporada, Manchester United recibirá este domingo 1° de marzo al Crystal Palace en uno de los encuentros más atractivos de la 28° jornada de Premier League.

Los Red Devils llegan al partido luego de vencer al Everton por la mínima, lo que les permitió estirar su invicto en el certamen a 10 presentaciones, algo que no sucedía desde 2021. Su última caída data del 21 de diciembre del año pasado, en el 1-2 ante Aston Villa en Birmingham.

El Palace también arriba con una victoria reciente (1 a 0 a los Wolves), aunque su temporada dista mucho de la inolvidable 2024/25, ciclo en el que alzó su primer FA Cup.

A continuación, toda la información clave para disfrutar de este gran duelo.

¿A qué hora se juega el Manchester United vs Crystal Palace?

Ciudad : Manchester, Inglaterra

: Manchester, Inglaterra Estadio : Old Trafford

: Old Trafford Fecha : domingo 1° de marzo

: domingo 1° de marzo Hora : 09:00 EE.UU (Este), 08:00 MEX, 15:00 ESP

: 09:00 EE.UU (Este), 08:00 MEX, 15:00 ESP Árbitro: Chris Kavanagh

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester United y Crystal Palace (últimos cinco partidos)



Manchester United : 1

: 1 Empate : 1

: 1 Crystal Palace: 3

Último partido entre ambos: 30/11/25 - Crystal Palace 1-2 Manchester United (Premier League, Jornada 13)

Últimos 5 partidos

Manchester United Crystal Palace Everton 0-1 Manchester United 23/02/26 Crystal Palace 2-0 Zrinjski Mostar 26/02/26 West Ham 1-1 Manchester United 10/02/26 Crystal Palace 1-0 Wolverhampton 22/02/26 Manchester United 2-0 Tottenham 07/02/26 Zrinjski Mostar 1-1 Crystal Palace 19/02/26 Manchester United 3-2 Fulham 01/02/26 Crystal Palace 2-3 Burnley 11/02/26 Arsenal 2-3 Manchester United 26/01/26 Brighton 0-1 Crystal Palace 08/02/26

¿Cómo ver el Manchester United vs Crystal Palace por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Telemundo, NBCSN, Peacock, SiriusXM FC México TNT Sports, Max Mexico, TNT Go España DAZN, Movistar+

Últimas noticias del Manchester United

Michael Carrick se va amigando con la idea de que Casemiro dejará el club al finalizar la temporada, pero hizo público su deseo de que no suceda lo mismo con Harry Maguire.

"Es difícil ponerle precio a lo valioso que puede ser. Harry ha acumulado muchísima experiencia en este club. Sabemos qué jugador es y de lo que es capaz. Estuvo fantástico la otra noche: su experiencia, sus cualidades y su carácter ayudaron. Está dispuesto a dar la cara. Ha sido muy importante para nosotros", aseguró el entrenador.

Carrick no podrá contar para el partido con varios lesionados, entre ellos Lisandro Martínez, Matthijs de Ligt, Mason Mount y Patrick Dorgu.

Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Posible alineación del Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens, Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw ; Casemiro, Kobbie Mainoo; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Bryan Mbeumo.

Últimas noticias del Crystal Palace

Con la confianza en alto luego de clasificar a los 8vos de final de la UEFA Conference League, el equipo de Oliver Glasner visita un estadio en el que ha tenido satisfacciones en los últimos tiempos (venció en sus últimos dos juegos en Old Trafford).

Cheick Oumar Doucouré, Jefferson Lerma, Edward Nketiah y Jean-Philippe Mateta son las bajas de peso que tendrá para el partido del domingo.

Posible alineación del Crystal Palace (3-4-2-1): Dean Henderson; Jaydee Canvot, Chris Richards, Chadi Riad; Daniel Munoz, Adam Wharton, Will Hughes, Tyrick Mitchell ; Ismaila Sarr, Yéremi Pino; Jørgen Strand Larsen.

Crystal Palace FC v HSK Zrinjski Mostar - UEFA Conference League 2025/26 Knockout Play-off Second | James Fearn - UEFA/GettyImages

Pronóstico SI Fútbol

El United parte como favorito, pero no se debe subestimar a un equipo sólido como lo es el Palace. El conjunto de Glasner ha hecho una gran campaña jugando fuera de casa en esta Premier y será un hueso difícil de roer para los Devils.

Manchester United 1-1 Crystal Palace

